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#GBPJPY: Bearish More From Trend Line

6 March 2026, 14:03
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GBPJPY: Bearish More From Trend Line 🇬🇧🇯🇵


📉GBPJPY will likely continue retracing from a solid falling

trend line on a daily time frame.


A selling imbalance candle on an hourly time frame confirms its strength.


Goal - 210.210

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Daily/1H time frames


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#gbpjpy