#GBPJPY: Bearish More From Trend Line 🇬🇧🇯🇵
📉GBPJPY will likely continue retracing from a solid falling
trend line on a daily time frame.
A selling imbalance candle on an hourly time frame confirms its strength.
Goal - 210.210
—————————
Daily/1H time frames
My Products:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949