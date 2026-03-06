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#AUDNZD: Valid Bull Flag?!

6 March 2026, 10:20
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#AUDNZD: Valid Bull Flag?! 🇦🇺🇳🇿

📈AUDNZD violated a resistance line of a bullish flag pattern
on a 4H time frame.

I expect a bullish trend continuation now.
Goal will be 1.195
—————————

4H time frame


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#AUDNZD