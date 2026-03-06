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#AUDNZD: Valid Bull Flag?! 🇦🇺🇳🇿
📈AUDNZD violated a resistance line of a bullish flag pattern
on a 4H time frame.
I expect a bullish trend continuation now.
Goal will be 1.195
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4H time frame
My Products:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949