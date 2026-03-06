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DOW JONES INDEX (#US30): Bullish Move From Support

6 March 2026, 10:16
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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DOW JONES INDEX (#US30): Bullish Move From Support


📈Dow Jones will likely rise more after a confirmed bearish

trap below the underlined horizontal support.


I expect a bullish continuation to 48200 level after a pullback.

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1H time frame


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#Dow Jones Index, us30