DOW JONES INDEX (#US30): Bullish Move From Support
📈Dow Jones will likely rise more after a confirmed bearish
trap below the underlined horizontal support.
I expect a bullish continuation to 48200 level after a pullback.
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1H time frame
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