Strategy used by BotGPT

Voici l'explication de la stratégie utilisée par le conseiller expert BotGPT



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BotGPT cherche à exploiter les tendances ainsi que les retraits. Pour cela il utilise un ensemble de 2 métiers qui sont appelés :





- Échangez A pour le premier

- Échangez B pour le deuxième





Trade A : est le plus souvent utilisé, c'est celui qui est lancé lorsqu'une tendance est détectée par l'EA. Ce n'est pas particulièrement rentable, c'est simplement la première étape de la stratégie, cela permet à l'EA d'analyser les données de marché en direct sur son réseau.





Trade B : est donc le 2ème trade lancé lorsqu'une baisse survient. On l'utilise donc moins, entre 2 et 6 fois par mois en moyenne, c'est cela qui est majoritairement rentable. L'EA analyse toujours les données en temps réel et décide selon certains critères si l'opportunité est bonne de lancer le trade B.





La transaction B atteint toujours son profit avant la transaction A, une fois que le profit atteint, toutes les transactions sont clôturées.





EN PRATIQUE ( voir image ci-dessous )

1/ On observe que l'EA a détecté une tendance (SELL) et elle lance donc le trade A SELL (ticket12)

2/ La tendance a marqué une cassure haussière, l'EA décide de lancer le trade B SELL (ticket 13)









La transaction B touchera son take profit 1,07223 (dans le cercle vert), toutes les transactions seront clôturées. ( voir image ci-dessous )





Pour résumer , BotGPT est un robot intraday, spécialisé sur la paire EUR/USD, il réalise entre 10 et 20 trades par mois en moyenne, pour un objectif de 5 à 15% de profits par mois. Ce sont des objectifs et non des garanties bien entendu.





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