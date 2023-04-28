Yerel Ticari Fotokopi EA MT4/5 Ayarlar/Giriş Kılavuzu - Bölüm 2

✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/tr/market/product/68950
✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/tr/market/product/68951
İpucu: Demo hesabınızda Local Trade Copier EA MT4 demo sürümünü indirip deneyebilirsiniz: buradan
İpucu: Demo hesabınızda Local Trade Copier EA MT5 demo sürümünü indirip deneyebilirsiniz: buradan
İndirdiğiniz ücretsiz demo dosyasını MT4/5 >> File >> Open Data Folder >> MQL4/5 >> Experts klasörünüze yapıştırın ve terminalinizi yeniden başlatın. Ücretsiz demo sürümü, yalnızca demo hesaplarda, tek seferde 4 saatlik bir süre boyunca tamamen işlevseldir. Deneme süresini sıfırlamak için MT4/5 >> Araçlar >> Global Değişkenler >> Kontrol + A >> Sil'e gidin. Lütfen bu eylemi yalnızca kritik olmayan bir demo hesabında gerçekleştirin ve bunu bir meydan okuma destek firması hesabında yapmaktan kaçının.
Önemli !!!
- Kullanmak istediğiniz tüm MT4/5 terminalleri için Yerel Ticari Kopyalayıcı EA MT4/5'inizi MQL5 hesabınız üzerinden aşağıdaki talimatları izleyerek kurmalısınız. ex4/5 dosyalarının kopyalanması/yapıştırılması, MQL5.com Market satın alımlarında çalışmaz.
- Aracınızın web sitesinden özel MT4/5 terminalini indirin ve ticaret hesabınıza giriş yapmak için kullanın. Ticaret hesabınıza giriş yapmak için başka bir komisyoncunun MT4/5 terminalini kullanmayın, kopyalamayı etkileyebilir!
- Yerel Ticari Kopyalayıcı EA MT4/5 çalışırken MT4/5 terminalinizde başka bir ticaret hesabına giriş yapmayın, kopyalamayı durduracaktır!
- Alıcı hesabına giriş yaparken yatırımcı şifresini kullanmayınız, kopyalayamazsınız.
- Verici veya alıcı hesabınızın her simgeden sonra bir son eki varsa (örneğin EURUSD.r), alıcı hesap ayarlarında bunu: Verici Hesabının Son Ekine veya Alıcı Hesabının Son Ekine girin, ayarı (örneğin .r).
Yerel Ticari Fotokopi EA MT4/5 Sorun Giderme Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
Yerel Ticari Fotokopi EA MT4/5 Hızlı Kurulum Videosu:
Önemli! Verici hesabı tarafında doldurulan sadece 2 ayar, aşağıdaki ekran görüntüsünde vurgulanan bu 2 ayardır. Diğer tüm ayarlar alıcı hesabı tarafında doldurulur. Verici hesabındaki diğer ayarların herhangi birinin değiştirilmesinin bir anlamı yoktur, hiçbir anlamı olmayacaktır!
Yerel Ticari Fotokopi EA MT4/5 Ayarlar/Giriş Kılavuzu
Ayarlar/Girişler Kılavuzunun 1. Bölümü için lütfen burayı tıklayın: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747158
- Minimum Receiver Lot Size: Alıcı hesabına kopyalanacak minimum lot büyüklüğü. Örneğin, alıcı hesaplaması kopyalanacak 0.05 lotluk bir işlem veriyorsa ve bu ayar 0.10 ise, alıcı işlemi 0.05 lot olarak değil, 0.10 olarak kopyalanacaktır. Brokerinizin 0.01 veya 0.0001 gibi 0.01'den küçük bir lot boyutu kullanması durumunda, 0.01'den küçük işlemleri kopyalayabilmek için buraya bu minimum lot boyutu ayarını koymanız gerekir. Bu, ikili hesaplar ve özellikle oynaklık endekslerinin kopyalanması için gereklidir.
- Maximum Receiver Lot Size: Alıcı hesabına kopyalanacak maksimum lot büyüklüğü. Örneğin, alıcı hesaplaması kopyalanacak 7.25 lotluk bir işlem veriyorsa ve bu ayar 5 ise, alıcı işlem 7.25 lot olarak değil, 5 olarak kopyalanacaktır.
- Ignore Receiver Lot Size Below: Bu ayar, alıcı hesabına kopyalanacak minimum lot büyüklüğü üzerinde kontrol sağlar. Örneğin, Lot Büyüklüğünün Altında Kopyalamayı Yoksay = 0.5 ayarınız varsa ve bir alıcı işlemi 0.2 lot büyüklüğünde kopyalanmak üzereyse, göz ardı edilecek ve hiç KOPYALANMAYACAKTIR. Brokerinizin 0.01'den küçük bir lot boyutu kullanması durumunda, örneğin 0.001 veya 0.0001'den küçük alım satımları kopyalayabilmek için bu minimum lot boyutu ayarını yapmanız gerekir. Bu, ikili hesaplar ve özellikle oynaklık endekslerinin kopyalanması için gereklidir.
- Ignore Receiver Lot Size Above: Bu ayar, alıcı hesabına kopyalanacak maksimum lot boyutu üzerinde kontrol sağlar. Örneğin, Lot Büyüklüğünün Üzerinde Kopyalamayı Yoksay=5 ayarına sahipseniz ve bir alıcı işlemi 8.2 lot büyüklüğünde kopyalanmak üzereyse, göz ardı edilecek ve hiç KOPYALANMAYACAKTIR.
- Ignore Transmitter Lot Size Below: Bu ayar, alıcı hesabına kopyalanacak orijinal verici işlemlerinin minimum lot büyüklüğü üzerinde kontrol sağlar. Örneğin, Verici Lot Büyüklüğünü Yoksay=0.5 altına koyarsanız, 0.2 lotluk bir verici ticareti göz ardı edilecek ve hiç KOPYALANMAYACAKTIR. Brokerinizin 0.01'den küçük bir lot boyutu kullanması durumunda, örneğin 0.001 veya 0.0001'den küçük alım satımları kopyalayabilmek için bu minimum lot boyutu ayarını yapmanız gerekir. Bu, ikili hesaplar ve özellikle oynaklık endekslerinin kopyalanması için gereklidir.
- Ignore Transmitter Lot Size Above: Bu ayar, alıcı hesabına kopyalanacak orijinal verici işlemlerinin maksimum lot büyüklüğü üzerinde kontrol sağlar. Örneğin, Verici Lot Büyüklüğünü Yoksay=5'in üzerinde 8.2 lotluk bir verici ticareti yaparsanız, göz ardı edilecek ve hiç KOPYALANMAYACAKTIR.
- Minimum Volume Step: Varsayılan değer 0.01'dir ve forex brokerlerinin çoğuna uyar. Brokerinizin 0.01 veya 0.0001 gibi 0.01'den küçük bir lot boyutu kullanması durumunda, 0.01'den küçük işlemleri kopyalayabilmek için buraya bu minimum lot boyutu ayarını koymanız gerekir. Bu, ikili hesaplar ve özellikle oynaklık endekslerinin kopyalanması için gereklidir.
Trade Management
- Synchronized Trade Closure: true/false/true for Market Trades Only/true for Pending Orders Only/true for Same Trade/Order Type. Bu ayar, verici ve alıcı hesapları arasındaki işlemlerin ve emirlerin nasıl ele alınacağını belirlemenize olanak tanır. Aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz: Doğru: Alıcı hesaplarda kopyalanan piyasa işlemlerini ve bekleyen emirleri, verici hesaplardaki ilgili orijinal işlemler/emirlerin kapatılmasından veya silinmesinden hemen sonra otomatik olarak kapatır veya siler. Yanlış: Alıcı işlemleri/emirleri, ilgili verici işlemleri/emirleri kapatıldıktan veya silindikten sonra bile açık veya beklemede kalır. Yalnızca Piyasa İşlemleri İçin Geçerlidir: Alıcı piyasa işlemleri, yalnızca karşılık gelen verici pozisyonlarının o sırada aynı zamanda piyasa işlemleri olması durumunda kapatılacaktır. Yalnızca Bekleyen Emirler İçin Geçerlidir: Alıcının bekleyen emirleri, yalnızca karşılık gelen verici pozisyonlarının o anda bekleyen emirler olması durumunda silinecektir. Aynı İşlem/Emir Türü İçin Doğru: Bir verici piyasa işlemi kapatıldığında, eğer bu aynı zamanda bir piyasa işlemiyse, alıcı hesabındaki karşılık gelen pozisyon da kapatılacaktır. Benzer şekilde, bekleyen bir verici emri silindiğinde, eğer bu aynı zamanda bekleyen bir emir ise ilgili alıcı pozisyonu da silinecektir. Ancak, alıcının pozisyonu farklıysa (örneğin, piyasa ticareti ve bekleyen emir) etkilenmeyecektir.
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Closure Delay in Seconds: Her işlemin Transmitter’dan Receiver’a kapanmasını belirli bir saniye kadar geciktirir. 5 gibi tek bir değer veya 5,20 gibi bir aralık girerek 5 ile 20 saniye arasında rastgele bir gecikme uygulayabilirsiniz. Transmitter ve Receiver broker’larınız farklı zaman dilimlerinde çalışıyorsa, yukarıdaki “Transmitter Server Offset Hours” ayarını buna göre düzenleyin.
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Closure Better Price: Receiver işlemlerinin Transmitter işlemlerine kıyasla aynı, daha iyi veya daha kötü bir fiyattan kapanmasını sağlayan seçeneği etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Aşağıdaki ayarlarınıza göre çalışır. Uyarı: Bu seçeneğin etkinleştirilmesi, piyasa hızla ters yönde hareket ederse işlemin kapanmasının tamamen kaçırılmasına ve Receiver işleminin açık kalmasına neden olabilir.
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Closure Better Price Difference in Points: Receiver hesabındaki kopyalanan işlemin kapanmadan önce fiyatın ne kadar daha iyi olması gerektiğini belirler. 0 değeri, işlemin Transmitter ile aynı veya daha iyi fiyattan kapanacağı anlamına gelir (alış için daha yüksek, satış için daha düşük). 50 değeri, alış işlemini 50 puan daha yüksekten, satış işlemini 50 puan daha düşükten kapatır. Negatif bir değer, Receiver işlemi bu kâr seviyesine ulaştığında kapanır; örneğin, -50 değeri alış işlemini 50 puan daha düşükten, satış işlemini 50 puan daha yüksekten kapatır. Sembole özel farklı değerler de belirtebilirsiniz, format şu şekilde olmalıdır: 10,GBPUSD-20,USDJPY30. Receiver hesabınız sembol son ekleri kullanıyorsa (ör. .r), bunları da dahil edin: 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30.
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Reopen Closed Copied Trades: Receiver tarafında kapanan işlemlerin/pozisyonların, karşılık gelen Transmitter işlemleri/pozisyonları hâlâ açıksa tekrar açılıp açılmayacağını ve nasıl açılacağını kontrol eder. False olarak ayarlanırsa hiçbir işlem tekrar açılmaz. Instantly olarak ayarlanırsa kapanır kapanmaz yeniden açılır. At Open Price or Better olarak ayarlanırsa, piyasa fiyatı Transmitter’ın açılış fiyatına ulaştığında veya daha iyi olduğunda yeniden açılır (Better Price ayarlarına uyar). At a Specific Time olarak ayarlanırsa, aşağıda belirtilen saatte yeniden açılır (Transmitter pozisyonu hâlâ açıksa).
- Reopen Closed Copied Trades Time: HH:MM formatında, Receiver tarafında kapanan işlemlerin/pozisyonların tekrar açılacağı kesin zamanı tanımlar (karşılık gelen Transmitter işlemleri/pozisyonları hâlâ açıksa).
- Apply Partial Closure: True/false. Bu ayar doğru ise alıcı tarafından kopyalanan işlemlerde kısmi kapatma normal olarak uygulanacaktır, yanlış ise uygulanmayacaktır.
- Close Transmitter if Receiver is Closed: Receiver işlemi/pozisyonu kapandığında, karşılık gelen Transmitter’ın orijinal işleminin/pozisyonunun kapanmasını sağlayan seçeneği etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Önemli: Bu ayar, Local Trade Copier EA’nın Transmitter tarafında yapılandırılmalıdır.
- Virtual/Hidden TP/SL Levels: Kopyalanan tüm alıcı emirleri/işlemleri için sanal/gizli kâr alma, zararı durdurma seviyeleri, başa baş ve sondaki zararı durdurma seviyelerini kullanma seçeneğinin doğru/yanlış. Sanal seviyeleri kullandığınızda, bunlar komisyoncunuz ve piyasa tarafından görülmez.
- Show Virtual Levels on Chart: Grafikte sanal kar alma ve zararı durdurma seviyelerini gösterme seçeneğinin doğru/yanlış. Doğru olduğunda, sanal kar alma seviyesi grafikte kireç rengi bir çizgi ile ve sanal zararı durdurma seviyesi grafikte somon rengi bir çizgi ile gösterilecektir. Her iki sanal seviye çizgisi de fareyle üzerine gelindiğinde ticaret için kar/zarar değerlerini gösterecektir. Dikkat: sanal seviyeler yalnızca EA'nın eklendiği çizelgede gösterilecektir, çünkü bir EA iliştirilmiş olandan başka bir çizelgeye çizgiler çizemez.
- Use TP/SL Levels in: Points/Money. Puanlar seçilirse, EA alıcıda TP/SL/BE ve takip eden SL ayarlarını uygulayacaktır. Para seçilirse, EA alıcıda TP/SL/BE ve takip eden SL ayarlarını uygulayacaktır.
- Take Profit in Points: EA tarafından alıcı hesap(lar)ında açılan her kopyalanmış ticarette uygulanan puan cinsinden Kâr Al düzeyi. Bu ayar yalnızca yukarıda Kopyala Kâr Al=yanlış ise uygulanır.
- Stop Loss in Points: EA tarafından alıcı hesap(lar)ında açılan her kopyalanmış ticarete uygulanan puan cinsinden Zarar Durdurma seviyesi. Bu ayar yalnızca yukarıdaki Kopyalama Kaybını Durdur=yanlış ise uygulanır.
- Break Even Profit in Points: EA'nın alıcı hesap(lar)da açtığı ve EA'nın Zararı Durdur seviyesini Başabaş'a taşıyacağı kopyalanan her ticaret için puan cinsinden kar düzeyi. Bu ayar yalnızca yukarıda Kopyala Kar Al=yanlış ve Kopyala Kaybı Durdur=yanlış ise uygulanır.
- Trailing Start in Points: Alıcı hesap(lar)da EA tarafından açılan her kopyalanmış ticaret için EA'nın Zararı Durdur'u Takip etmeye başlayacağı puan düzeyi. Bu ayar yalnızca yukarıda Kopyala Kar Al=yanlış ve Kopyala Kaybı Durdur=yanlış ise uygulanır.
- Trailing Stop in Points: EA tarafından alıcı hesap(lar)ında açılan her kopyalanmış işlem için puan cinsinden İzleyen Kaybı Durdurma mesafesi. Bu ayar yalnızca yukarıda Kopyala Kar Al=yanlış ve Kopyala Kaybı Durdur=yanlış ise uygulanır.
- Trailing Step in Points: EA tarafından alıcı hesap(lar)ında açılan her kopyalanmış ticaret için İzleyen Zarar Durdurma Adımı puanları. Bu ayar yalnızca yukarıda Kopyala Kar Al=yanlış ve Kopyala Kaybı Durdur=yanlış ise uygulanır.
- Take Profit in Money: EA tarafından alıcı hesap(lar)ında açılan her kopyalanmış ticarette uygulanan para cinsinden Kâr Al düzeyi. Bu ayar yalnızca yukarıda Kopyala Kâr Al=yanlış ise uygulanır.
- Stop Loss in Money: EA tarafından alıcı hesap(lar)ında açılan her kopyalanmış ticarette uygulanan para cinsinden Zarar Durdurma düzeyi. Bu ayar yalnızca yukarıdaki Kopyalama Kaybını Durdur=yanlış ise uygulanır.
- Break Even Profit in Money: EA'nın alıcı hesap(lar)da açtığı, EA'nın Kaybı Durdur seviyesini Başabaş'a taşıyacağı kopyalanan her ticaret için para cinsinden kar düzeyi. Bu ayar yalnızca yukarıda Kopyala Kar Al=yanlış ve Kopyala Kaybı Durdur=yanlış ise uygulanır.
- Trailing Start in Money: EA tarafından alıcı hesap(lar)ında açılan her kopyalanmış ticaret için EA'nın Zararı Durdur'u Takip etmeye başlayacağı para düzeyi. Bu ayar yalnızca yukarıda Kopyala Kar Al=yanlış ve Kopyala Kaybı Durdur=yanlış ise uygulanır.
- Trailing Stop in Money: EA tarafından alıcı hesap(lar)ında açılan her kopyalanmış ticaret için para mesafesindeki İzleyen Zarar Durdurma. Bu ayar yalnızca yukarıda Kopyala Kar Al=yanlış ve Kopyala Kaybı Durdur=yanlış ise uygulanır.
- Trailing Step in Money: EA tarafından alıcı hesap(lar)ında açılan her kopyalanmış ticaret için para olarak İzleyen Zarar Durdurma Adımı. Bu ayar yalnızca yukarıda Kopyala Kar Al=yanlış ve Kopyala Kaybı Durdur=yanlış ise uygulanır.
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TP Based on Risk/Reward Ratio 1/: Kâr al, işlemin risk/ödül oranına göre alıcı tarafından kopyalanan işlemlere uygulanabilir. Bu ayarın çalışması için Kârı Kopyala devre dışı bırakılmalıdır ve Puan ve Para Olarak Kâr Al 0 olarak ayarlanmalıdır. Örneğin, risk/ödül oranı 2 olarak ayarlanmışsa ve alıcının kopyaladığı işlemin zararı durdur 100 puan, uygulanan kar alma seviyesi 200 puan olacaktır. Risk/ödül oranı 0.5 olarak ayarlanırsa, 100 puanlık bir zararı durdur, 50 puanlık bir alıcının kar almasıyla sonuçlanacaktır.
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Partial Closure Take Profit % 1: EA'nın alıcı tarafından kopyalanan tüm işlemleri kısmen kapatacağı kar alma mesafesinin yüzdesi. Örneğin, kar al 100 puan ise ve bu ayara 30 girilirse, 30 puan kar al seviyesine ulaşıldığında EA işlemi kısmen kapatacaktır.
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Partial Closure TP Lot Size % 1: Yukarıdaki Kısmi Kapanış Kar Al % 1 seviyesine ulaşıldığında, EA tarafından kısmen kapatılacak olan işlemlerin başlangıç lot büyüklüğünün yüzdesi. Örneğin, başlangıçta 1 lot açık ticaret varsa ve bu ayara 30 eklenirse, EA bunun %30'unu kısmen, dolayısıyla 0.30 lotu kapatacaktır. Kalan 0.70 lotluk işlem devam edecek.
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Partial Closure Take Profit % 2: EA'nın alıcı tarafından kopyalanan tüm işlemleri kısmen kapatacağı kar alma mesafesinin yüzdesi. Örneğin, kar al 100 puan ise ve bu ayara 50 girilirse, 50 puan kar al seviyesine ulaşıldığında EA işlemi kısmen kapatacaktır.
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Partial Closure TP Lot Size % 2: Yukarıdaki Kısmi Kapanış Kâr Al % 2 seviyesine ulaşıldığında, EA tarafından kısmen kapatılacak olan işlemlerin başlangıç lot büyüklüğünün yüzdesi. Örneğin, başlangıçta 1 lot açık ticaret varsa ve bu ayara 30 eklenirse, EA bunun %30'unu kısmen kapatacaktır, dolayısıyla 0.30 lot daha. Kalan 0.40 lotluk işlem devam edecek.
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Partial Closure Take Profit % 3: EA'nın alıcı tarafından kopyalanan tüm işlemleri kısmen kapatacağı kar alma mesafesinin yüzdesi. Örneğin, kar al 100 puan ise ve bu ayara 70 girilirse, 70 puan kar al seviyesine ulaşıldığında EA işlemi kısmen kapatacaktır.
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Partial Closure TP Lot Size % 3: Yukarıdaki Kısmi Kapanış Kâr Al % 3 seviyesine ulaşıldığında, EA tarafından kısmen kapatılacak olan işlemlerin başlangıç lot boyutunun yüzdesi. Örneğin, başlangıçta 1 lot açık ticaret varsa ve bu ayara 30 eklenirse, EA bunun %30'unu kısmen kapatacaktır, dolayısıyla fazladan 0.30 lot olacaktır. Kalan 0.10 lotluk ticaret çalışmaya devam edecek.
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Partial Closure Stop Loss % 1: EA'nın alıcı tarafından kopyalanan tüm işlemleri kısmen kapatacağı zararı durdurma mesafesinin yüzdesi. Örneğin stoploss 100 puan ise ve bu ayara 30 girilirse, 30 puan stoploss seviyesine ulaşıldığında EA işlemi kısmen kapatacaktır.
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Partial Closure SL Lot Size % 1: Yukarıdaki Kısmi Kapanış Durdurma Kaybı % 1 seviyesine ulaşıldığında, EA tarafından kısmen kapatılacak olan işlemlerin başlangıç lot büyüklüğünün yüzdesi. Örneğin, başlangıçta 1 lot açık ticaret varsa ve bu ayara 30 eklenirse, EA bunun %30'unu kısmen, dolayısıyla 0.30 lotu kapatacaktır. Kalan 0.70 lotluk işlem devam edecek.
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Partial Closure Stop Loss % 2: EA'nın alıcı tarafından kopyalanan tüm işlemleri kısmen kapatacağı zararı durdurma mesafesinin yüzdesi. Örneğin, stoploss 100 puan ise ve bu ayara 50 girilirse, 50 puan stoploss seviyesine ulaşıldığında EA işlemi kısmen kapatacaktır.
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Partial Closure SL Lot Size % 2: Yukarıdaki Kısmi Kapanış Durdurma Kaybı % 2 seviyesine ulaşıldığında, EA tarafından kısmen kapatılacak olan işlemlerin başlangıç lot boyutunun yüzdesi. Örneğin, başlangıçta 1 lot açık ticaret varsa ve bu ayara 30 eklenirse, EA bunun %30'unu kısmen kapatacaktır, dolayısıyla 0.30 lot daha. Kalan 0.40 lotluk işlem devam edecek.
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Partial Closure Stop Loss % 3: EA'nın alıcı tarafından kopyalanan tüm işlemleri kısmen kapatacağı zararı durdurma mesafesinin yüzdesi. Örneğin stoploss 100 puan ise ve bu ayara 70 girilirse, 70 puan stoploss seviyesine ulaşıldığında EA işlemi kısmen kapatacaktır.
- Partial Closure SL Lot Size % 3: Yukarıdaki Kısmi Kapatma Kaybı Durdur % 3 seviyesine ulaşıldığında, EA tarafından kısmen kapatılacak olan işlemlerin başlangıç lot büyüklüğünün yüzdesi. Örneğin, başlangıçta 1 lot açık ticaret varsa ve bu ayara 30 eklenirse, EA bunun %30'unu kısmen kapatacaktır, dolayısıyla fazladan 0.30 lot olacaktır. Kalan 0.10 lotluk ticaret çalışmaya devam edecek.
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Close All Copied Market Trades on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. Bu ayar kullanıcının, alıcı hesabına kopyalanan tüm piyasa işlemlerinin otomatik olarak kapatılacağı günü belirlemesine olanak tanır. 'Her Gün' seçilirse, kopyalanan tüm piyasa işlemleri günlük olarak aşağıda belirtilen saatte kapatılacaktır.
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Close All Copied Market Trades Time: 00:00. Bu ayar, alıcı hesabındaki kopyalanan tüm piyasa işlemlerinin günün hangi saatinde kapatılacağını belirler. Saat, saat ve dakikayı gösterecek şekilde 00:00 formatında belirtilmelidir (örneğin, 09:30 için 09:30, 18:30 için 18:30). Saatin, alıcının sunucu saat dilimine (MT4/5 >> Görünüm >> Marketwatch saati) göre girilmesi gerektiğini lütfen unutmayın.
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Delete All Copied Pending Orders on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. Bu ayar kullanıcının, alıcı hesabına kopyalanan tüm bekleyen emirlerin otomatik olarak silineceği günü belirlemesine olanak tanır. 'Her Gün' seçilirse, kopyalanan tüm bekleyen siparişler aşağıda belirtilen saatte günlük olarak silinecektir.
- Delete All Copied Pending Orders Time: 00:00. Bu ayar, alıcı hesabında kopyalanan tüm bekleyen emirlerin günün hangi saatinde silineceğini belirler. Saat, saat ve dakikayı gösterecek şekilde 00:00 formatında belirtilmelidir (örneğin, 09:30 için 09:30, 18:30 için 18:30). Saatin, alıcının sunucu saat dilimine (MT4/5 >> Görünüm >> Marketwatch saati) göre girilmesi gerektiğini lütfen unutmayın.
- Close Copied Trades in Minutes: Bu ayarda, kopyalanan her bir piyasa işleminin alıcılar için otomatik olarak kapatılacağı dakika sayısını belirleyebilirsiniz. Örneğin bu ayarda 120 girerseniz kopyalanan her piyasa işlemi kopyalandıktan 2 saat sonra kapatılacaktır. Lütfen bu ayarın kopyalanan bekleyen siparişler için geçerli olmadığını unutmayın.
- Use Basket Take Profit %: Sepet Kar Al % seçeneğinin Doğru/Yanlış.
- Basket Take Profit %: EA tarafından birleştirilmiş alıcı hesabında açılan ve EA'nın bu pozisyonları kapatacağı tüm kopyalanmış işlemler için bakiyenin yüzdesi cinsinden Kâr Al düzeyi (ondalıklar mevcuttur).*
- Use Basket Stop Loss %: Sepet Durdurma Kaybı % seçeneğinin Doğru/Yanlış.
- Basket Stop Loss %: EA tarafından birleştirilmiş alıcı hesabında açılan ve EA'nın bu pozisyonları kapatacağı tüm kopyalanmış işlemler için bakiyenin yüzdesi cinsinden Zarar Durdurma seviyesi (ondalıklar mevcuttur).*
- Use Basket Break Even %: Sepet Kırma Çift % seçeneğinin Doğru/Yanlış.
- Basket Break Even %: EA tarafından birleştirilmiş alıcı hesabında açılan ve EA'nın Kaybı Durdur seviyesini Başabaş'a taşıyacağı tüm kopyalanmış işlemler için bakiyenin %'si cinsinden kar düzeyi (ondalıklar mevcuttur).*
- Use Basket Trailing Stop Loss %: Sepet Takip Kaybını Durdur % seçeneğinin Doğru/Yanlış.
- Basket Trailing Start %: EA tarafından birleştirilmiş alıcı hesabında açılan ve EA'nın Kaybı Durdurma seviyesini yukarı doğru takip etmeye başlayacağı tüm kopyalanmış işlemler için bakiyenin yüzdesi cinsinden kar düzeyi (ondalıklar mevcuttur).
- Basket Trailing Stop %: EA tarafından birleştirilmiş alıcı hesabında açılan tüm kopyalanmış işlemler için bakiyenin %'si cinsinden İzleyen Zarar Durdurma seviyesi (ondalıklar mevcuttur) ve EA'ya ulaşıldığında bu pozisyonları kapatacaktır.*
- Basket Trailing Step %: EA tarafından birleştirilmiş alıcı hesabında açılan ve EA'nın Kaybı Durdur seviyesini hareket ettireceği tüm kopyalanmış işlemler için bakiyenin %'si cinsinden İzleyen Adım seviyesi (ondalıklar mevcuttur).
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Use Basket Take Profit in Money: Sepette Para Olarak Kar Al seçeneğinin doğru/yanlış.
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Basket Take Profit in Money: EA tarafından birleştirilmiş alıcı hesabında açılan ve EA'nın bu pozisyonları kapatacağı tüm kopyalanmış işlemler için hesap para birimi cinsinden Kâr Al düzeyi (ondalıklar mevcuttur).*
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Use Basket Stop Loss in Money: Para Sepeti Zararı Durdur seçeneğinin doğru/yanlış.
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Basket Stop Loss in Money: EA tarafından birleştirilmiş alıcı hesapta açılan ve EA'nın bu pozisyonları kapatacağı tüm kopyalanmış işlemler için hesap para birimi cinsinden Zarar Durdurma düzeyi (ondalıklar mevcuttur).*
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Use Basket Break Even in Money: Parada Bile Sepet Kırma seçeneğinin doğru/yanlış.
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Basket Break Even in Money: EA tarafından birleştirilmiş alıcı hesabında açılan ve EA'nın Kaybı Durdur seviyesini Başa Dön'e taşıyacağı tüm kopyalanmış işlemler için hesap para birimi cinsinden kar düzeyi (ondalık basamaklar mevcuttur).*
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Use Basket Trailing Stop Loss in Money: Parada Sepet Takip Kaybını Durdur seçeneğinin doğru/yanlış.
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Basket Trailing Start in Money: EA'nın birleştirilmiş alıcı hesabında açtığı ve EA'nın Kaybı Durdurma seviyesini yukarı doğru takip etmeye başlayacağı tüm kopyalanmış işlemler için hesap para birimindeki kar düzeyi (ondalık sayılar mevcuttur).
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Basket Trailing Stop in Money: Hesap para birimi cinsinden (ondalık basamaklar mevcuttur) ve ulaşılırsa EA'nın bu pozisyonları kapatacağı İzleyen Zarar Durdurma seviyesi.*
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Basket Trailing Step in Money: EA'nın Kaybı Durdur seviyesini hareket ettireceği, hesap para birimi cinsinden (ondalıklar mevcuttur) İzleyen Adım seviyesi.
- Use Basket Take Profit in Average Points: (true/false) ‘Ortalama Puan ile Sepet Kâr Al’ özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. true olarak ayarlandığında, tüm işlemlerin ortalama kârı belirtilen puana ulaştığında Alıcı tüm kopyalanan işlemleri/emirleri kapatır.
- Basket Take Profit in Average Points: Tüm kopyalanan işlemler için ortalama kâr hedefini (ondalık değerler kabul edilir) belirler. Açık tüm işlemlerin ortalaması bu değere ulaştığında Alıcı tüm kopyalanan pozisyonları kapatır. Örnek: Üç işlem +40, +70 ve -20 puandaysa, ortalama (40+70-20)/3=30’dur. Bu değer 30 olarak ayarlanmışsa Alıcı tüm işlemleri kapatır.
- Use Basket Stop Loss in Average Points: (true/false) ‘Ortalama Puan ile Sepet Zararı Durdur’ özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. true olarak ayarlandığında, tüm işlemlerin ortalama zararı belirtilen puana ulaştığında Alıcı tüm kopyalanan işlemleri/emirleri kapatır.
- Basket Stop Loss in Average Points: Tüm kopyalanan işlemler için izin verilen maksimum ortalama zararı (ondalık değerler kabul edilir) belirler. Örnek: Üç işlem -40, -70 ve +20 puandaysa, ortalama (40+70-20)/3=30’dur. Bu değer 30 olarak ayarlanmışsa Alıcı tüm işlemleri kapatır.
- Use Basket Break Even in Average Points: (true/false) ‘Ortalama Puan ile Sepet Başabaş’ özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. true olarak ayarlandığında, belirtilen kâr seviyesine ulaşıldığında Alıcı sepet zararı durdur seviyesini başabaş noktasına taşır.
- Basket Break Even in Average Points: Belirtilen kâr seviyesine (ondalık değerler kabul edilir) ulaşıldığında Alıcının sepet zararı durdur seviyesini başabaş noktasına taşıyacağı ortalama puanı belirler.
- Use Basket Trailing Stop Loss in Average Points: (true/false) ‘Ortalama Puan ile Sepet Takip Eden Zararı Durdur’ özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. true olarak ayarlandığında, belirtilen kâr seviyesine ulaşıldıktan sonra Alıcı sepet zararı durdur seviyesini takip etmeye başlar.
- Basket Trailing Start in Average Points: Alıcının sepet zararı durdur seviyesini takip etmeye başlayacağı kâr eşiğini (ondalık değerler kabul edilir) belirler.
- Basket Trailing Stop in Average Points: Sepet takip eden zararı durdur seviyesini (ondalık değerler kabul edilir) belirler. Takip sırasında ortalama puan bu seviyeye düşerse Alıcı tüm kopyalanan işlemleri/emirleri kapatır. Örnek: Üç işlem -40, -70 ve +20 puandaysa, ortalama (40+70-20)/3=30’dur. Bu değer 30 olarak ayarlanmışsa Alıcı tüm pozisyonları kapatır.
- Basket Trailing Step in Average Points: Ortalama kâr arttıkça Alıcının takip eden zararı durdur seviyesini yukarı taşıyacağı adım büyüklüğünü (ondalık değerler kabul edilir) belirler.
Emergency Trade Management
- Use Emergency Account Protection: ‘Receiver Account Stop Loss Equity’ veya ‘Receiver Account Take Profit Equity’ seviyesine ulaşıldığında, alıcı hesaptaki tüm kopyalanmış işlemleri kapatma ve kopyalamayı durdurma seçeneğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Acil Durum Hesap Koruması tetiklenirse ve kopyalamaya devam etmek isterseniz, EA’nın eklendiği grafiği kapatmanız, yeni bir grafik açmanız, EA’yı tekrar eklemeniz ve alıcı ayarlarını yeniden yapılandırmanız gerekir.
- Receiver Account Stop Loss Equity: EA'nın yukarıda açıklanan Acil Durum Hesap Korumasını başlatacağı alıcı hesabın öz sermaye tutarı.
- Receiver Account Take Profit Equity: EA'nın tüm açık işlemleri kapatacağı ve kopyalamayı devre dışı bırakacağı alıcı hesabın öz sermaye tutarı. Bu, mevcut öz sermayeden daha yüksek bir seviye olmalıdır.
- Max Drawdown % from Balance High: Bu ayarda, hesabınız için kabul edebileceğiniz maksimum düşüş yüzdesini belirleyebilirsiniz; bu yüzdeye ulaşıldığında, EA alıcı tarafından kopyalanan tüm işlemleri kapatacak ve kopyalamayı devre dışı bırakacaktır. Maksimum düşüş yüzdesi, EA eklendiğinden, hesabınızın en yüksek bakiye seviyesinden hesaplanır. Bu Yüksek Bakiyeden Maks Düşüş Yüzdesi ayarı, yukarıdaki Hesap Korumasını Kullan ayarı yanlış olsa bile çalışacaktır.
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Maximum Daily Drawdown from: Balance/Equity. Bu ayar, alıcı hesabınız için maksimum günlük çekim seviyesinin, hesabın bakiyesine mi yoksa özsermayesine göre mi hesaplanacağını seçmenize olanak tanır.
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Maximum Daily Drawdown in %: Bu ayarda, alıcı hesabınız için kabul edilebilir maksimum günlük çekilme yüzdesini belirlersiniz. Bu yüzdeye ulaşıldığında EA, alıcının hesabındaki kopyalanan tüm işlemleri otomatik olarak kapatacak ve kopyalamayı bir sonraki güne kadar askıya alacaktır. Bu yüzde, hesabınızın önceki gün saat 23:59:59'daki bakiyesi veya özsermayesine göre hesaplanır. 'Mevcut İşlemleri Kopyala' ayarı etkinleştirilirse EA, özgeçmişleri kopyalarken açık kalan ve daha önce alıcı hesabına kopyalanmayan tüm verici işlemlerini de kopyalayacaktır. Yukarıdaki 'Hesap Korumasını Kullan' ayarı yanlış olarak ayarlansa bile bu ayarın etkin kalacağını unutmayın. Bu korumayı devre dışı bırakmak için MT4/5 → Araçlar → Global Değişkenler → Ctrl + A → Sil yolunu izleyerek alıcı terminalin global değişkenlerini silin, ardından gönderici ve alıcı terminallerini yeniden başlatıp kopyalama ayarlarını tekrar uygulayın. Önemli: Kopyalanmış işlemler açıkken bu işlemi yapmayın, aksi halde bu işlemler yönetilemez durumda kalır.
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Maximum Daily Drawdown in Money: Bu ayar, alıcı hesabınız için kabul edilebilir maksimum günlük çekim tutarını belirlemenize olanak tanır. Yüzde ayarına benzer şekilde, bu çekilme miktarına ulaşıldığında EA, alıcı hesabındaki kopyalanan tüm işlemleri otomatik olarak kapatacak ve kopyalamayı bir sonraki güne kadar askıya alacaktır. Çekiş tutarı, hesabınızın bir önceki gün saat 23:59:59'daki bakiyesi veya özsermayesine göre hesaplanır. 'Mevcut İşlemleri Kopyala' ayarı etkinleştirilirse EA, özgeçmişleri kopyalarken açık kalan ve daha önce alıcı hesabına kopyalanmayan tüm verici işlemlerini de kopyalayacaktır. Yukarıdaki 'Hesap Korumasını Kullan' ayarı yanlış olarak ayarlansa bile bu ayarın etkin kalacağını unutmayın. Bu korumayı devre dışı bırakmak için MT4/5 → Araçlar → Global Değişkenler → Ctrl + A → Sil yolunu izleyerek alıcı terminalin global değişkenlerini silin, ardından gönderici ve alıcı terminallerini yeniden başlatıp kopyalama ayarlarını tekrar uygulayın. Önemli: Kopyalanmış işlemler açıkken bu işlemi yapmayın, aksi halde bu işlemler yönetilemez durumda kalır.
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Maximum Daily Profit from: Balance/Equity. Bu ayar, alıcı hesabınızın maksimum günlük kâr düzeyinin hesap bakiyesine mi yoksa özsermayeye göre mi hesaplanacağını seçmenize olanak tanır.
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Maximum Daily Profit in %: Bu ayarda, alıcı hesabınız için istediğiniz maksimum günlük kâr yüzdesini belirlersiniz. Bu yüzdeye ulaşıldığında EA, alıcının hesabındaki kopyalanan tüm işlemleri otomatik olarak kapatacak ve kopyalamayı bir sonraki güne kadar askıya alacaktır. Bu yüzde, hesabınızın önceki gün saat 23:59:59'daki bakiyesi veya özsermayesine göre hesaplanır. 'Mevcut İşlemleri Kopyala' ayarı etkinleştirilirse EA, özgeçmişleri kopyalarken açık kalan ve daha önce alıcı hesabına kopyalanmayan tüm verici işlemlerini de kopyalayacaktır. Yukarıdaki 'Hesap Korumasını Kullan' ayarı yanlış olarak ayarlansa bile bu ayarın etkin kalacağını unutmayın. Bu korumayı devre dışı bırakmak için MT4/5 → Araçlar → Global Değişkenler → Ctrl + A → Sil yolunu izleyerek alıcı terminalin global değişkenlerini silin, ardından gönderici ve alıcı terminallerini yeniden başlatıp kopyalama ayarlarını tekrar uygulayın. Önemli: Kopyalanmış işlemler açıkken bu işlemi yapmayın, aksi halde bu işlemler yönetilemez durumda kalır.
- Maximum Daily Profit in Money: Bu ayar, alıcı hesabınız için kabul edilebilir, istediğiniz maksimum günlük kâr tutarını belirtmenize olanak tanır. Yüzde ayarına benzer şekilde, bu kâr miktarına ulaşıldığında EA, alıcı hesabındaki kopyalanan tüm işlemleri otomatik olarak kapatacak ve kopyalamayı bir sonraki güne kadar askıya alacaktır. Kâr tutarı, hesabınızın bir önceki gün saat 23:59:59'daki bakiyesi veya özsermayesine göre hesaplanır. 'Mevcut İşlemleri Kopyala' ayarı etkinleştirilirse EA, özgeçmişleri kopyalarken açık kalan ve daha önce alıcı hesabına kopyalanmayan tüm verici işlemlerini de kopyalayacaktır. Yukarıdaki 'Hesap Korumasını Kullan' ayarı yanlış olarak ayarlansa bile bu ayarın etkin kalacağını unutmayın. Bu korumayı devre dışı bırakmak için MT4/5 → Araçlar → Global Değişkenler → Ctrl + A → Sil yolunu izleyerek alıcı terminalin global değişkenlerini silin, ardından gönderici ve alıcı terminallerini yeniden başlatıp kopyalama ayarlarını tekrar uygulayın. Önemli: Kopyalanmış işlemler açıkken bu işlemi yapmayın, aksi halde bu işlemler yönetilemez durumda kalır.
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No Copying if Transmitter Drawdown %>: Bu ayar, gönderici hesaptaki mevcut düşüş belirli bir seviyeyi aşarsa, yeni işlemlerin alıcı hesaba kopyalanmasını geçici olarak durdurmanıza olanak tanır. Verici hesabındaki düşüş bu ayarda belirlenen değerin üzerine çıktığında kopyalama devam edecektir. Örneğin, Verici Düşüşü %>=20 ise Kopyalama Yok ise, vericinin mevcut düşümü %20'yi aşarsa EA yeni işlemleri alıcı hesabına kopyalamayı durduracaktır. Vericinin düşüşü %20'nin altına düştüğünde kopyalama devam edecektir. Yukarıdaki Hesap Korumasını Kullan ayarı yanlış olsa bile, Vericinin Düşüşü Yüzdesi Durumunda Kopyalama Yok ayarının çalışacağını unutmamak önemlidir.
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No Copying if Receiver Drawdown %>: Bu ayar, alıcı hesaptaki mevcut düşüş belirli bir seviyeyi aşarsa, yeni işlemlerin alıcı hesaba kopyalanmasını geçici olarak durdurmanıza olanak tanır. Alıcı hesabındaki düşüş bu ayarda belirlenen değerin üzerine çıktığında kopyalama devam edecektir. Örneğin, Alıcı Düşüşü %>=20 ise Kopyalama Yok ise, alıcının mevcut düşümü %20'yi aşarsa EA, yeni işlemleri alıcı hesabına kopyalamayı durduracaktır. Alıcının düşümü %20'nin altına düştüğünde kopyalama devam edecektir. Yukarıdaki Hesap Korumasını Kullan ayarı yanlış olsa bile Alıcının Düşüşü Yüzdesi Durumunda Kopyalama Yok ayarının çalışacağını unutmamak önemlidir.
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Copy Only if Transmitter Drawdown %>: Bu ayar, kullanıcının yalnızca gönderici hesabı belirli bir düşüş seviyesi yaşadığında orijinal işlemleri gönderici hesabından alıcı hesabına kopyalamasına olanak tanır. Örneğin, Yalnızca Kopyala eğer Verici Çekilişi %>=5 ise alıcı hesabı, verici hesabındaki düşüş %5'i aştığında vericinin işlemlerini kopyalamaya başlayacaktır. Bu eşiğe ulaşıldığında tüm verici işlemleri kopyalanacaktır. Vericinin düşümü daha sonra %5'in altına düşerse, vericinin düşümü tekrar %5'in üzerine çıkana kadar yeni verici alım satımları kopyalanmayacaktır. Yukarıdaki Hesap Korumasını Kullan ayarı yanlış olsa bile, Bu Yalnızca Verici Düşüşü Yüzdesi Durumunda Kopyala ayarının çalışacağını unutmamak önemlidir.
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Copy Only if Transmitter Drawdown % per Symbol>: Bu ayar, kullanıcının her bir sembol için alım satımları gönderici hesabından alıcı hesabına kopyalamasına, yalnızca söz konusu sembol için tüm verici işlemlerinin toplam düşüşü belirli bir eşiği aştığında izin verir. Örneğin, Yalnızca Kopyala, Sembol Başına Verici Düşüşü Yüzdesi>=2 ise, alıcı hesabı, yalnızca verici hesabındaki söz konusu sembol için tüm işlemlerin toplam düşümü %2'yi aştığında, her sembol için vericinin işlemlerini kopyalamaya başlayacaktır. Bu koşul karşılandığında o sembole ait tüm verici işlemleri kopyalanacaktır. Aktarıcı hesabındaki bu sembol işlemlerinin birleşik düşümü daha sonra %2'nin altına düşerse, o sembol için yeni aktarıcı işlemleri, bu sembol işlemlerinin birleşik düşümü tekrar %2'nin üzerine çıkana kadar kopyalanmayacaktır. Yukarıdaki Hesap Korumasını Kullan ayarı yanlış olsa bile, bu Yalnızca Sembol Başına Verici Düşüşü Yüzdesi Durumunda Kopyala ayarının çalışacağını unutmamak önemlidir.
Notification Settings
- Send Email Notification: İşlem hesabında açılan her yeni işlem için e-posta adresinize bildirim alma seçeneğinin doğru/yanlış. Bu bildirim, yorum, tarih ve saat, sembol, fiyat ve uygulanan TP ve SL seviyelerini içerecektir. Bu seçeneğin düzgün çalışması için MT4/5 >> Araçlar >> Seçenekler terminal penceresinin E-posta sekmesini kurmanız gerekecektir. Yerel Ticari Fotokopi Makinesi EA MT4/5 Kurulum Kılavuzunda daha fazlasını görün.
- Send Push Notification: İşlem hesabında açılan her yeni orijinal veya kopyalanan/çoğalan işlem için cep telefonunuza veya tabletinize anlık bildirim alma seçeneğinin doğru/yanlış. Bu push bildirimi, yorum, tarih ve saat, sembol, fiyat ve uygulanan TP ve SL seviyelerini içerecektir. Bu seçeneğin düzgün çalışması için MT4/5 >> Araçlar >> Seçenekler terminal penceresinin Bildirimler sekmesini ayarlamanız gerekecektir. Yerel Ticari Fotokopi Makinesi EA MT4/5 Kurulum Kılavuzunda daha fazlasını görün.
- Send Daily Notification: Tarih ve saat, bakiye, özkaynak ve marj seviyeleri gibi hesabınızın temel ayrıntılarıyla aşağıda önceden tanımlanmış bir saatte günlük bir bildirim alma seçeneğinin doğru/yanlış. Bu, sinyal aboneliğiniz veya işlem yaptığınız tüm EA'lar, açılmış kopyalanmış/çarpılmış işlemler ve bunların sonuçları ile iletişim halinde olmanızı sağlayacaktır.
- Send Daily Notification Time: 00:00 formatında günün saati (0:00 00.00 0,00 veya 0,00 gibi saat formatları çalışmaz, saat 00:00 formatı arasında iki nokta üst üste olacak şekilde dört basamaklı olmalıdır), e-postanız ve/veya push bildiriminiz, hesabınızın yukarıda açıklanan temel ayrıntılarıyla birlikte. Örneğin: 00:00,12:00,20:00 gibi çok sayıda günlük bildirim almak istiyorsanız, bu ayara virgülle ayırarak birden çok kez girilebilir.
- Send Emergency Notification: Öz sermayeniz aşağıda önceden tanımlanmış seviyenizin altına düştüğünde, hesabınızın tarih ve saat, bakiye, öz sermaye ve marj seviyeleri gibi temel ayrıntılarını içeren bir acil durum e-postası ve/veya push bildirimi alma seçeneğinin doğru/yanlış.
- Emergency Notification Equity: Hesabın para birimi cinsinden özkaynak düzeyi (örneğin, hesabınızın para birimi $ ise 1000 $ 1000 $'dır). Bu ayara, virgülle ayrılmış olarak birden çok eşitlik düzeyi konulabilir, örneğin: 6000,8000
Mapping Settings
- Prefix of the Transmitter Account: Verici hesabında yaygın olarak kullanılan tüm enstrümanların/çiftlerin önünde nokta olmayan bir önek varsa, bu öneki kullanmayan diğer aracı kurumlara herhangi bir sorun olmadan alım satımları kopyalamak için bunu buraya koymalısınız. Örneğin aracı kurumunuz mEURUSD sembolüne sahipse bu alana m yazmalısınız. Bu ayar sadece Alıcı hesap(lar)ında doldurulmalıdır. Verici hesabının her sembolün önünde bir nokta öneki varsa, herhangi bir özel ayar olmaksızın otomatik olarak eşlenir ve kopyalanır. Otomatik verici öneki eşleme, r.EURUSD gibi yalnızca ana sembolden önce bir nokta bulunan önekler için çalışır, ecnEURUSD veya +EURUSD gibi önekler için çalışmaz.
- Suffix of the Transmitter Account: Verici hesabının, yaygın olarak kullanılan tüm enstrümanların/çiftlerin sonunda nokta olmayan bir ek varsa, bu eki kullanmayan diğer aracı kurumlara herhangi bir sorun olmadan alım satımları kopyalamak için bunu buraya koymalısınız. Örneğin, aracı kurumunuzun bir EURUSDm sembolü varsa, bu alana m yazmalısınız. Bu ayar sadece Alıcı hesap(lar)ında doldurulmalıdır. Verici hesabının her sembolün sonunda bir nokta eki varsa, herhangi bir özel ayar olmaksızın otomatik olarak eşlenir ve kopyalanır. Otomatik verici son ek eşleme, EURUSD.r gibi yalnızca ana sembolden sonra bir nokta bulunan son ekler için çalışır ve EURUSDecn veya EURUSD+ gibi son ekler için çalışmaz.
- Prefix of the Receiver Account: Alıcı hesabında yaygın olarak kullanılan tüm enstrümanların/çiftlerin önünde bir önek varsa, bu öneki kullanmayan diğer brokerlerin işlemlerini sorunsuz bir şekilde kopyalamak için bunu buraya koymalısınız. Örneğin aracı kurumunuz mEURUSD sembolüne sahipse bu alana m yazmalısınız. Bu ayar sadece Alıcı hesap(lar)ında doldurulmalıdır.
- Suffix of the Receiver Account: Alıcı hesabın, yaygın olarak kullanılan tüm enstrümanların/çiftlerin sonunda bir son eki varsa, bu eki kullanmayan diğer aracılardan alım satımları sorunsuz bir şekilde kopyalamak için bunu buraya koymalısınız. Örneğin, aracı kurumunuzun bir EURUSD.r sembolü varsa, bu alana .r yazmalısınız. Bu ayar sadece Alıcı hesap(lar)ında doldurulmalıdır.
- Special Symbol 1-30: Örneğin, Verici hesabınız ABD borsa S&P endeksi için US500 sembolünü kullanıyorsa ve Alıcı hesabınız aynı endeks için SPX500 sembolünü kullanıyorsa, Verici hesabından Alıcıya kopyalamak için bu alana US500,SPX500 girmelisiniz. problemsiz. Verici ve alıcı sembollerini MT4/5 >> Görünüm >> Marketwatch penceresinde yazıldığı gibi yazmanız gerektiğini unutmayın, küçük veya büyük harfler çok önemlidir, örneğin sembol SPX500 ise ve spx500 yazarsanız, çalışmamak 30 özel simgeyi yukarıda açıklanan şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu ayar sadece Alıcı hesap(lar)ında doldurulmalıdır.
* Bu ayarlar/seçenekler bakiye üzerinden öz sermaye, takas ve komisyon alınması şeklinde hesaplanmıştır hesaba katmak.
Ayarlar/Girişler Kılavuzunun 1. Bölümü için lütfen burayı tıklayın: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747158
✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/tr/market/product/68950
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