Yerel Ticari Fotokopi EA MT4/5 Ayarlar/Giriş Kılavuzu - Bölüm 2

Copy Only if Transmitter Drawdown %>: Bu ayar, kullanıcının yalnızca gönderici hesabı belirli bir düşüş seviyesi yaşadığında orijinal işlemleri gönderici hesabından alıcı hesabına kopyalamasına olanak tanır. Örneğin, Yalnızca Kopyala eğer Verici Çekilişi %>=5 ise alıcı hesabı, verici hesabındaki düşüş %5'i aştığında vericinin işlemlerini kopyalamaya başlayacaktır. Bu eşiğe ulaşıldığında tüm verici işlemleri kopyalanacaktır. Vericinin düşümü daha sonra %5'in altına düşerse, vericinin düşümü tekrar %5'in üzerine çıkana kadar yeni verici alım satımları kopyalanmayacaktır. Yukarıdaki Hesap Korumasını Kullan ayarı yanlış olsa bile, Bu Yalnızca Verici Düşüşü Yüzdesi Durumunda Kopyala ayarının çalışacağını unutmamak önemlidir.

Copy Only if Transmitter Drawdown % per Symbol>: Bu ayar, kullanıcının her bir sembol için alım satımları gönderici hesabından alıcı hesabına kopyalamasına, yalnızca söz konusu sembol için tüm verici işlemlerinin toplam düşüşü belirli bir eşiği aştığında izin verir. Örneğin, Yalnızca Kopyala, Sembol Başına Verici Düşüşü Yüzdesi>=2 ise, alıcı hesabı, yalnızca verici hesabındaki söz konusu sembol için tüm işlemlerin toplam düşümü %2'yi aştığında, her sembol için vericinin işlemlerini kopyalamaya başlayacaktır. Bu koşul karşılandığında o sembole ait tüm verici işlemleri kopyalanacaktır. Aktarıcı hesabındaki bu sembol işlemlerinin birleşik düşümü daha sonra %2'nin altına düşerse, o sembol için yeni aktarıcı işlemleri, bu sembol işlemlerinin birleşik düşümü tekrar %2'nin üzerine çıkana kadar kopyalanmayacaktır. Yukarıdaki Hesap Korumasını Kullan ayarı yanlış olsa bile, bu Yalnızca Sembol Başına Verici Düşüşü Yüzdesi Durumunda Kopyala ayarının çalışacağını unutmamak önemlidir.