Yerel Ticari Fotokopi EA MT4/5 Ayarlar/Giriş Kılavuzu - Bölüm 1

✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/tr/market/product/68950
✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/tr/market/product/68951
İpucu: Demo hesabınızda Local Trade Copier EA MT4 demo sürümünü indirip deneyebilirsiniz: buradan
İpucu: Demo hesabınızda Local Trade Copier EA MT5 demo sürümünü indirip deneyebilirsiniz: buradan
İndirdiğiniz ücretsiz demo dosyasını MT4/5 >> File >> Open Data Folder >> MQL4/5 >> Experts klasörünüze yapıştırın ve terminalinizi yeniden başlatın. Ücretsiz demo sürümü, yalnızca demo hesaplarda, tek seferde 4 saatlik bir süre boyunca tamamen işlevseldir. Deneme süresini sıfırlamak için MT4/5 >> Araçlar >> Global Değişkenler >> Kontrol + A >> Sil'e gidin. Lütfen bu eylemi yalnızca kritik olmayan bir demo hesabında gerçekleştirin ve bunu bir meydan okuma destek firması hesabında yapmaktan kaçının.
Önemli !!!
- Kullanmak istediğiniz tüm MT4/5 terminalleri için Yerel Ticari Kopyalayıcı EA MT4/5'inizi MQL5 hesabınız üzerinden aşağıdaki talimatları izleyerek kurmalısınız. ex4/5 dosyalarının kopyalanması/yapıştırılması, MQL5.com Market satın alımlarında çalışmaz.
- Aracınızın web sitesinden özel MT4/5 terminalini indirin ve ticaret hesabınıza giriş yapmak için kullanın. Ticaret hesabınıza giriş yapmak için başka bir komisyoncunun MT4/5 terminalini kullanmayın, kopyalamayı etkileyebilir!
- Yerel Ticari Kopyalayıcı EA MT4/5 çalışırken MT4/5 terminalinizde başka bir ticaret hesabına giriş yapmayın, kopyalamayı durduracaktır!
- Alıcı hesabına giriş yaparken yatırımcı şifresini kullanmayınız, kopyalayamazsınız.
- Verici veya alıcı hesabınızın her simgeden sonra bir son eki varsa (örneğin EURUSD.r), alıcı hesap ayarlarında bunu: Verici Hesabının Son Ekine veya Alıcı Hesabının Son Ekine girin, ayarı (örneğin .r).
Yerel Ticari Fotokopi EA MT4/5 Sorun Giderme Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
Yerel Ticari Fotokopi EA MT4/5 Hızlı Kurulum Videosu:
Önemli! Verici hesabı tarafında doldurulan sadece 2 ayar, aşağıdaki ekran görüntüsünde vurgulanan bu 2 ayardır. Diğer tüm ayarlar alıcı hesabı tarafında doldurulur.
Yerel Ticari Fotokopi EA MT4/5 Ayarlar/Giriş Kılavuzu
- Account Mode: Transmitter/Receiver/Self Copier. Verici seçildiğinde, EA bu hesabı, işlemleri diğer hesaplara iletmek için bir verici (ana hesap) olarak kullanacaktır. Alıcı seçilirse, EA bir veya daha fazla Verici hesabından alım satımları alır/kopyalar. Kendi Kendini Kopyalayan seçilirse EA, aynı işlem hesabında herhangi bir uzman danışman veya manuel giriş tarafından açılan işlemleri kopyalayacak/çoğaltacaktır.
- Transmitter Account Number: Yukarıda Alıcı seçilirse buraya Verici hesabının hesap numarasını yazmalısınız. Verici hesapları birden fazla ise hesap numaralarını virgülle ayırarak yazmalısınız, örneğin: 123456,654321 (Bu ayarın sadece alıcı hesap modu için anlamı vardır).
- Transmitter Comment: Bu ayar, kopyalanan işlemlerde alıcı hesabında görünecek yorumu tanımlar ve yalnızca verici tarafında yapılandırılmalıdır. Yorum eklememek için boş bırakabilir, kendi özel metninizi girebilir veya işlemle ilgili belirli bilgileri eklemek için özel semboller kullanabilirsiniz. # sembolü orijinal işlemin yorumunu kopyalar, @ sembolü orijinal işlemin bilet numarasını, % sembolü sihirli numarayı ve & sembolü verici hesabın numarasını ekler. Bu semboller birleştirilerek (#,@,%,&) alıcı işlemin yorumuna birden fazla ayrıntı eklenebilir.
- Receiver Comment: Bu ayar, alıcı hesabın her kopyalanan işleme yazacağı yorumu kontrol eder. Boş bırakılırsa, alıcı yukarıdaki Transmitter Comment ayarından gönderilen yorumu görüntüler. Bu alan doldurulursa, vericinin yorumu tamamen geçersiz kılınır. Bu ayar yalnızca alıcı tarafında yapılandırılmalıdır.
General Settings
- Magic Number: EA'nın yönetim amacıyla kendi açtığı tüm işlemlere uyguladığı sihirli sayı. Bu ayara 0 koyma!
- Magic Numbers to Copy: Bu ayar, EA'nın kopyalayacağı verici işlemlerinin sihirli sayılarını belirtir. Sihirli sayılar virgülle ayrılmalıdır. Örneğin, 3245,0 girilmesi EA'ya sihirli sayı 3245 olan işlemleri ve manuel işlemleri (genellikle varsayılan olarak sihirli numarası 0 olan) kopyalaması talimatını verecektir. (14) gibi sihirli bir sayıyı parantez içine alırsanız, EA bu bölümü içeren tüm sihirli sayı çeşitlerini kopyalayacaktır. Örneğin, 3245,(14),0 girilmesi, sihirli numarası 3245 olan işlemleri, sihirli numarasında '14' içeren tüm işlemleri (214 veya 3146 gibi) ve manuel işlemleri kopyalayacaktır. Ayrıca, bir dizi sihirli sayıyı kopyalamak için 'ilk-sonuncu' biçimini kullanın. Örneğin, 3245,100-200,0, 3245 sihirli numarasına sahip işlemleri, 100 ile 200 arasında değişen sihirli sayıları olan işlemleri ve manuel işlemleri kopyalayacaktır.
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Maximum Number of Copied Magic Numbers: Alıcı hesaplara aynı anda (eşzamanlı olarak) kopyalanabilecek maksimum sihirli sayı sayısı.
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Maximum Receiver Account Magic Numbers: Bu, diğer EA'lar tarafından başlatılan işlemler veya manuel işlemler de dahil olmak üzere, alıcı hesabında bulunabilecek maksimum farklı sihirli sayı sayısını temsil eder. Bu ayar, alıcı hesabındaki farklı grafiklerde, her biri farklı sihirli numaralara sahip birden fazla alıcınız olduğunda ancak bunlardan yalnızca belirli sayıdasını aynı anda kopyalamak istediğinizde kullanışlıdır.
- Magic Numbers Not to Copy: Bu ayar, EA'nın kopyalamayacağı verici işlemlerinin sihirli sayılarını belirtir. Sihirli sayılar virgülle ayrılmalıdır. Örneğin, 3245,0 girilmesi EA'ya sihirli sayı 3245 olan işlemleri ve manuel işlemleri (genellikle varsayılan olarak sihirli sayı 0'dır) kopyalamaması talimatını verecektir. (14) gibi sihirli bir sayıyı parantez içine alırsanız EA, bu bölümü içeren sihirli sayıların tüm çeşitlerini kopyalamayacaktır. Örneğin, 3245,(14),0 girilmesi, sihirli numarası 3245 olan işlemleri, sihirli numarasında '14' içeren işlemleri (214 veya 3146 gibi) ve manuel işlemleri kopyalamayacaktır. Ayrıca, bir dizi sihirli sayının kopyalanmasını engellemek için 'ilk-sonuncu' biçimini kullanın. Örneğin, 3245,100-200,0, 3245 sihirli numarasına sahip işlemleri, 100 ile 200 arasında değişen sihirli sayıları olan işlemleri ve manuel işlemleri kopyalamayacaktır.
- Symbols to Copy: EA'nın yalnızca alıcı hesabına kopyalayacağı, virgülle ayrılmış alıcı sembolleri. Örneğin, EURUSD,GBPUSD koyarsanız, EA yalnızca EURUSD ve GBPUSD işlemlerini kopyalar. Alıcı hesap simgelerinin '.r' gibi son ekleri varsa bu ayara bu eklerin şu şekilde dahil edilmesi gerekir: EURUSD.r,GBPUSD.r
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Maximum Number of Copied Symbols: Alıcı hesaplara aynı anda (aynı anda) kopyalanabilecek maksimum sembol sayısı.
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Maximum Receiver Account Symbols: Bu, diğer EA'lar tarafından başlatılan işlemler veya manuel işlemler de dahil olmak üzere, alıcı hesabında bulunabilecek maksimum farklı sembol sayısını temsil eder. Bu ayar, alıcı hesabındaki farklı grafiklerde, her biri farklı sembolleri kopyalayan birden fazla alıcınız olduğunda, ancak bunlardan yalnızca belirli sayıdasını aynı anda kopyalamak istediğinizde kullanışlıdır.
- Symbols Not to Copy: EA'nın alıcı hesabına kopyalamayacağını virgülle ayrılmış alıcı sembolleri. Örneğin EURUSD,GBPUSD koyarsanız, EA EURUSD ve GBPUSD işlemlerini kopyalamaz. Alıcı hesap simgelerinin '.r' gibi son ekleri varsa bu ayara bu eklerin şu şekilde dahil edilmesi gerekir: EURUSD.r,GBPUSD.r
- Comments to Copy: Bu ayar, EA'nın alıcı hesabına kopyalayacağı orijinal verici işlemlerinin yorumlarını belirtir. Yorumlar virgülle ayrılmalıdır. Örneğin, Uzman 1, Uzman 2'nin girilmesi, EA'ya, yalnızca yorumun Uzman 1 veya Uzman 2 olması durumunda orijinal verici işlemlerini kopyalaması talimatını verecektir. (Uzman) gibi bir yorumu parantez içine alırsanız, EA, yorumun tüm varyasyonlarını kopyalayacaktır. Bu bölümü içeren yorumlar. Örneğin, Master,(Uzman) girildiğinde, Master yorumu içeren işlemler ve yorumlarında 'Uzman' kısmını içeren tüm işlemler (Uzman 12, Uzman 20, Uzman 35, vb. gibi) kopyalanacaktır.
- Comments Not to Copy: Bu ayar, EA'nın alıcı hesabına kopyalamayacağı orijinal verici işlemlerinin yorumlarını belirtir. Yorumlar virgülle ayrılmalıdır. Örneğin, Uzman 1, Uzman 2'nin girilmesi, yorumun Uzman 1 veya Uzman 2 olması durumunda EA'ya orijinal verici işlemlerini kopyalamaması talimatını verecektir. (Uzman) gibi bir yorumu parantez içine alırsanız, EA tüm varyasyonları kopyalamayacaktır. Bu bölümü içeren yorumların sayısı. Örneğin, Master,(Uzman) girilmesi, Master yorumu içeren işlemleri ve yorumunda 'Uzman' kısmını içeren işlemleri (Uzman 12, Uzman 20, Uzman 35, vb. gibi) kopyalamayacaktır.
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday-Sunday: 00:00:00-23:59:59 varsayılan kopyalama süresi ayarları tüm gün boyunca kopyalama yapacaktır. Bu ayar, belirli zamanları hariç tutmanıza olanak tanır. Örneğin, 15:30'dan 1 saat önce ve 1 saat sonra kopyalamayı duraklatmak istiyorsanız, bu ayarı 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 ve EA 14:30'a kadar kopyalayacak, ardından 16:30'a kadar kopyalamayı duraklatacak ve 16:30'dan gece yarısına kadar tekrar normal şekilde kopyalayacaktır. Bu tür birden çok zaman dizisi eklenebilir. Belirli bir günde hiç kopyalama yapmak istemiyorsanız, ayarı boş bırakın. Aşağıda Mevcut İşlemleri Kopyala=yanlış seçeneğini belirlerseniz, kopyalama saatleri dışında verici tarafında açılan işlemler, kopyalama devam ederken alıcı hesabına kopyalanmayacaktır.
- Transmitter Server Offset Hours: Verici ve alıcı komisyoncularınızın Marketwatch sunucu saatleri farklı olduğunda ve alıcıda 'Mevcut İşlemleri Kopyala', 'Yeni İşlemleri Kopyala', 'Saniye Olarak Sona Erme Tarihini Kopyala' ve 'Gecikmeyi Saniye Olarak Kopyala' ayarlarını kullanmak istediğinizde bu ayarı kullanın. hesap. Bu ayar, vericinin MT4/5 >> Görüntüle >> Marketwatch zamanı ile alıcının MT4/5 >> Görüntüle >> Marketwatch sunucu zamanı arasındaki zaman farkını belirler. Örneğin vericinin Marketwatch sunucu saati 11:30:00 ve alıcının Marketwatch sunucu saati 14:30:00 ise bu ayara -3 girmelisiniz. Bunun tersine, vericinin Marketwatch sunucu saati 14:30:00 ve alıcının Marketwatch sunucu saati 11:30:00 ise +3 girmelisiniz. Alıcı EA'nın ayarlarında bu ayarı doldurmayı unutmayın.
- Copy Long Trades: Uzun/satın alma verici işlemlerini kopyalamak için doğru/yanlış.
- Copy Short Trades: Açık/satıcı verici işlemlerini kopyalamak için doğru/yanlış.
- Copy Current Trades: Geçerli/zaten açık verici işlemlerini kopyalamak için doğru/yanlış. İlk verici-alıcı kurulumunuzda mevcut verici işlemlerinizi/emirlerinizi alıcı tarafına kopyalamak istemiyorsanız bunu 'yanlış' olarak ayarlamayı unutmayın. Bu ayarı 'yanlış' olarak belirlediyseniz ve verici ve alıcı aracılarınız farklı saat dilimlerinde çalışıyorsa, yukarıdaki 'Transmitter Server Offset Hours' ayarını buna göre ayarlayın.
- Copy New Trades: Yeni verici işlemlerini kopyalamak için doğru/yanlış. Bu ayarı 'yanlış' olarak belirlediyseniz ve verici ve alıcı aracılarınız farklı saat dilimlerinde çalışıyorsa, yukarıdaki 'Transmitter Server Offset Hours' ayarını buna göre ayarlayın.
- Copy Take Profit: Verici işlemlerinin Kar Al düzeyini alıcı olanlara kopyalamak için doğru/yanlış.
- Take Profit Multiplier: Bu ayar, verici işlemlerinin kopyalanan TP seviyelerini artırmanıza veya azaltmanıza olanak tanır. Bu çarpan, orijinal TP seviyelerini kopyalamak için varsayılan olarak 1'dir, ancak kullanıcı, örneğin Kâr Al Çarpanını=1.5 koyarsa, alıcı tarafından kopyalanan işlem, uygulanan kâr alma düzeyini %150 artıracaktır. Başka bir deyişle, 100 puanlık bir verici TP, 150 puanlık bir alıcı TP olarak kopyalanacaktır.
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Add/Subtract Points in TP Level: Bu ayarla, kopyalanan kar alma seviyelerine belirli sayıda puan ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. Bu ayarın çalışması için Kârı Kopyala etkinleştirilmeli ve Kârı Al Çarpanı=1 olmalıdır. Örneğin bu ayara 20 koyarsanız 100 puanlık bir verici kar alır alıcı tarafında 120 puan olarak kopyalanacaktır. -30 koyarsanız 100 puan verici kar al seviyesi alıcı tarafında 70 puan olarak kopyalanacaktır.
- Copy Stop Loss: Verici işlemlerinin Kaybı Durdur seviyesini alıcı işlemlere kopyalamak için doğru/yanlış.
- Stop Loss Multiplier: Bu ayar, verici işlemlerinin kopyalanan SL seviyelerini artırmanıza veya azaltmanıza olanak tanır. Bu çarpan, orijinal SL seviyelerini kopyalamak için varsayılan olarak 1'dir, ancak kullanıcı, örneğin Zararı Durdur Çarpanı=2 koyarsa, alıcının kopyaladığı işlem, uygulanan kayıp durdurma seviyesini %200 artıracaktır. Başka bir deyişle, 200 noktalı bir verici SL, 400 noktalı bir alıcı SL olarak kopyalanacaktır.
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Add/Subtract Points in SL Level: Bu ayarla, kopyalanan stoploss seviyelerine belirli sayıda puan ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. Bu ayarın çalışması için Kopyalama Kaybını Durdur özelliği etkinleştirilmeli ve Kaybı Durdurma Çarpanı=1 olmalıdır. Örneğin bu ayara 20 koyarsanız 100 puanlık bir verici durdurma kaybı alıcı tarafında 120 puan olarak kopyalanacaktır. -30 koyarsanız 100 puanlık bir verici durdurma kaybı seviyesi alıcı tarafında 70 puan olarak kopyalanacaktır.
- Allow TP/SL Manual Change: Kullanıcının kopyalanan alıcının uygulanan TP/SL seviyelerini manuel olarak değiştirmesine izin veren seçeneğin doğru/yanlış. EA, kullanıcı tarafından manuel olarak değiştirilmediği sürece, alıcı tarafından kopyalanan işlemlere uygulanan TP/SL seviyelerini güncellemeye devam edecektir. Bunu yaptığı anda, EA bunları vericinin orijinal işlemlerine göre artık güncellemeyecektir. Bu ayar, bekleyen siparişler için de geçerlidir.
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Copy Market Trades: Piyasa işlemlerini kopyalamak için doğru/yanlış.
- Copy Pending Orders: Bekleyen emirleri kopyalamak için doğru/yanlış. Yanlışsa, EA bu bekleyen siparişleri yalnızca tetiklenip açıldıklarında kopyalayacaktır.
- Maximum Spread in Points: Alıcı hesabında işlemleri kopyalamak için izin verilen maksimum spread değerini ayarlar. Tüm semboller için tek bir değer girebilir veya sembol bazında özel limitler tanımlayabilirsiniz: 10,XAUUSD30,BTCUSD1500. Bu örnekte, XAUUSD işlemleri yalnızca spread 30 puan veya daha az ise, BTCUSD işlemleri spread 1500 puan veya daha az ise ve diğer tüm semboller spread 10 puan veya daha az ise kopyalanır.
- Maximum Slippage in Points: Bir işlemi kopyalarken alıcı hesabında izin verilen maksimum kayma.
- Maximum Copying Difference in Points: Bir işlemi kopyalarken verici ve alıcı hesapları arasında izin verilen maksimum fiyat farkı.
- Use Copying Expiration in Seconds: Aşağıdaki Saniye cinsinden Kopyalama Süre Sonu ayarını kullanmak için doğru/yanlış seçeneği.
- Copying Expiration in Seconds: Verici ve alıcı hesapları arasında bir işlemi kopyalarken saniye cinsinden izin verilen maksimum gecikme. Örneğin, bu ayara 60 koyarsanız ve Verici hesabında açılan bir işlem, 60 saniye içinde Alıcı hesabına kopyalanmadıysa (çeşitli nedenlerle, likidite yok veya enstrüman işlem saatlerinin dışında olabilir, olağan bir durum) emtia veya endekslerle) kesinlikle kopyalanmayacaktır. Verici ve alıcı aracılarınız farklı saat dilimlerinde çalışıyorsa, yukarıdaki 'Transmitter Server Offset Hours' ayarını uygun şekilde ayarlayın.
- Copying Delay in Seconds: Her işlem/emri Gönderici’den Alıcı’ya kopyalamayı belirli saniye kadar geciktirir. 5 gibi tek bir değer veya 5,20 gibi bir aralık girerek 5 ile 20 saniye arasında rastgele bir gecikme uygulayabilirsiniz. Gönderici ve Alıcı broker’lar farklı saat dilimlerinde çalışıyorsa yukarıdaki “Transmitter Server Offset Hours” ayarını buna göre ayarlayın.
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Retry Attempts in Seconds: İşlem kopyalama başarısız olduğunda (piyasanın kapalı olması, yetersiz bakiye vb. nedenlerle) Alıcı’nın tekrar deneme yapacağı aralığı belirtir. Varsayılan değer 60 saniyedir ve uzun süreli hatalarda günlük kaydının aşırı dolmasını önler.
- Better Price: Gönderici işlemlerini Alıcı hesap(lar)ına daha iyi, daha kötü veya aynı fiyattan kopyalama seçeneğini açar veya kapatır. Aşağıdaki ayarınıza göre çalışır. Uyarı: Bu seçenek etkinleştirildiğinde, piyasa hızlı bir şekilde aleyhinize hareket ederse Gönderici işlemi tamamen kopyalanmayabilir.
- Better Price Difference in Points: Kopyalanan işlem/emirlerin Alıcı hesabında açılacağı fiyatı ayarlar. 0 değeri, alış işlemlerini aynı veya daha düşük fiyattan, satış işlemlerini ise aynı veya daha yüksek fiyattan kopyalar. 50 değeri, alış işlemini 50 puan daha düşükten, satış işlemini ise 50 puan daha yüksekten açar. Negatif bir değer, Gönderici işlemi belirtilen kâr seviyesine ulaştığında işlemi açar; örneğin -50, alış işlemini 50 puan daha yüksekten, satış işlemini ise 50 puan daha düşükten açar. Sembol başına farklı değerler de belirtebilirsiniz; örnek: 10,GBPUSD-20,USDJPY30. Alıcı hesabınız sembol son ekleri kullanıyorsa (ör. .r), bunları şu şekilde ekleyin: 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30.
- Reverse Copying: Verici işlemlerinin ters kopyalanması için doğru/yanlış. Bu doğruysa, EA, verici hesap(lar)ının her biri için alıcı hesap(lar) üzerinde bir açığa satış/satış işlemi açar ve bunun tersi de geçerlidir.
- Keep Original TP/SL Distances: True/false. Yanlış olarak ayarlandığında EA, verici ticaretinin orijinal TP/SL seviyelerini normal kopyalamada kopyalayacaktır. Ters kopyalamada, 100 puanlık TP ve 200 puanlık SL ile bir alım verici işlemi açılmışsa, her iki işlemin de aynı anda kapanmasını sağlamak için karşı alıcı işlem 100 puanlık SL ve 200 puanlık TP ile kopyalanacaktır. True olarak ayarlandığında EA, TP/SL seviyelerini açık fiyattaki farklılıklara göre ayarlayacaktır. Örneğin, 1.08900 TP ve 1.08500 SL ile 1.08700'deki bir satın alma vericisi işlemi alıcı tarafına 1.08720'de kopyalanırsa, TP 1.08920, SL ise 1.08520 olacaktır. Bu ayar hem normal hem de ters kopyalama için geçerlidir.
- Min Distance in Points for Same Symbol/Direction Trades/Orders: Bu ayar, birbirlerine yakınlıklarına bağlı olarak aynı sembol ve yöne sahip piyasa işlemlerinin veya bekleyen emirlerin kopyalanmasını kısıtlar. Amacı aynı sembol ve yönü içeren çok sayıda ve birbirine yakın işlem/emirlerin tekrarlanmasını önlemektir. Örneğin, 'Aynı Sembol/Yön İşlemleri/Emirler için Puan Olarak Minimum Mesafe: 100' ayarlarsanız, EA yalnızca aynı sembol ve yöndeki işlemleri/emirleri aralarında en az 100 puan fark olması durumunda kopyalayacaktır. Örneğin, EURUSD için bir alış işlemi 1.09500'de kopyalanırsa ve verici hesaba 1.09570'de EURUSD için bekleyen bir satın alma durdurma emri girilirse alıcı tarafa kopyalanmayacaktır. Bunun nedeni, bekleyen emir ile halihazırda kopyalanmış olan EURUSD alış ticareti arasındaki mesafenin 70 puan olmasıdır; bu, bu ayarda belirtilen 100 puanlık eşikten daha azdır.
Lot Size Management
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Lot Size Type: None/Same Lot Size/Fixed Lot/Multiplier/Multiplier by Balance/Multiplier by Equity/Proportional by Balance/Proportional by Equity/Proportional by Free Margin/Proportional Multiplier by Balance/Proportional Multiplier by Equity/Risk per Trade in % of Balance/Risk per Trade in % of Equity/Risk per Trade in % of Free Margin/Risk per Trade in Money/Lot Size per 1000 of Balance/Lot Size per 1000 of Equity/Specific Lot Size Sequence. Bu ayarın yalnızca Alıcı hesap(lar)ında anlamı vardır.
Hiçbiri seçilirse EA herhangi bir verici ticaretini kopyalamayacaktır.
Aynı Lot Boyutu seçilirse EA, alıcı işlemlerini orijinal verici işlemleriyle aynı lot boyutunda kopyalayacaktır.
Sabit Lot seçilirse, EA, verici işlemlerini aşağıdaki Sabit Lot Boyutu ayarına göre sabit bir lot büyüklüğü ile alıcı hesaplarına/hesaplarına kopyalayacaktır.
Çarpan seçilirse EA, verici işlemlerini alıcı hesaplarına kopyalamak için aşağıdaki Çarpan ayarını kullanacaktır.
Bakiyeye Göre Çarpan seçilirse EA, alıcının kopyaladığı işlemler için kullanılacak çarpanı aşağıdaki gibi hesaplamak için aşağıdaki Bakiyeye Göre Çarpan ayarını kullanacaktır. Alıcı hesap bakiyesi 10000$ ve Bakiyeye Göre Çarpan ayarı 1000 ise, alıcının kopyaladığı işlemler için kullanılacak çarpan 10 (10000/1000) olacaktır.
Özsermayeye Göre Çarpan seçilirse, EA, alıcının kopyaladığı işlemler için kullanılacak çarpanı aşağıdaki gibi hesaplamak için aşağıdaki Özsermayeye Göre Çarpan ayarını kullanacaktır. Alıcı hesap özsermayesi 10.000$ ve Özsermayeye Göre Çarpan ayarı 1.000 ise, alıcının kopyaladığı işlemler için kullanılacak çarpan 10 (10.000/1000) olacaktır.
Bakiyeye Göre Orantılı seçilirse, EA verici hesap işlemlerini alıcı hesap(lar)ına yalnızca alıcı hesap(lar)ının bakiyesiyle orantılı bir lot büyüklüğü ile kopyalayacaktır. Örneğin, verici bakiyesi 2000$ ve alıcı bakiyesi 4000$ ise, 0.10 lotluk bir verici işlemi, alıcı hesabına 0.20 lotluk bir işlem olarak kopyalanacaktır.
Özkaynakla Orantılı seçilirse, EA verici hesap işlemlerini yalnızca alıcı hesap(lar)ının öz sermayesiyle orantılı bir lot büyüklüğü ile alıcı hesap(lar)ına kopyalayacaktır. Örneğin, verici sermayesi 2000$ ve alıcı sermayesi 4000$ ise, 0.10 lotluk bir verici ticareti, alıcı hesabına 0.20 lotluk bir ticaret olarak kopyalanacaktır.
Serbest Marjla Orantılı seçilirse, EA, verici hesap işlemlerini, yalnızca alıcı hesap(lar)ının serbest marjıyla orantılı lot büyüklüğüne sahip alıcı hesap(lar)ına kopyalayacaktır. Örneğin, verici serbest marjı 2000$ ve alıcı serbest marjı 4000$ ise, 0.10 lotluk bir verici ticareti, alıcı hesabına 0.20 lotluk bir işlem olarak kopyalanacaktır.
Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan seçilirse, EA, verici hesabı işlemlerini, alıcı hesabının bakiyesiyle orantılı bir parti büyüklüğüne sahip alıcı hesaplarına, aşağıda ayarlanabilen Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan adı verilen ek bir çarpan uygulanarak kopyalayacaktır. Bu Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan varsayılan olarak 1'dir, yani örneğin varsayılan Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan=1 alıcı hesap tarafında açılacak 0.20 lot büyüklüğünde bir işlem verirse, Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan değeri 0.5 olarak değiştirilirse alıcı lot büyüklüğü 0.10 (0.20*0.5=0.10) olur ve Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan değeri 3 olarak değiştirilirse, alıcı lot büyüklüğü 0.60 (0.20*3=0.60) olur.
Öz Sermayeye Göre Orantılı Çarpan seçilirse, EA verici hesap işlemlerini, alıcı hesabın öz sermayesiyle orantılı bir parti büyüklüğüne sahip alıcı hesaplarına, aşağıda ayarlanabilen Öz Sermayeye Göre Orantılı Çarpan adı verilen ek bir çarpan uygulanarak kopyalayacaktır. Bu Öz Sermayeye Göre Orantılı Çarpan varsayılan olarak 1'dir, bu nedenle, örneğin varsayılan Öz Sermayeye Göre Orantılı Çarpan=1 alıcı hesap tarafında açılacak 0.20 lot büyüklüğünde bir işlem verirse, Öz Sermayeye Göre Orantılı Çarpan değeri 0.5 olarak değiştirilirse alıcı lot büyüklüğü 0.10 (0.20*0.5=0.10) olacak ve Özkaynak Oransal Çarpanı değeri 3 olarak değiştirilirse, alıcı lot büyüklüğü 0.60 (0.20*3=0.60) olacaktır.
Bakiyenin %'sinde İşlem Başına Risk seçilirse, SL'ye basıldığında aşağıdaki ayarda hesap bakiyesinin kullanıcı tanımlı yüzdesini kaybetmek için alıcı tarafından kopyalanan her işlem uygun lot boyutuna sahip olacaktır. Bu Lot Büyüklüğü Türü yalnızca alıcı tarafından kopyalanan ve zarar durdurma uygulanmış işlemler için kullanılabilir. Uyarı: Bir vericinin orijinal ticaretinin SL'si değiştirilirse, alıcının kopyaladığı ticaretin SL'si de değiştirilir, alıcının kopyaladığı ticaretin ilk riski artar veya azalır, ancak verici ticaretin SL'si kaldırılırsa, alıcı tarafından kopyalanan ticaret kapanacak.
Özkaynak Yüzdesi olarak Ticaret Başına Risk seçilirse, SL'ye basıldığında, aşağıdaki ayarda kullanıcı tarafından tanımlanan hesap özkaynak yüzdesini kaybetmek için alıcı tarafından kopyalanan her işlem uygun lot boyutuna sahip olacaktır. Bu Lot Büyüklüğü Türü yalnızca alıcı tarafından kopyalanan ve zarar durdurma uygulanmış işlemler için kullanılabilir. Uyarı: Bir vericinin orijinal ticaretinin SL'si değiştirilirse, alıcının kopyaladığı ticaretin SL'si de değiştirilir, alıcının kopyaladığı ticaretin ilk riski artar veya azalır, ancak verici ticaretin SL'si kaldırılırsa, alıcı tarafından kopyalanan ticaret kapanacak.
Serbest Marjin Yüzdesi cinsinden İşlem Başına Risk seçilirse, SL'ye ulaşıldığında, aşağıdaki ayarda kullanıcı tarafından tanımlanan serbest marj yüzdesini kaybetmek için, kopyalanan her alıcı işlemi uygun lot büyüklüğüne sahip olacaktır. Bu Lot Büyüklüğü Türü yalnızca zararı durdurma uygulanmış, alıcı tarafından kopyalanan işlemler için kullanılabilir. Uyarı: Vericinin orijinal ticaretinin SL'si değiştirilirse, alıcının kopyaladığı ticaret SL'si de değiştirilecektir, bu da alıcının kopyalanan ticaretinin başlangıç riskini artırır veya azaltır, ancak verici ticaretinin SL'si kaldırılırsa, alıcının kopyaladığı ticaret SL'si de değiştirilir. kapanacak.
Risk per Trade in Money seçilirse, SL'ye basıldığında, alıcı tarafından kopyalanan her ticaret, aşağıdaki ayarda hesap para biriminde kullanıcı tanımlı tutarı kaybetmek için uygun lot boyutuna sahip olacaktır. Bu Lot Büyüklüğü Türü yalnızca alıcı tarafından kopyalanan ve zarar durdurma uygulanmış işlemler için kullanılabilir. Uyarı: Bir vericinin orijinal ticaretinin SL'si değiştirilirse, alıcının kopyaladığı ticaretin SL'si de değiştirilir, alıcının kopyaladığı ticaretin ilk riski artar veya azalır, ancak verici ticaretin SL'si kaldırılırsa, alıcı tarafından kopyalanan ticaret kapanacak.
1000 Bakiye Başına Lot Boyutu seçilirse, EA, alıcı hesabının bakiyesine bağlı olarak alıcı tarafından kopyalanan işlemlerin lot büyüklüğünü hesaplamak için aşağıdaki Lot Size per 1000 Bakiye ayarını kullanacaktır. Örneğin Lot Size per 1000 of Balance=0.03 girilirse ve alıcı hesap bakiyesi 10000$ ise alıcı tarafından kopyalanan tüm işlemlerin lot boyutu 0.30 lot olacaktır.
Lot Size per 1000 of Equity seçilirse, EA, alıcı hesabının öz sermayesine bağlı olarak alıcı tarafından kopyalanan işlemlerin lot büyüklüğünü hesaplamak için aşağıdaki Lot Size per 1000 of Equity ayarını kullanacaktır. Örneğin, Özkaynak=0,03'ün 1000'i başına Lot Boyutu girilirse ve alıcı hesap öz sermayesi 10000$ ise, alıcı tarafından kopyalanan tüm işlemlerin lot boyutu 0.30 lot olacaktır.
Son olarak, Specific Lot Size Sequence seçilirse, Local Trade Copier EA MT4/5© bu ayarda önceden tanımlanmış lot büyüklüklerini alıcı hesaba kopyalanan tüm işlemlere, hem piyasa hem de bekleyen emirlere uygular.
- Add/Subtract to Same Lot Size: Yukarıda Same Lot Size seçildiğinde, göndericinin lot büyüklüğüne bir ayarlama uygular. Örneğin 0.02 girerseniz ve gönderici işlemi 0.06 ise, alıcı bunu 0.08 olarak kopyalar. -0.02 girerseniz aynı işlem 0.04 olarak kopyalanır.
- Fixed Lot Size: Alıcı hesap(lar)ına kopyalanan işlemlerin sabit lot büyüklüğü.
- Multiplier: EA tarafından açılan çoğaltılmış ticaretin süreleri, orijinal verici ticaretinden daha büyük olacaktır. Örneğin, Çarpan 1.5 ve verici ticareti 0.10 lot ise, kopyalanan alıcı ticareti 0.15 lot olacaktır. Çarpan 2.0 ve verici ticareti 0.22 lot ise alıcı tarafından kopyalanan ticaret 0.44 lot olacaktır.
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Multiplier by Balance: Yukarıdaki Bakiyeye Göre Çarpan lot büyüklüğü türü için kullanılacak tutar. Örneğin, alıcı hesap bakiyesi 10.000$ ise ve bu Bakiyeye Göre Çarpan ayarı 1.000 ise, alıcının kopyaladığı işlemler için kullanılacak çarpan 10 (10.000/1000) olacaktır.
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Multiplier by Equity: Yukarıdaki Hisse Senedi lot büyüklüğü tipine göre Çarpan için kullanılacak tutar. Örneğin, alıcı hesap özsermayesi 10.000$ ise ve bu Özsermayeye Göre Çarpan ayarı 1000 ise, alıcının kopyaladığı işlemler için kullanılacak çarpan 10 (10.000/1000) olacaktır.
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Proportional Multiplier by Balance: Bu ayar yalnızca, yukarıdaki Parti Büyüklüğü Türü ayarında Dengeye Göre Orantılı Çarpan seçilirse uygulanacaktır. Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan değeri varsayılan olarak 1'dir, yani örneğin varsayılan Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan=1 alıcı hesap tarafında açılacak 0.20 lot büyüklüğünde bir işlem verirse, Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan değeri 0.5 olarak değiştirilirse, alıcı lot büyüklüğü 0.10 (0.20*0.5=0.10) olur ve Bakiyeye Göre Oransal Çarpan değeri 3 olarak değiştirilirse alıcı lot büyüklüğü 0.60 (0.20*3=0.60) olur.
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Proportional Multiplier by Equity: Bu ayar yalnızca, yukarıdaki Lot Büyüklüğü Türü ayarında Özkaynağa Göre Orantılı Çarpan seçilirse uygulanacaktır. Öz Sermayeye Göre Orantılı Çarpan değeri varsayılan olarak 1'dir, bu nedenle, örneğin varsayılan Öz Sermayeye Göre Orantılı Çarpan=1, alıcı hesap tarafında açılacak 0.20 lot büyüklüğünde bir işlem verirse, Öz Sermayeye Göre Orantılı Çarpan değeri 0.5 olarak değiştirilirse, alıcı lot büyüklüğü 0.10 (0.20*0.5=0.10) olacak ve Özkaynak Oransal Çarpan değeri 3 olarak değiştirilirse, alıcı lot büyüklüğü 0.60 (0.20*3=0.60) olacaktır.
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Risk per Trade in % of Balance: Lot Büyüklüğü Türü=Bakiyenin %'si cinsinden İşlem Başına Risk ise, kopyalanan her alıcı ticaretinde riske atılacak hesap bakiyesi yüzdesi.
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Risk per Trade in % of Equity: Yukarıdaki Lot Büyüklüğü Türü=İşlem Başına Risk, Özkaynak %'si ise, kopyalanan her alıcı ticaretinde riske atılacak hesap özkaynak yüzdesi.
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Risk per Trade in % of Free Margin: Lot Büyüklüğü Türü=İşlem Başına Risk durumunda, yukarıdaki Serbest Marjın %'si olarak, kopyalanan her bir alıcı işleminde riske atılacak hesap serbest marjının yüzdesi.
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Risk per Trade in Money: Yukarıdaki Lot Büyüklüğü Türü=Para İşlemi Başına Risk ise, kopyalanan her alıcı ticaretinde riske girecek olan hesap para birimindeki para.
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Lot Size per 1000 of Balance: Dengeli Parti Büyüklüğü Tipinin 1000'i başına Parti Büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılacak parti büyüklüğü. Örneğin Lot Size per 1000 of Balance=0.03 bu ayara girilirse ve alıcı hesap bakiyesi 10000$ ise, alıcı tarafından kopyalanan tüm işlemlerin lot boyutu 0.30 lot olacaktır.
- Lot Size per 1000 of Equity: Özkaynak Parti Büyüklüğü Tipinin 1000'i başına Parti Büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılacak parti büyüklüğü. Örneğin, bu ayara Lot Size per 1000 of Equity=0.03 girilirse ve alıcı hesap öz sermayesi 10000$ ise, alıcı tarafından kopyalanan tüm işlemlerin lot boyutu 0.30 lot olacaktır.
- Specific Lot Size Sequence: Tüm sembollerin kopyalanan işlemlerine (piyasa işlemleri ve bekleyen emirler dahil) uygulanacak lot büyüklükleri sırasını (virgülle ayrılmış) tanımlar. Örneğin: 0.01,0.03,0.06,0.09 ilk işlemi 0.01, ikincisini 0.03 olarak kopyalar ve son değeri tüm sonraki işlemler için tekrar kullanır. Sonuna ,0 eklemek (örnek: 0.01,0.03,0.06,0.09,0) dördüncü işlemden sonra kopyalamayı durdurur. Not: Bir kez kullanıldığında bir slot, işlem kapatılsa bile tekrar kullanılmaz. Tüm gönderici işlemleri kapatıldığında sıra sıfırlanır. Birden fazla alıcıda ayrı bir sıra uygulamak istiyorsanız, her birine farklı bir sihirli numara atayın.
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Automatic Split of Copied Trades: Kopyalanacak lot büyüklüğü belirli bir sembol/enstrüman için izin verilen maksimum hacmi aştığında, alıcının kopyaladığı işlemleri otomatik olarak bölmek için Doğru/yanlış seçeneği. Örneğin, alıcı tarafında 25 lotluk bir BTCUSD işlemi açılmak üzereyse ve alıcı hesabındaki BTCUSD için maksimum hacim 10 lot ise, alıcı EA bunu iki adet 10 lotluk BTCUSD işlemine ve bir adet 5 lotluk BTCUSD işlemine bölecektir. -Maksimum hacim sınırlamasına uymak için çok sayıda BTCUSD ticareti.
- Split Copied Trades in Parts: Bu ayarla, alıcının kopyaladığı işlemleri birçok lot büyüklüğünde parçaya kopyalayabilir, bu alandaki aracıların sınırlamalarını aşabilirsiniz. Brokerinizin küçük bir maksimum lot büyüklüğü sınırı varsa veya piyasa likiditesi zayıfsa ve orijinal lot boyutlarıyla büyük alım satımlar açamıyorsanız, alıcınızın kopyaladığı alım satımları daha küçük parçalara bölebilirsiniz. Örneğin Parçalarda Bölünmüş Kopyalanan İşlemler=3 ise, alıcı tarafında Çarpan=1 lot boyutu türü ayarı olan 1 lotluk bir verici ticareti, üç 0.33 0.33 ve 0.34 işlem olarak kopyalanacaktır.
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Split Copied Trades in Parts of: Bu ayar, alıcı hesabınızda açılan işlemler için maksimum lot boyutuyla ilgili olarak komisyoncunuzun uyguladığı, genellikle destek firmaları için geçerli olan kısıtlamalara uygun olarak, alıcı tarafından kopyalanan işlemlerinizi her biri belirli bir lot büyüklüğünün altında daha küçük parçalara bölmenize olanak tanır. Örneğin bu ayara 0.15 girdiğinizde ve alıcının hesabına 0.7 lotluk bir işlem kopyalanmak üzereyse, dört adet 0.15 lotluk işlem ve bir adet 0.1 lotluk işlem olarak kopyalanacaktır. Bu ayara girilen sıfırdan farklı herhangi bir değer, yukarıdaki 'Kopyalanan İşlemleri Parçalara Böl' seçeneğindeki diğer ayarları geçersiz kılacaktır.
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Custom Symbol Fixed Lot Sizes: Bu ayar, çeşitli sembollere farklı sabit parti büyüklüklerinin uygulanmasına olanak tanır ve böylece alıcı ayarlarında belirtilen evrensel sabit parti büyüklüğünü geçersiz kılar. Örneğin, evrensel olarak 0.2 sabit lot boyutu ayarlanmışsa ve bu ayarda EURUSD0.15, GBPUSD0.3 girerseniz, EURUSD için kopyalanan işlemler 0.15 sabit lot boyutu kullanacak, GBPUSD işlemleri ise 0.3 sabit lot boyutu kullanacaktır. . Diğer tüm sembol işlemleri evrensel 0.2 sabit lot büyüklüğü ayarıyla kopyalanacaktır. Bu ayarın yalnızca yukarıdaki 'Parti Büyüklüğü Tipi' ayarında 'Sabit Parti' seçildiğinde etkili olacağını unutmamak önemlidir. Ayrıca alıcı hesap simgelerinin '.r' gibi son ekleri varsa bu eklerin de bu ayara dahil edilmesi gerekir: EURUSD.r0.15,GBPUSD.r0.3
- Custom Symbol Multipliers: Bu ayar, alıcı ayarlarında uygulanan evrensel çarpanı geçersiz kılarak çeşitli semboller için farklı çarpanlara izin verir. Örneğin, bir 2 çarpanı ayarlanmışsa ve bu ayara şunu koyarsanız: EURUSD3,GBPUSD4, EURUSD alıcısının kopyaladığı işlemler 3 çarpanı ile ve GBPUSD işlemleri 4 çarpanı ile kopyalanacaktır. Bu ayar yalnızca yukarıdaki Parti Büyüklüğü Tipi ayarında Çarpan veya Oransal Çarpan seçildiğinde çalışır. Ayrıca, alıcı hesabın sembollerinde bulunan tüm son eklerin dahil edilmesi gerektiğini unutmayın. Örneğin, alıcı hesabın sembollerinde .r son eki varsa, bu ayar şu şekilde ayarlanmalıdır: EURUSD.r3,GBPUSD.r4
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Copying from Symbol Trade/Order Number: Bu ayar, alıcının her sembol için hangi işlem/emir numarasından itibaren kopyalamaya başlayacağını tanımlar. Örneğin, 4 girildiğinde, her sembolün ilk üç işlem/emri atlanır ve dördüncüsünden itibaren kopyalanmaya başlanır. Sayım, gönderici hesabındaki ilgili sembole ait tüm işlemler kapatıldığında sıfırlanır. Ayrıca, 2,GBPUSD3,USDJPY4 gibi sembole özel değerler de ayarlayabilirsiniz. Bu, tüm sembollerin ikinci işlemden itibaren, GBPUSD’nin üçüncü işlemden itibaren ve USDJPY’nin dördüncü işlemden itibaren kopyalanacağı anlamına gelir. Alıcı hesabınız sembol son ekleri (ör. .r) kullanıyorsa, bunları da ayara dahil etmelisiniz (ör. 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4).
- Copying Up to Symbol Trade/Order Number: Bu ayar, alıcının her sembol için en fazla hangi işlem/emir numarasına kadar kopyalayacağını tanımlar. Örneğin, 4 girildiğinde her sembolün yalnızca ilk dört işlem/emri kopyalanır, sonraki işlemler atlanır. Sayım, gönderici hesabındaki ilgili sembole ait tüm işlemler kapatıldığında sıfırlanır. Ayrıca, 2,GBPUSD3,USDJPY4 gibi sembole özel değerler ayarlayabilirsiniz. Bu, tüm sembollerin en fazla ikinci işleme kadar, GBPUSD’nin üçüncüye kadar ve USDJPY’nin dördüncüye kadar kopyalanacağı anlamına gelir. Alıcı hesabınız sembol son ekleri (ör. .r) kullanıyorsa, bunları da ayara dahil etmelisiniz (ör. 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4).
- Total Symbol Copied Trades: Receiver hesabındaki her bir sembol başına açık pozisyon ve bekleyen emir sayısını sınırlar. Örneğin, bunu 4 olarak ayarlamak, her bir sembol için en fazla dört aktif işleme izin verir. O sembol için bir işlem kapatıldığında, o parite için sıradaki bir sonraki transmitter işlemini kopyalamak üzere bir yer açılır. Ayrıca, 2,GBPUSD3,USDJPY4 gibi virgülle ayrılmış bir liste kullanarak farklı semboller için limitleri özelleştirebilirsiniz. Bu örnekte EA, çoğu sembol için genel 2 işlem limitine izin verirken, GBPUSD için limiti 3'e ve USDJPY için 4'e çıkarır. Eğer receiver hesabınız sonekler (.r gibi) kullanıyorsa, bunların 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4 dizesine dahil edildiğinden emin olun.
- Total Account Copied Trades: Receiver hesabındaki toplam açık pozisyon ve bekleyen emir sayısını sınırlar. 5 olarak ayarlanırsa, receiver hesabında 5 aktif işlem olduğunda EA kopyalamayı durdurur. Bir işlem kapatılıp yer açıldığında, EA sıradaki bir sonraki transmitter işlemini kopyalar. Bu, orijinal işlem sırasını korurken belirli bir eş zamanlı işlem sayısını asla aşmamanızı sağlar.
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Maximum Risk % per Symbol: Bu ayar, aynı sembol için kopyalanan tüm işlemler/emirlerle ilişkili kümülatif risk için yüzde bazlı bir limit belirlemenizi sağlar. Söz konusu sembole ilişkin toplam risk, önceden tanımlanan bu sınıra ulaşırsa kopyalama işlemi geçici olarak duraklatılır. Örneğin, bu ayara 2 girerseniz, ΕΑ her sembol için işlemleri/emirleri %2'ye kadar birleşik risk yüzdesiyle kopyalayacaktır. Lütfen bu ayarın yalnızca Zarar Durdurma uygulanmış alıcı tarafından kopyalanan işlemler için geçerli olduğunu unutmayın. Bu ayarda sıfır dışında bir değer girmeniz durumunda, SL uygulanmadan yapılan herhangi bir işlemin/emirin alıcı hesabına kopyalanması engellenecektir. Ayrıca bireysel sembollerin ayarlarını da özelleştirebilirsiniz. Örneğin, 2,GBPUSD3,USDJPY4 girerseniz ΕΑ, her sembol için %2'ye kadar birleşik risk yüzdesi ile işlemleri/emirleri kopyalayacaktır. Spesifik olarak, toplam risk yüzdesi %3'e kadar olan GBPUSD işlemlerini/emirlerini ve toplam risk yüzdesi %4'e kadar olan USDJPY işlemlerini/emirlerini kopyalayacaktır. Ayrıca, alıcı hesabının simgelerindeki tüm soneklerin dikkate alındığından emin olun. Örneğin alıcı hesabının sembollerinde .r son eki varsa ayarı buna göre yapın. Örneğin: 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4
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Maximum Risk % per Currency: Bu ayar, aynı para birimi için kopyalanan tüm işlemler/emirlerle ilişkili kümülatif risk için yüzde bazlı bir limit belirlemenize olanak tanır. Söz konusu para birimine ilişkin toplam risk önceden tanımlanan bu sınıra ulaşırsa kopyalama işlemi geçici olarak duraklatılır. Örneğin, bu ayara 2 girerseniz, ΕΑ her bir para birimi için işlemleri/emirleri %2'ye kadar birleşik risk yüzdesiyle kopyalayacaktır. Lütfen bu ayarın yalnızca Zarar Durdurma uygulanmış alıcı tarafından kopyalanan işlemler için geçerli olduğunu unutmayın. Bu ayarda sıfır dışında bir değer girmeniz durumunda, SL uygulanmadan yapılan herhangi bir işlemin/emirin alıcı hesabına kopyalanması engellenecektir. Ayarları tek tek para birimleri için de özelleştirebilirsiniz. Örneğin, 2,EUR3,GBP4 girerseniz, ΕΑ her para birimi için %2'ye kadar birleşik risk yüzdesiyle işlemleri/emirleri kopyalayacaktır. Özellikle, toplam risk yüzdesi %3'e kadar olan EUR işlemlerini/emirlerini ve toplam risk yüzdesi %4'e kadar olan GBP işlemlerini/emirlerini kopyalayacaktır.
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Maximum Account Risk %: Bu ayar, alıcının kopyaladığı tüm işlemlerin/emirlerin toplam riski için bir yüzde sınırı belirlemenize olanak tanır. Bu sınıra ulaşıldığında kopyalama duraklatılır. Lütfen bu ayarın yalnızca Zarar Durdurma uygulanmış alıcı tarafından kopyalanan işlemler için geçerli olduğunu unutmayın. Bu ayarda sıfır dışında bir değer girmeniz durumunda, SL uygulanmadan yapılan herhangi bir işlemin/emirin alıcı hesabına kopyalanması engellenecektir.
- Total Symbol Copied Volume: Alıcının her sembol için kopyalayacağı toplam lot miktarını tanımlar. Örneğin, 4 girildiğinde, her sembol için en fazla dört lotluk işlem/emir kopyalanır. Sayım, o sembole ait işlem gönderici veya alıcı tarafından kapatıldığında sıfırlanır. Ayrıca, 2,GBPUSD3,USDJPY4 gibi sembole özel değerler belirleyebilirsiniz. Bu, tüm semboller için iki lot, GBPUSD için üç lot ve USDJPY için dört lot anlamına gelir. Alıcı hesabınız sembol son ekleri (ör. .r) kullanıyorsa, 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4 şeklinde dahil edin.
- Total Account Copied Volume: Her seferinde alıcı hesabına kopyalanabilecek tüm işlemlerin maksimum hacmi. Örneğin, bu ayar 2 ise, alıcı hesabı toplam lot boyutu 2 lot olan yalnızca belirli sayıda işlemi kopyalayacaktır. Bu nedenle, alıcı hesabına 1 lotluk bir EURUSD işlemi ve 1 lotluk bir GBPUSD işlemi kopyalanırsa, kopyalanan alıcı işlemlerinin toplam lot boyutu 2 lot sınırının üzerinde olduğu için EA başka herhangi bir işlemi kopyalamaz. Bu ayar, bekleyen emirler için de geçerlidir (Bekleyen Emirleri Kopyala=true ise) ve herhangi bir alıcı tarafından kopyalanan işlemler kapatıldığında sıfırlanır.
Ayarlar/Girişler Kılavuzunun 2. Bölümü için lütfen burayı tıklayın: https://www.mql5.com/en/blogs/post/752605
✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/tr/market/product/68950
✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/tr/market/product/68951
İpucu: Demo hesabınızda Local Trade Copier EA MT4 demo sürümünü indirip deneyebilirsiniz: buradan
İpucu: Demo hesabınızda Local Trade Copier EA MT5 demo sürümünü indirip deneyebilirsiniz: buradan
İndirdiğiniz ücretsiz demo dosyasını MT4/5 >> File >> Open Data Folder >> MQL4/5 >> Experts klasörünüze yapıştırın ve terminalinizi yeniden başlatın. Ücretsiz demo sürümü, yalnızca demo hesaplarda, tek seferde 4 saatlik bir süre boyunca tamamen işlevseldir. Deneme süresini sıfırlamak için MT4/5 >> Araçlar >> Global Değişkenler >> Kontrol + A >> Sil'e gidin. Lütfen bu eylemi yalnızca kritik olmayan bir demo hesabında gerçekleştirin ve bunu bir meydan okuma destek firması hesabında yapmaktan kaçının.
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