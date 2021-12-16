Yerel Ticari Fotokopi EA MT4/5 Ayarlar/Giriş Kılavuzu - Bölüm 1

Hiçbiri seçilirse EA herhangi bir verici ticaretini kopyalamayacaktır.

Aynı Lot Boyutu seçilirse EA, alıcı işlemlerini orijinal verici işlemleriyle aynı lot boyutunda kopyalayacaktır.

Sabit Lot seçilirse, EA, verici işlemlerini aşağıdaki Sabit Lot Boyutu ayarına göre sabit bir lot büyüklüğü ile alıcı hesaplarına/hesaplarına kopyalayacaktır.

Çarpan seçilirse EA, verici işlemlerini alıcı hesaplarına kopyalamak için aşağıdaki Çarpan ayarını kullanacaktır.

Bakiyeye Göre Çarpan seçilirse EA, alıcının kopyaladığı işlemler için kullanılacak çarpanı aşağıdaki gibi hesaplamak için aşağıdaki Bakiyeye Göre Çarpan ayarını kullanacaktır. Alıcı hesap bakiyesi 10000$ ve Bakiyeye Göre Çarpan ayarı 1000 ise, alıcının kopyaladığı işlemler için kullanılacak çarpan 10 (10000/1000) olacaktır.

Özsermayeye Göre Çarpan seçilirse, EA, alıcının kopyaladığı işlemler için kullanılacak çarpanı aşağıdaki gibi hesaplamak için aşağıdaki Özsermayeye Göre Çarpan ayarını kullanacaktır. Alıcı hesap özsermayesi 10.000$ ve Özsermayeye Göre Çarpan ayarı 1.000 ise, alıcının kopyaladığı işlemler için kullanılacak çarpan 10 (10.000/1000) olacaktır.

Bakiyeye Göre Orantılı seçilirse, EA verici hesap işlemlerini alıcı hesap(lar)ına yalnızca alıcı hesap(lar)ının bakiyesiyle orantılı bir lot büyüklüğü ile kopyalayacaktır. Örneğin, verici bakiyesi 2000$ ve alıcı bakiyesi 4000$ ise, 0.10 lotluk bir verici işlemi, alıcı hesabına 0.20 lotluk bir işlem olarak kopyalanacaktır.

Özkaynakla Orantılı seçilirse, EA verici hesap işlemlerini yalnızca alıcı hesap(lar)ının öz sermayesiyle orantılı bir lot büyüklüğü ile alıcı hesap(lar)ına kopyalayacaktır. Örneğin, verici sermayesi 2000$ ve alıcı sermayesi 4000$ ise, 0.10 lotluk bir verici ticareti, alıcı hesabına 0.20 lotluk bir ticaret olarak kopyalanacaktır.

Serbest Marjla Orantılı seçilirse, EA, verici hesap işlemlerini, yalnızca alıcı hesap(lar)ının serbest marjıyla orantılı lot büyüklüğüne sahip alıcı hesap(lar)ına kopyalayacaktır. Örneğin, verici serbest marjı 2000$ ve alıcı serbest marjı 4000$ ise, 0.10 lotluk bir verici ticareti, alıcı hesabına 0.20 lotluk bir işlem olarak kopyalanacaktır.

Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan seçilirse, EA, verici hesabı işlemlerini, alıcı hesabının bakiyesiyle orantılı bir parti büyüklüğüne sahip alıcı hesaplarına, aşağıda ayarlanabilen Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan adı verilen ek bir çarpan uygulanarak kopyalayacaktır. Bu Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan varsayılan olarak 1'dir, yani örneğin varsayılan Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan=1 alıcı hesap tarafında açılacak 0.20 lot büyüklüğünde bir işlem verirse, Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan değeri 0.5 olarak değiştirilirse alıcı lot büyüklüğü 0.10 (0.20*0.5=0.10) olur ve Bakiyeye Göre Orantılı Çarpan değeri 3 olarak değiştirilirse, alıcı lot büyüklüğü 0.60 (0.20*3=0.60) olur.

Öz Sermayeye Göre Orantılı Çarpan seçilirse, EA verici hesap işlemlerini, alıcı hesabın öz sermayesiyle orantılı bir parti büyüklüğüne sahip alıcı hesaplarına, aşağıda ayarlanabilen Öz Sermayeye Göre Orantılı Çarpan adı verilen ek bir çarpan uygulanarak kopyalayacaktır. Bu Öz Sermayeye Göre Orantılı Çarpan varsayılan olarak 1'dir, bu nedenle, örneğin varsayılan Öz Sermayeye Göre Orantılı Çarpan=1 alıcı hesap tarafında açılacak 0.20 lot büyüklüğünde bir işlem verirse, Öz Sermayeye Göre Orantılı Çarpan değeri 0.5 olarak değiştirilirse alıcı lot büyüklüğü 0.10 (0.20*0.5=0.10) olacak ve Özkaynak Oransal Çarpanı değeri 3 olarak değiştirilirse, alıcı lot büyüklüğü 0.60 (0.20*3=0.60) olacaktır.