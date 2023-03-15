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Below are the set files for recommended pair-
- eurusd - AudacityEUbest.set (default set)
- gbpusd - AudacityGUbest.set
- audusd - AudacityAUbest.set
- usdcad - AudacityUCadbest.set
- usdjpy - AudacityUJbest.set
- usdchf - AudacityUChfbest.set
Files:
AudacityEUbest.set 3 kb
AudacityGUbest.set 3 kb
AudacityAUbest.set 3 kb
AudacityUCadbest.set 3 kb
AudacityUJbest.set 3 kb
AudacityUChfbest.set 3 kb