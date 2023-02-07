Trade Statistics of Weekly Market Dominator (5 - 10th. Feb. 2023)

TOTAL PIP EARN = +250
//////////////////////////////GBPJPY/////////////////////////////////////////////////////////
GBPJPY SELLERS' ENTRY LEVELS
- 161.59 -
- 162.36 -
- 162.65 -
- 164.42 -
- 165.24 -
GBPJPY BUYERS' ENTRY LEVELS
- 158.54 - -50
- 157.40 -
- 156.19 -
Open Position to be held till Friday of the entry week
RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 50 PIPS
RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 200 PIPS
//////////////////////////////GBPUSD/////////////////////////////////////////////////////////
GBPUSD SELLERS' ENTRY LEVELS
- 1.2178 -
- 1.2770 -
GBPUSD BUYERS' ENTRY LEVELS
- 1.1966 - +200
- 1.1912 -
- 1.1872 -
- 1.1817
- 1.1637
Open Position to be held till Friday of the entry week
RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 50 PIPS
RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 200 PIPS
//////////////////////////////EURUSD/////////////////////////////////////////////////////////
EURUSD SELLERS' ENTRY LEVELS
- 1.0871 -
- 1.0925 -
- 1.0974 -
EURUSD BUYERS' ENTRY LEVELS
- 1.0600 -
- 1.0664 -
- 1.0583 -
Open Position to be held till Friday of the entry week
RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 30 PIPS
RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 100 PIPS
//////////////////////////////AUDUSD/////////////////////////////////////////////////////////
AUDUSD SELLERS' ENTRY LEVELS
- 0.7566 -
AUDUSD BUYERS' ENTRY LEVELS
- 0.6862 - +100
- 0.6763 -
- 0.6739 -
Open Position to be held till Friday of the entry week
RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 30 PIPS
RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 100 PIPS
TOTAL PIP EARN = +250