Trade Statistics of Weekly Market Dominator (5 - 10th. Feb. 2023)
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Trade Statistics of Weekly Market Dominator (5 - 10th. Feb. 2023)

7 February 2023, 23:00
Taofeek Bello
Taofeek Bello
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278

TOTAL PIP EARN = +250

//////////////////////////////GBPJPY/////////////////////////////////////////////////////////

GBPJPY SELLERS' ENTRY LEVELS

  • 161.59  -
  • 162.36 -
  • 162.65 - 

  • 164.42 - 
  • 165.24 - 


GBPJPY BUYERS' ENTRY LEVELS

  • 158.54 - -50
  • 157.40 -
  • 156.19 - 

Open Position to be held till Friday of the entry week

RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 50 PIPS

RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 200 PIPS


//////////////////////////////GBPUSD/////////////////////////////////////////////////////////

GBPUSD SELLERS' ENTRY LEVELS

  • 1.2178  -
  • 1.2770   -


GBPUSD  BUYERS' ENTRY LEVELS

  • 1.1966   -  +200
  • 1.1912  -
  • 1.1872   - 

  • 1.1817 
  • 1.1637 


Open Position to be held till Friday of the entry week

RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 50 PIPS

RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 200 PIPS


//////////////////////////////EURUSD/////////////////////////////////////////////////////////

EURUSD SELLERS' ENTRY LEVELS

  • 1.0871  -
  • 1.0925  -
  • 1.0974  -


EURUSD  BUYERS' ENTRY LEVELS

  • 1.0600   - 
  • 1.0664  -
  • 1.0583   - 


Open Position to be held till Friday of the entry week

RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 30 PIPS

RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 100 PIPS

//////////////////////////////AUDUSD/////////////////////////////////////////////////////////

AUDUSD SELLERS' ENTRY LEVELS

  • 0.7566   -


AUDUSD  BUYERS' ENTRY LEVELS

  • 0.6862   -   +100
  • 0.6763  -
  • 0.6739   - 


Open Position to be held till Friday of the entry week

RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 30 PIPS

RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 100 PIPS

TOTAL PIP EARN = +250