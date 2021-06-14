تحليل الذهب 14 يونيو 2021 بواسطة د.هشام يونس

على شارت الساعة يستمر الذهب في التراجع هبوطا من قمة 1903 مستهدفا قاع منطقة الطلب 1854 ، وبينما نفضل مزيدا من الهبوط بإتجاه 1840-1820 لتعزيز مراكز الشراء ، يبدو الذهب سلبيا لكنه قد لا يكون متجها إلى مناطق الطلب الأقوي حول 1820 ، لذلك نفضل البدء في شراء الذهب حول المستويات الحالية 1863 مع إعادة الشراء في حالة إستمرار الهبوط بإتجاه 1820

ثبات التداولات أعلى 1854 مع العودة لإستهداف 61.8% فيبوناتشي 1872 سيعيد الذهب لإستهداف 38.2% فيبوناتشي 1885 ثم 23.6% فيبوناتشي 1894

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