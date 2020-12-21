All Blogs / Analytics & Forecasts All Blogs Analytics & ForecastsWeekly TrendsForecastsTrading SystemsMy TradingChartsTrading StrategiesStatisticsTrading IdeasScalpingNeural NetworksWave CountMarket NewsCurrencyMetalsCrude OilCompany NewsEventsBanksBrokersLaw/RegulationsOther Rules Analytics & Forecasts (21 December 2020)USD/JPY Rebound expected. 21 December 2020, 08:59 Jiming Huang 0 286 (By Swissquote TRADING CENTRAL) #usd/jpy To add comments, please log in or register USD/JPY: The Yen Awakens as the BoJ and Fed Paths Diverge Forecasts 333 0 1 Speculator's diary, entry №7 (20.10.2023). Analytics & Forecasts 407 0 CHINA'S BC PRESIDENT ASKS FOR REFORMS TO REDUCE THE ECONOMY'S DEPENDENCE ON INFRASTRUCTURE AND REAL ESTATE SECTOR Law/Regulations 774 1 2 OVERVIEW OF THE WORLD ECONOMY Statistics 641 0 1 IS WARREN BUFFETT PREPARING FOR A MARKET CORRECTION? Events 444 0 1 COLLINS, FROM THE FED, SAYS HE IS NOT READY TO SAY THAT THE CYCLE OF HIGH INTEREST INTERESTS HAS ENDED Company News 559 0 1 Weekly trade analysis: Gold, EUR/USD, DXY, USD/JPY, GBP/USD, and AUD/USD Analytics & Forecasts 436 0 2 Weekly trade analysis: Gold, EUR/USD, DXY, USD/JPY, GBP/USD, and AUD/USD Analytics & Forecasts 392 0 2 Mr Banker MT4 EA - User Manual My Trading 1624 0 2 (29 December 2020)USD/JPY Turning down. Analytics & Forecasts 375 0 1 MT5 Trade Copier Real-Time SL/TP Synchronization: Keeping Every Receiver in Sync Other 14 0 Analysis of margin levels for August 25, 2026 XAUUSD Analytics & Forecasts 20 0 Testing in visual mode Other 18 0 1 Indicator Overview & What It Does Trading Systems 21 0 The Data Pipeline Behind Reliable MT5 AI Models Trading Ideas 23 0 Stock Market News - Bond Market - Currencies Markets: The Execution Logic Blind Spot Market News 20 0 Trading Day: Tech, tariffs & Treasuries: The Execution Logic Blind Spot Weekly Trends 19 0 European stocks flat as markets weigh Iran tensions, await: What Breaks First in Your MT5 Strategy? Analytics & Forecasts 26 0 695 Smart Gold Hunter Ultimate Edition 94 Grid Scalper Pro MT5: An Adaptive Grid Architecture for MetaTrader 5 39 Thank You to the MQL5 Community MoonDog EA forex technical analysis eurusd EUR/USD gbpusd gold usdjpy GBP/USD usd/jpy usd Trading AUD/USD usd/chf S&P 500 forecast usd/cad Fed bitcoin Fxwirepro dax fundamental analysis VistaBrokers Gold spot ($) Silver spot ($) Crude Oil (WTI) USD/TRY audusd EUR forex news ECB