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/******* ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ *******/
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AIS AIRAT SAFIN =GIFTS OF ALLAH=
PART 1 =MAIN DATA=
SUPER FACT 1 =TRADING INCOME IS HIGHEST IN THE WORLD=
SUPER FACT 2 =COMPUTER CODE IS CLEANEST IN THE WORLD=
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SUPER FACT 1 =TRADING INCOME IS HIGHEST IN THE WORLD=
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SINCE 2020 I HOLD WORLD RECORD IN TRADING FOR FINANCIAL EFFICIENCY
RESULT => 10000% IN 16 DAYS FROM 2020-03-05 TO 2020-03-20
BALANCE START => 1,028,718 USD
PROFIT => + 103,923,826 USD
BALANCE FINAL => 104,952,544 USD
DETAILS => www.mql5.com/en/users/AIS
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SUPER FACT 2 =COMPUTER CODE IS CLEANEST IN THE WORLD=
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SINCE 2008 I RECEIVE SUCH PRIVATE MESSAGES IN MQL5.COM
=SAMPLE 1=
I AM COMPUTER SCIENCE
I HAVE SEEN A LOT IN MY LIFE
BUT YOUR COMPUTER CODE IS THE CLEANEST I HAVE EVER SEEN
=
=SAMPLE 2=
I HAVE DOCTOR DEGREE IN COMPUTER SCIENCE
I WORK IN SPECIAL FIELD OF IT <YOU KNOW>
IN MY WORK I VISIT ALL MAJOR SOFTWARE DEVELOPERS AND SEE THEIR CODES
NO ONE USES SUCH CODE LIKE YOUR
BUT YOUR CODE IS BEST
=
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AIS AIRAT SAFIN =GIFTS OF ALLAH=
PART 2 =MORE DATA=
CONTENT 1 =AIS WORKPLACES
CONTENT 2 =AIS REFERENCE REPORTS=
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CONTENT 1 =AIS WORKPLACES=
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=1= KAZAN 2020-12-27 20:49:05
=2= KAZAN 2020-12-27 20:53:01
=3= ALMETYEVSK 2021-01-15 07:54:59
=4= ALMETYEVSK 2021-01-15 07:55:49
=5= ALMETYEVSK 2021-01-18 22:13:14
=6= ALMETYEVSK 2021-01-18 22:13:41
=7= ALMETYEVSK 2021-03-21 12:12:32
=8= KAZAN 2021-08-31 16:41:00
=9= KAZAN 2021-08-31 16:42:22
=10= KAZAN 2021-08-31 16:43:01
=11= KAZAN 2022-10-29 04:53:09
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CONTENT 2 =AIS REFERENCE REPORTS=
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AIS REFERENCE REPORT 8
23 RANK IN CME GROUP CURRENCY TRADING CHALLENGE 2023 <JULY 23-28>
=1 WEEK ACCOUNT BALANCE INCREASED FROM $100,000 TO $131,000 WITH LEVERAGE 1:40=
AIS REFERENCE REPORT 7
ACCOUNT 7999 TRADEVIEW FROM 2021-10-25 MONDAY TO 2022-01-25 TUESDAY
=3 MONTHS OF PRIMARY REFERENCE ACCOUNT 7999 PROFIT +300% AT DRAWDOWN 12%=
AIS REFERENCE REPORT 6
ACCOUNT 402935 TRADEVIEW FROM 2021-11-22 MONDAY TO 2022-01-25 TUESDAY
=2 MONTHS OF SECONDARY REFERENCE ACCOUNT 402935 PROFIT +218% AT DRAWDOWN 16%=
AIS REFERENCE REPORT 5
ACCOUNT 402935 TRADEVIEW FROM 2021-11-22 MONDAY TO 2021-12-24 FRIDAY
=200% PER MONTH DRAWDOWN 15%=
AIS REFERENCE REPORT 4
ACCOUNT 402935 TRADEVIEW FROM 2021-11-22 MONDAY TO 2021-12-17 FRIDAY
=4 WEEKS OF ACCOUNT 402935=
AIS REFERENCE REPORT 3
ACCOUNT 402935 TRADEVIEW FROM 2021-11-22 MONDAY TO 2021-12-10 FRIDAY
=3 WEEKS OF ACCOUNT 402935=
AIS REFERENCE REPORT 2
ACCOUNT 7999 TRADEVIEW FROM 2021-10-25 MONDAY TO 2021-11-24 WEDNESDAY
=200% PER MONTH DRAWDOWN 12%=
AIS REFERENCE REPORT 1
ACCOUNT 402935 TRADEVIEW FROM 2021-11-22 MONDAY TO 2021-11-24 WEDNESDAY
=WEEK ENDED ON WEDNESDAY DUE TO STANDARD NORM 100% PER MONTH=
AIS AIRAT SAFIN ﺍﻳص ﺍﻳرﺍد صافين
2023-08-01 08:01
ATTACHMENT =ZIP FILES=
AIS REPORTS 1 WORLD RECORD REPORTS 2020-03-05_2020-03-20.ZIP SIZE 4800 KB
AIS REPORTS 2 REFERENCE ACCOUNTS REPORTS 2021-10-25_2022-02-24.ZIP SIZE 330 KB