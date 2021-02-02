AIS DATA SETS
Other

AIS DATA SETS

2 February 2021, 10:10
AIRAT SAFIN
AIRAT SAFIN
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/******************************************************************************/
 /*******                                                                *******/
 /*******                                                                *******/
 /*******                      ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ                       *******/
/*******                                                                *******/
 /*******                                                                *******/
 /******************************************************************************/



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AIS DATA SET 1
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<1> ALL MARKETS IN ONE PLACE

https://www.metatrader5.com/en/hedge-funds

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AIS DATA SET 2
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<1> FINANCIAL EQUIPMENT TODAY

https://www.mql5.com/ru/forum/122157

https://habr.com/ru/company/ua-hosting/blog/259537/



<2> WHAT IS GOOD AND WHAT IS BAD IN PROGRAMMING


https://en.wikipedia.org/wiki/Best_coding_practices

https://en.wikipedia.org/wiki/Coding_conventions

https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_style


https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-pattern

https://en.wikipedia.org/wiki/Design_smell

https://en.wikipedia.org/wiki/Code_smell


https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2161

https://www.mql5.com/ru/forum/361456/page8

================================================================================


AIS AIRAT SAFIN ﺍﻳص ﺍﻳرﺍد صافين

2023-07-07 07:07