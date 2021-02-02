AIS DATA SETS

/******************************************************************************/
/******* *******/
/******* *******/
/******* ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ *******/
/******* *******/
/******* *******/
/******************************************************************************/
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AIS DATA SET 1
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<1> ALL MARKETS IN ONE PLACE
https://www.metatrader5.com/en/hedge-funds
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AIS DATA SET 2
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<1> FINANCIAL EQUIPMENT TODAY
https://www.mql5.com/ru/forum/122157
https://habr.com/ru/company/ua-hosting/blog/259537/
<2> WHAT IS GOOD AND WHAT IS BAD IN PROGRAMMING
https://en.wikipedia.org/wiki/Best_coding_practices
https://en.wikipedia.org/wiki/Coding_conventions
https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_style
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-pattern
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_smell
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_smell
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2161
https://www.mql5.com/ru/forum/361456/page8
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AIS AIRAT SAFIN ﺍﻳص ﺍﻳرﺍد صافين
2023-07-07 07:07