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// ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ //
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// //
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// //< 1>
// //< 2>
// //< 3>
// //< 4>
// //< 5>
// //< 6>
// AIS CODE GUIDE //< 7>
// //< 8>
// //< 9>
// //<10>
// //<11>
// //<12>
// //<13>
// //<14>
// //<15>
// //<16>
// //<17>
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// AIS AIRAT SAFIN 2023-07-07 07:07 //
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// ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ //
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// AIS CODE GUIDE PAGE 1 //
//============================================================================//
// <1> ALLAH = CREATOR OF ALL //< 1>
// WHEN HE DECIDES SOMETHING //< 2>
// HE SAYS TO IT BE //< 3>
// THEN IT BE //< 4>
// //< 5>
// <2> CREATURE = OBJECT / ENTITY //< 6>
// 1>> NATURAL = MADE BY ALLAH //< 7>
// 2>> ARTIFICIAL = MADE BY HUMAN //< 8>
// //< 9>
// <3> HUMAN = NATURAL INTELLECTUAL CREATURE //<10>
// //<11>
// <4> INTELLECT = ABILITY TO DECIDE //<12>
// //<13>
// <5> DECIDE = MAKE RIGHT CHOICE //<14>
// //<15>
// <6> INTUITION = ABILITY TO UNDERSTAND SENSE OF CONTEXT //<16>
// //<17>
//============================================================================//
// AIS AIRAT SAFIN 2022-08-17 02:40 //
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// ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ //
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// AIS CODE GUIDE PAGE 2 //
//============================================================================//
// <7> SYSTEM = COMPLEX OBJECT / ENTITY //< 1>
// CONSISTS OF //< 2>
// 1>> COMPONENTS //< 3>
// 2>> RELATIONS / LINKS BETWEEN COMPONENTS //< 4>
// //< 5>
// <8> CONSTRUCTION = ARTIFICIAL SYSTEM //< 6>
// //< 7>
// <9> MACHINE = CONSTRUCTION THAT DO SOME OPERATIONS //< 8>
// //< 9>
//<10> AUTOMAT = CONSTRUCTION THAT DO SOME OPERATIONS WITHOUT HUMAN //<10>
// //<11>
// //<12>
// //<13>
// //<14>
// //<15>
// //<16>
// //<17>
//============================================================================//
// AIS AIRAT SAFIN 2022-09-03 15:18 //
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// ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ //
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// AIS CODE GUIDE PAGE 3 //
//============================================================================//
//<11> CYBERNETICS = SCIENCE OF CONTROL //< 1>
// //< 2>
//<12> CONTROL = TARGET AIMED BEHAVIOR //< 3>
// //< 4>
//<13> BEHAVIOR = WAY / METHODS OF SELF GUIDING //< 5>
// //< 6>
//<14> ROBOT = CYBERMACHINE //< 7>
// //< 8>
// //< 9>
// //<10>
// //<11>
// //<12>
// //<13>
// //<14>
// //<15>
// //<16>
// //<17>
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// AIS AIRAT SAFIN 2022-08-01 23:10 //
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// ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ //
//============================================================================//
// AIS CODE GUIDE PAGE 4 //
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//<15> AIS CODE IS A SPECIAL PROGRAM //< 1>
// OF A SPECIAL PURPOSE //< 2>
// //< 3>
//<16> AIS CODE FORM //< 4>
// =1= CLEAR AND CONCISE //< 5>
// =2= EASY TO READ AND EASY TO UNDERSTAND //< 6>
// //< 7>
//<17> AIS CODE TECHNOLOGY //< 8>
// FROM COMPLEX CHAOS //< 9>
// TO PLAIN PERFECTION //<10>
// //<11>
// //<12>
// //<13>
// //<14>
// //<15>
// //<16>
// //<17>
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// AIS AIRAT SAFIN 2022-12-25 12:25 //
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// ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ //
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// AIS CODE GUIDE PAGE 5 //
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//<18> THE DESIGN CONCEPT OF AIS CODE IS //< 1>
// MULTILEVEL COMPONENT ARCHITECTURE //< 2>
// //< 3>
//<19> ARCHITECTURE IS A SYSTEM FORM //< 4>
// EXPRESSED IN MAIN COMPONENTS //< 5>
// //< 6>
//<20> AIS COMPONENTS MAIN DESIGN PRINCIPLE //< 7>
// IS //< 8>
// DIVIDE AND RULE //< 9>
// //<10>
// //<11>
// //<12>
// //<13>
// //<14>
// //<15>
// //<16>
// //<17>
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// AIS AIRAT SAFIN 2021-06-05 22:35 //
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// ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ //
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// AIS CODE GUIDE PAGE 6 //
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//<21> AIS TRADING ROBOT IS AUTOMATIC COMPUTER PROGRAM THAT //< 1>
// INCREASES SINGLE ACCOUNT EQUITY BY TRADING OPERATIONS //< 2>
// //< 3>
//<22> AIS SUPER ROBOT IS AUTOMATIC COMPUTER PROGRAM THAT //< 4>
// INCREASES MULTI-ACCOUNT EQUITY BY AIS TRADING ROBOTS //< 5>
// //< 6>
//<23> AIS SUPER ROBOT MAIN FEATURES //< 7>
// =1= UNIFIED CONTROL FROM SINGLE TERMINAL //< 8>
// =2= MULTIPLE ACCESS TO ALL MARKETS AND LIQUIDITY PROVIDERS //< 9>
// //<10>
// //<11>
// //<12>
// //<13>
// //<14>
// //<15>
// //<16>
// //<17>
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// AIS AIRAT SAFIN 2021-06-05 22:35 //
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AIS AIRAT SAFIN ﺍﻳص ﺍﻳرﺍد صافين
2023-07-07 07:07