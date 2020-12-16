AIS CODE GUIDE
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AIS CODE GUIDE

16 December 2020, 16:54
AIRAT SAFIN
AIRAT SAFIN
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//                            ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ                             //
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//                                                                        //< 1>
//                                                                        //< 2>
//                                                                        //< 3>
//                                                                        //< 4>
//                                                                        //< 5>
//                                                                        //< 6>
//                               AIS CODE GUIDE                           //< 7>
//                                                                        //< 8>
//                                                                        //< 9>
//                                                                        //<10>
//                                                                        //<11>
//                                                                        //<12>
//                                                                        //<13>
//                                                                        //<14>
//                                                                        //<15>
//                                                                        //<16>
//                                                                        //<17>
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// AIS AIRAT SAFIN                                           2023-07-07 07:07 //
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//                            ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ                             //
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//                               AIS CODE GUIDE                        PAGE 1 //
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// <1> ALLAH        = CREATOR OF ALL                                      //< 1>
//                    WHEN HE DECIDES SOMETHING                           //< 2>
//                         HE SAYS TO IT     BE                           //< 3>
//                            THEN    IT     BE                           //< 4>
//                                                                        //< 5>
// <2> CREATURE     = OBJECT / ENTITY                                     //< 6>
//                    1>> NATURAL    = MADE BY ALLAH                      //< 7>
//                    2>> ARTIFICIAL = MADE BY HUMAN                      //< 8>
//                                                                        //< 9>
// <3> HUMAN        = NATURAL INTELLECTUAL CREATURE                       //<10>
//                                                                        //<11>
// <4> INTELLECT    = ABILITY TO DECIDE                                   //<12>
//                                                                        //<13>
// <5> DECIDE       = MAKE RIGHT CHOICE                                   //<14>
//                                                                        //<15>
// <6> INTUITION    = ABILITY TO UNDERSTAND SENSE OF CONTEXT              //<16>
//                                                                        //<17>
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// AIS AIRAT SAFIN                                           2022-08-17 02:40 //
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//                            ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ                             //
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//                               AIS CODE GUIDE                        PAGE 2 //
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// <7> SYSTEM       = COMPLEX OBJECT / ENTITY                             //< 1>
//                    CONSISTS OF                                         //< 2>
//                    1>> COMPONENTS                                      //< 3>
//                    2>> RELATIONS  / LINKS BETWEEN COMPONENTS           //< 4>
//                                                                        //< 5>
// <8> CONSTRUCTION = ARTIFICIAL SYSTEM                                   //< 6>
//                                                                        //< 7>
// <9> MACHINE      = CONSTRUCTION THAT DO SOME OPERATIONS                //< 8>
//                                                                        //< 9>
//<10> AUTOMAT      = CONSTRUCTION THAT DO SOME OPERATIONS WITHOUT HUMAN  //<10>
//                                                                        //<11>
//                                                                        //<12>
//                                                                        //<13>
//                                                                        //<14>
//                                                                        //<15>
//                                                                        //<16>
//                                                                        //<17>
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// AIS AIRAT SAFIN                                           2022-09-03 15:18 //
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//                            ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ                             //
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//                               AIS CODE GUIDE                        PAGE 3 //
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//<11> CYBERNETICS  = SCIENCE OF CONTROL                                  //< 1>
//                                                                        //< 2>
//<12> CONTROL      = TARGET AIMED BEHAVIOR                               //< 3>
//                                                                        //< 4>
//<13> BEHAVIOR     = WAY / METHODS OF SELF GUIDING                       //< 5>
//                                                                        //< 6>
//<14> ROBOT        = CYBERMACHINE                                        //< 7>
//                                                                        //< 8>
//                                                                        //< 9>
//                                                                        //<10>
//                                                                        //<11>
//                                                                        //<12>
//                                                                        //<13>
//                                                                        //<14>
//                                                                        //<15>
//                                                                        //<16>
//                                                                        //<17>
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// AIS AIRAT SAFIN                                           2022-08-01 23:10 //
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//                            ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ                             //
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//                               AIS CODE GUIDE                        PAGE 4 //
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//<15> AIS CODE IS A SPECIAL PROGRAM                                      //< 1>
//              OF A SPECIAL PURPOSE                                      //< 2>
//                                                                        //< 3>
//<16> AIS CODE FORM                                                      //< 4>
//     =1= CLEAR AND CONCISE                                              //< 5>
//     =2= EASY TO READ AND EASY TO UNDERSTAND                            //< 6>
//                                                                        //< 7>
//<17> AIS CODE TECHNOLOGY                                                //< 8>
//         FROM COMPLEX CHAOS                                             //< 9>
//         TO   PLAIN   PERFECTION                                        //<10>
//                                                                        //<11>
//                                                                        //<12>
//                                                                        //<13>
//                                                                        //<14>
//                                                                        //<15>
//                                                                        //<16>
//                                                                        //<17>
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// AIS AIRAT SAFIN                                           2022-12-25 12:25 //
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//                            ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ                             //
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//                               AIS CODE GUIDE                        PAGE 5 //
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//<18> THE DESIGN CONCEPT OF AIS CODE  IS                                 //< 1>
//     MULTILEVEL COMPONENT  ARCHITECTURE                                 //< 2>
//                                                                        //< 3>
//<19> ARCHITECTURE IS   A SYSTEM FORM                                    //< 4>
//     EXPRESSED    IN MAIN COMPONENTS                                    //< 5>
//                                                                        //< 6>
//<20> AIS COMPONENTS  MAIN DESIGN PRINCIPLE                              //< 7>
//     IS                                                                 //< 8>
//     DIVIDE AND RULE                                                    //< 9>
//                                                                        //<10>
//                                                                        //<11>
//                                                                        //<12>
//                                                                        //<13>
//                                                                        //<14>
//                                                                        //<15>
//                                                                        //<16>
//                                                                        //<17>
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// AIS AIRAT SAFIN                                           2021-06-05 22:35 //
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//                            ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ                             //
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//                               AIS CODE GUIDE                        PAGE 6 //
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//<21> AIS TRADING ROBOT  IS AUTOMATIC COMPUTER PROGRAM THAT              //< 1>
//     INCREASES SINGLE ACCOUNT EQUITY BY TRADING OPERATIONS              //< 2>
//                                                                        //< 3>
//<22> AIS SUPER ROBOT    IS AUTOMATIC COMPUTER PROGRAM THAT              //< 4>
//     INCREASES  MULTI-ACCOUNT EQUITY BY AIS TRADING ROBOTS              //< 5>
//                                                                        //< 6>
//<23> AIS SUPER ROBOT MAIN FEATURES                                      //< 7>
//     =1= UNIFIED CONTROL FROM SINGLE TERMINAL                           //< 8>
//     =2= MULTIPLE ACCESS TO ALL MARKETS AND LIQUIDITY PROVIDERS         //< 9>
//                                                                        //<10>
//                                                                        //<11>
//                                                                        //<12>
//                                                                        //<13>
//                                                                        //<14>
//                                                                        //<15>
//                                                                        //<16>
//                                                                        //<17>
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// AIS AIRAT SAFIN                                           2021-06-05 22:35 //
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AIS AIRAT SAFIN ﺍﻳص ﺍﻳرﺍد صافين

2023-07-07 07:07