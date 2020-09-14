Weekly Target

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USD Weakens as Markets Brace for FOMC
• USD loses against most majors ahead of Fed and amid vaccine optimism.
• CAD unchanged as weak crude oil prices counter positive risk sentiment.
• EUR gains on broad-based USD weakness, resists Lagarde’s comments.
• GBP leads majors as Parliament debates PM’s Internal Markets bill.
• JPY gains below 106 in USD-negative mood; Suga elected as Abe’s successor.
• AUD underperforms as markets consider additional RBA easing.
• MXN reaches six-month high despite decline in crude.
The Maryland FX earnings forecast is USD 60.00 equivalent to 3% this week.
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