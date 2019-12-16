На открытый рынок вышла брокерская платформа Amplify Brokerage

Сразу после завершения закрытого подготовительного тестирования с участием около 100 тысяч предварительно зарегистрированных пользователей, 3 декабря 2019 года брокерская платформа Amplify Brokerage вышла на открытый рынок. Amplify Brokerage предлагает своим клиентам целый ряд ресурсов и преимуществ, никогда ранее не предоставлявшихся какими-либо другими криптоброкерскими платформами. Уникальной особенностью платформы Amplify Brokerage является отсутствие комиссий за трейдинг (Zero Trading Fees). Впервые в истории поклонники криптовалют по всему миру смогут извлекать выгоды из проводимых операций со своими портфелями без уплаты комиссионных. Для проверки работоспособности модели, заявленной компанией Amplify, было проведено параллельное сравнение результатов одной и той же сделки, исполненной на платформах Amplify и Coinbase. Эти результаты показали, что предлагаемая платформой Amplify модель нулевых комиссий за трейдинг позволяет трейдеру получить в свой карман на 1,4% больше токенов по сравнению с ее аналогом Coinbase, пользующимся хорошей репутацией на рынке. Это означает, что Amplify Brokerage обеспечивает реализацию одной из главных целей любого трейдера — увеличения его портфеля. Миссия выполнена.

«Мы невероятно рады возможности поделиться плодами своего инновационного решения с каждым поклонником криптовалют по всему миру... чтобы ощутить, что мы выполнили именно ту задачу, которую перед собой ставили... и осознать, что мы никогда не успокаивались на достигнутом. Наша цель заключалась в обеспечении непревзойденного качества обслуживания пользователей по непревзойденной стоимости — именно этого мы и добились», — заявил глава компании Amplify Джастин Табб (Justin Tabb). Помимо нулевых комиссий за трейдинг по всем торговым парам, компания Amplify может похвастаться своими тесными связями с многочисленными поставщиками ликвидности, что обеспечивает клиентам лучшие цены при осуществлении сделок. Платформа оснащена лучшим в своем классе функционалом и аналитическим инструментарием, требуемыми для оперативного принятия решений и выполнения транзакций без необходимости выхода с платформы. Платформа Amplify Brokerage, характеризуемая пользователями как «служба единого окна», экономит трейдерам время и деньги, а также позволяет им реже испытывать разочарование в связи с ошибочными действиями.

К числу других особенностей, обеспечивающих лидерство данной платформы в своей отрасли, относятся:

Расширенный функционал управления портфелями — Ценная информация, позволяющая принимать взвешенные решения, является приятным сюрпризом для пользователей в той сфере, где конкуренты испытывают острый дефицит

Собственный механизм определения прибылей и убытков — Эта тщательно продуманная система обеспечивает возможность непрерывного отслеживания показателей.

Невероятно высокая скорость адаптации — Это оптимизирует время пользователя за счет непосредственного помещения трейдера в интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который один из пользователей охарактеризовал как «лучшее, что я видел».

Поскольку данная платформа ориентирована на непрерывное совершенствование, ее функционал будет постоянно обновляться и со временем включит в себя ввод и вывод фиатных валют и автоматизированный трейдинг. Кроме того, будет расширен перечень криптовалют, которыми пользователи смогут торговать без уплаты комиссий.

Основной задачей биржи Amplify Exchange является обеспечение всеобщего доступа к возможностям, свойственным криптовалютам — для каждого отдельного лица на индивидуальных условиях. На платформе Amplify все составляющие каждого продукта наделяются максимальными возможностями для извлечения потребительской выгоды. Amplify Brokerage — первый представленный на открытом рынке элемент пакета, состоящего из трех революционно новых продуктов, предназначенных для обеспечения оптимального взаимодействия в рамках одной из самых современных криптовалютных экосистем.



