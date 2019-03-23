Questions frequentes

Qu'est ce qu'un robot de trading ?

C'est un algorithme de trading automatisé à 100% intégré à la plateforme MT4. Chaque robot applique sa propre stratégie de trading sur l'ensemble des actifs choisi. Le robot de trading ouvre et ferme les positions tout seul, il met en place les take profit et les stop loss sans aucune intervention manuelle.

A qui est destiné notre robot trading forex ?

Le trading automatique est dédié aux investisseurs privés souhaitant utiliser un outil professionnel sans pour autant avoir la nécessité de suivre les positions ouvertes ou bien même gérer leur compte de trading.

Quel est l'avantage du trading automatique par rapport au trading manuel ?

C'est un avantage énorme car il efface le côté psychologique du trader. Trader en ligne manuellement vous fera aboutir dans 90% des cas à une perte assurée au bout de quelques semaines seulement. Beaucoup de brokers (market maker) se sont enrichis au détriment des pertes importantes de leurs clients, la spéculation boursière ne créant pas de richesse sur les marchés. Tout de même, il est possible de trader manuellement mais plutôt pour des prises de positions à horizon moyen ou long terme, ce qui concerne une gestion des ordres tout à fait différente.

Où s'installe le robot ?

Le robot de trading (encore appelé Expert Advisor) s'installe directement sur la plateforme MT4 dans le module prévu à cet effet. Le programme étant une boucle informatique qui tourne en continue, il est donc nécessaire de laisser allumé son ordinateur ou bien pour plus de confort de se procurer un VPS (serveur à distance) qui permettra d'éteindre son ordinateur. Les brokers offrent ce service à partir d'un certain montant déposé.

Un stop loss est-il prévu en cas de pertes trop importantes ?

Oui tout à fait, il est calculé en pourcentage de l'équité du compte. Ce niveau de perte maximum est fixé avec l'accord du client, nous recommandons un seuil à 40 ou 50% du solde total, sachant que ce niveau ne doit pas être atteint théoriquement.

Y a t-il une intervention manuelle quelconque dans le trading automatique ?

Le robot a été conçu pour qu'aucune intervention ne soit nécessaire. Toutefois, à de rares exceptions, il peut être conseillé de désactiver le robot face à un événement dont les répercussions sont inconnues: ce fut le cas lors du référendum en juin 2016 concernant le Brexit.

Quels sont les indicateurs employés par le robot ?

Chaque algorithme utilise un indicateur spécifique selon la stratégie employée. Nous utilisons comme principaux indicateurs: le RIS, la Moyenne mobile ou encore des indacteurs mesurant le niveau de nervosité du marché en allant chercher des points d'entrée extrêmes. Le niveau de volatilité impactera généralement les rendements de l'algorithme.

Quel est le capital requis ?

Il n'y a pas d'investissement minimum pour démarrer le trading automatique toutefois il ne sera pas intéressant d'investir en dessous de 1000$ car les rendements seront trop faibles pour l'investisseur.

Sur quel actif le robot trade t-il ?

Nos robots tradent sur n'importe quel actif (Indices, Devises, CFD, Crypto-monnaies) et ont des stratégies propres que notre expert-trader vous expliquera en détail.

Pourquoi choisir nos services ?

Si votre compte épargne ne vous rapporte pas assez ou bien que vous attendez d'être dans le bon sens du marché mais que vos pertes s'accumulent vous pourrez choisir notre robot conçu pour gagner dans les deux sens du marché. Le trading automatisé est la solution pour des gains constants, peu importe la direction du marché.

Le robot de trading a t-il un coût ?

Il n'y a pas d'abonnement pour utiliser le robot, c'est une licence unique à payer. Le prix de la licence comprends 3 séances de formation afin de savoir comment lancer le robot en toute simplicité. Tous nos prix sont indiqués dans la rubrique "nos robots" ​

Ai-je besoin d'une expérience quelconque ?

Aucune expérience n'est nécessaire car un conseiller vous suit en permanence, notre système de trading automatisé se connectera avec votre compte de trading MT4 et tradera à votre place.

Combien de temps cela prendra-t-il pour voir des résultats ?

Notre robot se concentre sur la volatilité des actifs. Les résultats sont donc immédiats avec un rendement mensuel très attractif.

Qu'advient-il s'il y a un krach boursier ?

​Notre système de trading est actif uniquement sur les marchés les plus liquides, tradant dans un laps de temps très court (scalping) avec des positions utilisant que très peu l'effet de levier. Donc nous augmentons les chances de protéger le capital pendant cette période de Krach boursier. Des stop loss sont également prévus pour parer à cette éventualité.

Remarque importante:

En cas d'assèchement des liquidités sur le marché, le stop loss peut ne pas s'enclencher correctement. Ce risque est propre au broker et non pas à l'algorithme qui aura envoyé l'ordre de fermeture des positions.