ALGOMARKETS

La plateforme MT4 est conçue pour que le trading sur les marchés financiers soit aussi simple que possible. En utilisant la plateforme MT4, vous pouvez facilement analyser chaque instrument financier et même automatiser votre trading.

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MT4 est une plateforme de trading puissante qui permet de détecter les tendances émergentes sur les actifs boursiers, définir vos points d'entrée, de sortie, vos Take Profit et vos ordres Stop. Le module "One-Click Trading" vous permet d'ouvrir des opérations boursières en un seul clic et directement depuis les graphiques.

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En investissant sur MT4 vous bénéficiez des solutions de trading automatique élaborées par la communauté MQL4 ainsi que de nombreuses fonctionnalités professionnelles.



