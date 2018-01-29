Gold. 29.01.2018
Analytics & Forecasts

Gold. 29.01.2018

29 January 2018, 18:45
Realtrade Analytics
Realtrade Analytics
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29.01.2018

Gold back again to re-test 1344 support zone where as long as market holding above another advance wave will be expected toward 1370-75 zone.

Below 1342 market may head for farther drop movement toward 1325 and maybe toward 1300 zone.

 Support    Resistance
Level 1     1344    1357
Level 21325    1366
Level 31300    1375


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#gold