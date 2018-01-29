Gold. 29.01.2018

0
125
29.01.2018
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Gold back again to re-test 1344 support zone where as long as market holding above another advance wave will be expected toward 1370-75 zone.
Below 1342 market may head for farther drop movement toward 1325 and maybe toward 1300 zone.
|Support
|Resistance
|Level 1
|1344
|1357
|Level 2
|1325
|1366
|Level 3
|1300
|1375
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