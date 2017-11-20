GBPUSD. 20.11.2017

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20.11.2017
Above 1.3335 market may enter new uptrend wave.
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GBPUSD
GBPUSD managed to hold trades above Intraday support 1.3175 where market managed to today to add more advance movement.
Market facing Intraday support at 1.3220 and 1.3175 where as long as market holding above one of those supports more advance toward 1.3290-1.3335 zone will be expected which in turn may push for another drop wave.
Above 1.3335 market may enter new uptrend wave.
|Support
|Resistance
|Level 1
|1.3220
|1.3290-1.3335
|Level 2
|1.3170
|1.3410
|Level 3
|1.3125-5
|1.3480
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