GBPUSD. 20.11.2017
Analytics & Forecasts

GBPUSD. 20.11.2017

20 November 2017, 18:39
Realtrade Analytics
Realtrade Analytics
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20.11.2017

GBPUSD 


GBPUSD managed to hold trades above Intraday support 1.3175 where market managed to today to add more advance movement.

Market facing Intraday support at 1.3220 and 1.3175 where as long as market holding above one of those supports more advance toward 1.3290-1.3335 zone will be expected which in turn may push for another drop wave.

Above 1.3335 market may enter new uptrend wave.


 Support    Resistance
Level 1     1.3220      1.3290-1.3335
Level 21.3170      1.3410
Level 31.3125-5    1.3480


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#GBP