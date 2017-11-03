GBPUSD. 03.11.2017
Analytics & Forecasts

GBPUSD. 03.11.2017

3 November 2017, 18:04
Realtrade Analytics
Realtrade Analytics
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03.11.2017

GBPUSD 


GBPUSD managed to head for fast drop wave after BOE rate hike yesterday while market add more drop below target 1.3100 zone.

Short-Run support 1.3030-50 still holding in market where as long as market holding above 1.3030 another advance wave will be expected toward 1.3300-35 zone again.

Below 1.3030 more drop toward 1.2900 zone is expected.

 Support    Resistance
Level 1     1.3030        1.3085
Level 21.2960      1.3155
Level 31.2900    1.3200


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