GBPUSD. 03.11.2017

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03.11.2017
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GBPUSD
GBPUSD managed to head for fast drop wave after BOE rate hike yesterday while market add more drop below target 1.3100 zone.
Short-Run support 1.3030-50 still holding in market where as long as market holding above 1.3030 another advance wave will be expected toward 1.3300-35 zone again.
Below 1.3030 more drop toward 1.2900 zone is expected.
|Support
|Resistance
|Level 1
|1.3030
|1.3085
|Level 2
|1.2960
|1.3155
|Level 3
|1.2900
|1.3200
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