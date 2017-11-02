GBPUSD. 02.11.2017

0
160
02.11.2017
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GBPUSD
GBPUSD managed to hold our trading levels yesterday where managed early today to break below 1.3240 support.
Market closing from BOE rate decision today, while as long as market holding trades below 1.3240-50 more drop toward 1.3100-10 zone is expected.
Above 1.3250 market may add more advance toward 1.3300-35 resistance.
Above 1.3335 more advance toward 1.3420 is expected.
|Support
|Resistance
|Level 1
|1.3165
|1.3240-50
|Level 2
|1.3100-10
|1.3300-35
|Level 3
|1.3030-50
|1.3420
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