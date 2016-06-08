Mt4 Update

A causa dei nuovi aggiornamenti della Metatrader abbiamo riscontrato alcuni problemi su qualcuno dei nostri prodotti.
Stiamo lavorando per risolvere tutti i possibili conflitti, vi preghiamo di essere pazienti.
Quanto prima verranno rilasciate tutte le nuove versioni.
In caso di problemi non esitate a contattarci direttamente in privato.
Cordialmente Forexmql.
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Because of the new updates of the Metatrader we found some problems on some of our products.
We are working to resolve any possible conflicts, please be patient.
You will be released as soon as all the new versions.
In case of problems do not hesitate to contact us directly in private.
Cordially Forexmql