0
112
Support & Resistance Update
Last updated: Mar 21, 1:44 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Post-ECB Rally Stalls Near 1.12
EUR/USD Technical Analysis: Post-ECB Rally Stalls Near 1.12
|S1
|1.1202
|M
|R3
|1.1714
|S
|S2
|1.1094
|M
|R2
|1.1495
|M
|S3
|1.0919
|W
|R1
|1.1376
|S
Trend
Down
Volatility
8%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Approaching Head & Shoulder Targets
USD/JPY Technical Analysis: Approaching Head & Shoulder Targets
|S1
|110.81
|W
|R3
|115.55
|S
|S2
|109.77
|M
|R2
|113.67
|M
|S3
|106.71
|S
|R1
|111.63
|W
Trend
Down
Volatility
65%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Re-Loading the Brexit Trade
GBP/USD Technical Analysis: Re-Loading the Brexit Trade
|S1
|1.4409
|M
|R3
|1.4667
|S
|S2
|1.4349
|S
|R2
|1.4572
|M
|S3
|1.4303
|S
|R1
|1.4528
|M
Trend
Down
Volatility
66%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: How the Mighty Have Fallen
US DOLLAR Technical Analysis: How the Mighty Have Fallen
|S1
|11846
|W
|R3
|12186
|S
|S2
|11789
|M
|R2
|12111
|M
|S3
|11634
|S
|R1
|11900
|W
Trend
Up
Volatility
58%