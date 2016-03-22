Support & Resistance Update
Market News

Support & Resistance Update

22 March 2016, 03:13
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
112

Support & Resistance Update

Last updated: Mar 21, 1:44 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak


     
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Post-ECB Rally Stalls Near 1.12
S11.1202MR31.1714S
S21.1094MR21.1495M
S31.0919WR11.1376S
Trend
Down
Volatility
8%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Approaching Head & Shoulder Targets
S1110.81WR3115.55S
S2109.77MR2113.67M
S3106.71SR1111.63W
Trend
Down
Volatility
65%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Re-Loading the Brexit Trade
S11.4409MR31.4667S
S21.4349SR21.4572M
S31.4303SR11.4528M
Trend
Down
Volatility
66%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: How the Mighty Have Fallen
S111846WR312186S
S211789MR212111M
S311634SR111900W
Trend
Up
Volatility
58%