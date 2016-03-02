0
188
Support & Resistance - Update on Indexes
Last updated: Mar 2, 7:27 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
SPX500
SPX500: A Story That Can Only be Told with Charts
SPX500: A Story That Can Only be Told with Charts
|S1
|1949.48
|S
|R3
|2021.12
|S
|S2
|1922.62
|M
|R2
|2000.00
|S
|S3
|1905.15
|S
|R1
|1985.30
|S
Trend
Down
Volatility
100%
GER30
DAX 30 May Continue to Recover from Recent Lows
DAX 30 May Continue to Recover from Recent Lows
|S1
|9588
|W
|R3
|10164
|M
|S2
|9336
|M
|R2
|9931
|S
|S3
|9122
|M
|R1
|9851
|W
Trend
Down
Volatility
100%
UK100
FTSE 100 May Reach Its 2016 High
FTSE 100 May Reach Its 2016 High
|S1
|6129
|W
|R3
|6449
|M
|S2
|6034
|M
|R2
|6322
|S
|S3
|6000
|W
|R1
|6265
|M
Trend
Down
Volatility
100%
AUS200
AUS 200 Technical Analysis: Consolidation Replaces Downturn
AUS 200 Technical Analysis: Consolidation Replaces Downturn
|S1
|4918.40
|W
|R3
|5704.80
|S
|S2
|4754.00
|S
|R2
|5391.50
|S
|S3
|4598.00
|S
|R1
|5074.00
|W
Trend
Down
Volatility
100%