Support & Resistance - Update on Indexes
Market News

Support & Resistance - Update on Indexes

2 March 2016, 21:02
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
188

Support & Resistance - Update on Indexes

Last updated: Mar 2, 7:27 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

     
SPX500
SPX500: A Story That Can Only be Told with Charts
S11949.48SR32021.12S
S21922.62MR22000.00S
S31905.15SR11985.30S
Trend
Down
Volatility
100%
GER30
DAX 30 May Continue to Recover from Recent Lows
S19588WR310164M
S29336MR29931S
S39122MR19851W
Trend
Down
Volatility
100%
UK100
FTSE 100 May Reach Its 2016 High
S16129WR36449M
S26034MR26322S
S36000WR16265M
Trend
Down
Volatility
100%
AUS200
AUS 200 Technical Analysis: Consolidation Replaces Downturn
S14918.40WR35704.80S
S24754.00SR25391.50S
S34598.00SR15074.00W
Trend
Down
Volatility
100%