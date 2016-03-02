0
157
Support & Resistance Update
Last updated: Mar 2, 7:27 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Partial Profit Booked on Short
EUR/USD Technical Analysis: Partial Profit Booked on Short
|S1
|1.0777
|M
|R3
|1.1201
|W
|S2
|1.0636
|M
|R2
|1.1094
|M
|S3
|1.0461
|S
|R1
|1.0950
|S
Trend
Down
Volatility
85%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: The Core FX Pair In The Risk Paradigm
USD/JPY Technical Analysis: The Core FX Pair In The Risk Paradigm
|S1
|113.73
|W
|R3
|116.01
|S
|S2
|110.95
|M
|R2
|115.55
|M
|S3
|110.08
|S
|R1
|114.57
|W
Trend
Down
Volatility
84%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Brexit Prospects Bring Pain to the British Pound
GBP/USD Technical Analysis: Brexit Prospects Bring Pain to the British Pound
|S1
|1.3903
|M
|R3
|1.4152
|S
|S2
|1.3834
|S
|R2
|1.4082
|M
|S3
|1.3750
|S
|R1
|1.4018
|M
Trend
Down
Volatility
95%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Is The Dollar Dominance Fading?
US DOLLAR Technical Analysis: Is The Dollar Dominance Fading?
|S1
|12171
|W
|R3
|12306
|S
|S2
|12048
|M
|R2
|12248
|M
|S3
|12001
|S
|R1
|12201
|W
Trend
Up
Volatility
91%