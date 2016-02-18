Support & Resistance Update
Market News

Support & Resistance Update

18 February 2016, 13:18
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
115

Support & Resistance

Last updated: Feb 18, 3:02 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

   
     
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Critical Resistance Holds Up
S11.1094SR31.1495M
S21.0919WR21.1376S
S31.0777MR11.1201M
Trend
Up
Volatility
73%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Sluggish In Bear Channel
S1113.36WR3115.96S
S2113.18MR2115.47M
S3112.98SR1114.41W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: The Cable Breaks the Flag
S11.4250SR31.4568S
S21.4148WR21.4442M
S31.4078MR11.4337S
Trend
Down
Volatility
100%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Support Showing Fault Lines
S112095WR312197S
S212064MR212166M
S311854SR112119W
Trend
Up
Volatility
100%