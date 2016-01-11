Support & Resistance
Analytics & Forecasts

Support & Resistance

11 January 2016, 11:52
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
119

Support & Resistance

Last updated: Jan 11, 1:33 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

   
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Looking to Re-Enter Short
S11.0819MR31.1164M
S21.0711SR21.1060S
S31.0602WR11.0931M
Trend
Neutral
Volatility
40%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Time for a Bounce?
S1117.32WR3121.49S
S2117.08MR2119.37M
S3116.07SR1118.77W
Trend
Neutral
Volatility
10%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Have We Seen Terminal Velocity?
S11.4598MR31.4804S
S21.4564SR21.4750S
S31.4500SR11.4672W
Trend
Neutral
Volatility
100%
USDOLLAR
USDOLLAR Technical Analysis: Long Dollar Like Lehman
S112178WR312238S
S212167MR212220M
S312040SR112207W
Trend
Down
Volatility
48%