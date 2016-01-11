0
119
Support & Resistance
Last updated: Jan 11, 1:33 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Looking to Re-Enter Short
TrendNeutralVolatility40%USD/JPY
S1 1.0819 M R3 1.1164 M S2 1.0711 S R2 1.1060 S S3 1.0602 W R1 1.0931 M
USD/JPY Technical Analysis: Time for a Bounce?
TrendNeutralVolatility10%GBP/USD
S1 117.32 W R3 121.49 S S2 117.08 M R2 119.37 M S3 116.07 S R1 118.77 W
GBP/USD Technical Analysis: Have We Seen Terminal Velocity?
TrendNeutralVolatility100%USDOLLAR
S1 1.4598 M R3 1.4804 S S2 1.4564 S R2 1.4750 S S3 1.4500 S R1 1.4672 W
USDOLLAR Technical Analysis: Long Dollar Like Lehman
TrendDownVolatility48%
S1 12178 W R3 12238 S S2 12167 M R2 12220 M S3 12040 S R1 12207 W
Last updated: Jan 11, 1:33 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Looking to Re-Enter Short
EUR/USD Technical Analysis: Looking to Re-Enter Short
|S1
|1.0819
|M
|R3
|1.1164
|M
|S2
|1.0711
|S
|R2
|1.1060
|S
|S3
|1.0602
|W
|R1
|1.0931
|M
Trend
Neutral
Volatility
40%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Time for a Bounce?
USD/JPY Technical Analysis: Time for a Bounce?
|S1
|117.32
|W
|R3
|121.49
|S
|S2
|117.08
|M
|R2
|119.37
|M
|S3
|116.07
|S
|R1
|118.77
|W
Trend
Neutral
Volatility
10%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Have We Seen Terminal Velocity?
GBP/USD Technical Analysis: Have We Seen Terminal Velocity?
|S1
|1.4598
|M
|R3
|1.4804
|S
|S2
|1.4564
|S
|R2
|1.4750
|S
|S3
|1.4500
|S
|R1
|1.4672
|W
Trend
Neutral
Volatility
100%
USDOLLAR
USDOLLAR Technical Analysis: Long Dollar Like Lehman
USDOLLAR Technical Analysis: Long Dollar Like Lehman
|S1
|12178
|W
|R3
|12238
|S
|S2
|12167
|M
|R2
|12220
|M
|S3
|12040
|S
|R1
|12207
|W
Trend
Down
Volatility
48%