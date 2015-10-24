Biggest Oil And Gas Companies (and people who control them), Part #1

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Please find the top companies and people who are controlling the oil/gas market. It was estimated according to the Barrels Of Oil Equivalent Per Day (boepd). This term is used in conjunction with the production or distribution of oil: one barrel of oil is generally deemed to have the same amount of energy content as 6,000 cubic feet of natural gas.
1. Saudi Aramco - 12 million boepd
Saudi Oil Minister Ali al-Naimi.
- 2014: 12 million boepd (Barrels of Oil Equivalent Per Day)
- 2004: 10.8 million boepd.
- Percent liquids: 87%.
Gazprom CEO Alexei Miller
- 2014: 8.3 million boepd.
- 2004: 9.8 million boepd.
- Percent liquids: 6%.
Iran's oil minister, Bijan Namdar Zanganeh.
- 2014: 6 million boepd.
- 2004: 5.1 million boepd.
-
Percent liquids: 52%.
CEO Rex Tillerson.
- 2014: 4.7 million boepd
- 2004: 4.6 million boepd
-
Percent liquids: 51%
CEO Igor Sechin.
- 2014: 4.7 million boepd
- 2004: 0.3 million boepd
-
Percent liquids: 82%
CEO Zhou Jiping.
- 2014: 4 million boepd
- 2004: 2.6 million boepd
-
Percent liquids: 63%
CEO Bob Dudley.
- 2014: 3.7 million boepd
-
2004: 3.9 million boepd
CEO Ben van Beurden.
- 2014: 3.7 million boepd
- 2004: 3.9 million boepd
-
Percent liquids: 47%
Pemex CEO Emilio Lozoya Austin.
- 2014: 3.6 million boepd
- 2004: 4.1 million boepd
-
Percent liquids: 75%
Oil Minister Ali al-Omair.
- 2014: 3.4 million boepd
- 2004: 2.5 million boepd
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Percent liquids: 92%