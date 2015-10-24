Biggest Oil And Gas Companies (and people who control them), Part #1
Crude Oil

Biggest Oil And Gas Companies (and people who control them), Part #1

24 October 2015, 09:11
Sergey Golubev
Sergey Golubev
1
1 807

Please find the top companies and people who are controlling the oil/gas market. It was estimated according to the Barrels Of Oil Equivalent Per Day (boepd). This term is used in conjunction with the production or distribution of oil: one barrel of oil is generally deemed to have the same amount of energy content as 6,000 cubic feet of natural gas.

1. Saudi Aramco - 12 million boepd

Saudi Oil Minister Ali al-Naimi.

  • 2014: 12 million boepd (Barrels of Oil Equivalent Per Day)
  • 2004: 10.8 million boepd.
  • Percent liquids: 87%.
2. Gazprom - 8.3 million boepd
Gazprom CEO Alexei Miller
  • 2014: 8.3 million boepd.
  • 2004: 9.8 million boepd.
  • Percent liquids: 6%.
3. National Iranian Oil Co. - 6 million boepd
Iran's oil minister, Bijan Namdar Zanganeh.
  • 2014: 6 million boepd.
  • 2004: 5.1 million boepd.
  • Percent liquids: 52%.
4. Exxon Mobil - 4.7 million boepd
CEO Rex Tillerson.
  • 2014: 4.7 million boepd
  • 2004: 4.6 million boepd
  • Percent liquids: 51%
5. Rosneft - 4.7 million boepd
CEO Igor Sechin.
  • 2014: 4.7 million boepd
  • 2004: 0.3 million boepd
  • Percent liquids: 82%
6. PetroChina - 4 million boepd
CEO Zhou Jiping.
  • 2014: 4 million boepd
  • 2004: 2.6 million boepd
  • Percent liquids: 63%
7. BP - 3.7 million boepd
CEO Bob Dudley.
  • 2014: 3.7 million boepd
  • 2004: 3.9 million boepd
8. Royal Dutch Shell - 3.7 million boepd
CEO Ben van Beurden.
  • 2014: 3.7 million boepd
  • 2004: 3.9 million boepd
  • Percent liquids: 47%
9. Petroleos Mexicanos - 3.6 million boepd
Pemex CEO Emilio Lozoya Austin.
  • 2014: 3.6 million boepd
  • 2004: 4.1 million boepd
  • Percent liquids: 75%
10. Kuwait Petroleum Corp. - 3.4 million boepd
Oil Minister Ali al-Omair.
  • 2014: 3.4 million boepd
  • 2004: 2.5 million boepd
  • Percent liquids: 92%

#gazprom, crude oil, Saudi Aramco