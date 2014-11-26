Gold Daily R&S 26 - 11 - 2014
Trading Strategies

Gold Daily R&S 26 - 11 - 2014

26 November 2014, 04:17
Yesy Fatmawati
Yesy Fatmawati
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DISCLAIMER MODE : ON

XAUUSD Today Signal :

Buy Stop Area @ 1203.25 , with Take Profit @ 1206.25 & Stop Loss @ 1200.25

Trade Options :

1. No SL , You Can Setting Trailing Stop - 200 (depend on your broker rules)

2. You Can Setting Open Pending Order Expiry, 2 Hours Before Market Close

3. You Can Activate One or Both of Signal To Trade, With Maximun Risk Both Of Them Lose


Further Information , Email us : edukasi.inside@gmail.com with Subject : MQL5 BLOG

Happy Green Pips ...

edukasi inside

yesy fatmawati

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