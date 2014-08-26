Top 10 S&P Stocks By Market Value At 1000 And 2000

0
248
On Monday, August 25, 2014 the S&P 500 Index crossed 2,000 points for the first time ever more than 16 years after it hit 1,000. Take a look at the ten largest components then and now.
#1 Then
General Electric (GE)
Market Value Then: $240.1 Billion
% Index Then: 3.2%
2014 Rank: 8
#2 Then
Coca-Cola (KO)
Market Value Then: $164.9 Billion
% Index Then: 2.2%
2014 Rank: 19
#3 Then
Microsoft (MSFT)
Market Value Then: $156 Billion
% Index Then: 2.1%
2014 Rank: 4
#5 Then
Merck (MRK)
Market Value Then: $127 Billion
% Index Then: 1.7%
2014 Rank: 22
#6 Then
Royal Dutch Petroleum (RDS)
Market Value Then: $116.2 Billion
% Index Then: 1.6%
2014 Rank: Not in index
#7 Then
Intel (INTC)
Market Value Then: $114.9 Billion
% Index Then: 1.5%
2014 Rank: 21
#8 Then
Philip Morris International (PM)
Market Value Then: $109.7 Billion
% Index Then: 1.5%
2014 Rank: 32
#9 Then
Procter & Gamble (PG)
Market Value Then: $107.3 Billion
% Index Then: 1.4%
2014 Rank: 11
#10 Then
International Business Machines (IBM)
Market Value Then: $101.7 Billion
% Index Then: 1.4%
2014 Rank: 16
#1 Now*
Apple (AAPL)
Market Value: $638.1 Billion
% Index : 3%
1998 Rank: 456
*Now: As of market close Friday, August 22, 2014
#1 Then
General Electric (GE)
Market Value Then: $240.1 Billion
% Index Then: 3.2%
2014 Rank: 8
#2 Then
Coca-Cola (KO)
Market Value Then: $164.9 Billion
% Index Then: 2.2%
2014 Rank: 19
#3 Then
Microsoft (MSFT)
Market Value Then: $156 Billion
% Index Then: 2.1%
2014 Rank: 4
#5 Then
Merck (MRK)
Market Value Then: $127 Billion
% Index Then: 1.7%
2014 Rank: 22
#6 Then
Royal Dutch Petroleum (RDS)
Market Value Then: $116.2 Billion
% Index Then: 1.6%
2014 Rank: Not in index
#7 Then
Intel (INTC)
Market Value Then: $114.9 Billion
% Index Then: 1.5%
2014 Rank: 21
#8 Then
Philip Morris International (PM)
Market Value Then: $109.7 Billion
% Index Then: 1.5%
2014 Rank: 32
#9 Then
Procter & Gamble (PG)
Market Value Then: $107.3 Billion
% Index Then: 1.4%
2014 Rank: 11
#10 Then
International Business Machines (IBM)
Market Value Then: $101.7 Billion
% Index Then: 1.4%
2014 Rank: 16
#1 Now*
Apple (AAPL)
Market Value: $638.1 Billion
% Index : 3%
1998 Rank: 456
*Now: As of market close Friday, August 22, 2014