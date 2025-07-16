KurseKategorien
Währungen / STM
Zurück zum Aktien

STM: STMicroelectronics N.V

28.38 USD 1.20 (4.42%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STM hat sich für heute um 4.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.89 bis zu einem Hoch von 28.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die STMicroelectronics N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STM News

Tagesspanne
27.89 28.56
Jahresspanne
17.25 33.46
Vorheriger Schlusskurs
27.18
Eröffnung
28.56
Bid
28.38
Ask
28.68
Tief
27.89
Hoch
28.56
Volumen
11.822 K
Tagesänderung
4.42%
Monatsänderung
9.79%
6-Monatsänderung
31.21%
Jahresänderung
-3.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K