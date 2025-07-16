Währungen / STM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
STM: STMicroelectronics N.V
28.38 USD 1.20 (4.42%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STM hat sich für heute um 4.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.89 bis zu einem Hoch von 28.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die STMicroelectronics N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STM News
- ADI's Industrial Segment Improves: What's Driving the Growth?
- Amtech Systems Soars 67% in a Month: Is the Stock Still Worth Buying?
- STMicroelectronics: Maintaining Neutral Amid Earnings Pressure And Limited Visibility
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.73%
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Computer and Technology Stocks Now
- Chipotle Mexican Grill, Charter, And Fiserv Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 21-July 25): Are The Others In Your Portfolio? - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Stock Market Keeps Hitting Highs Amid Tesla, Google, Trade Deals: Weekly Review
- STMicroelectronics price target lowered to €30 at Jefferies on margin concerns
- STMicroelectronics stock rating reiterated at Outperform by Baird
- STMicroelectronics stock price target lowered to €20 at Barclays
- Intel Clears Low Bar For Q2 Sales. Stock Wavers Late.
- Flex and Plexus shares fall as Raymond James analyzes IT supply chain
- Texas Instruments Q2 Earnings: Solid Quarter, Still Waiting For A Better Entry Point (TXN)
- STMicroelectronics Q2 Earnings - STMicroelectronics (NYSE:STM)
- Tesla Posts Downbeat Earnings, Joins Community Health Systems, Chipotle Mexican Grill And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Community Health Sys (NYSE:CYH), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- European shares hit 6-week high on US trade deal optimism, earnings boost
- Teradyne: Still A Buy, But Patience Is Wearing Thin (NASDAQ:TER)
- This Booz Allen Hamilton Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)
- STMicroelectronics stock upgraded by Baird on recovery outlook and margin expansion
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.98%
- Navitas Enjoys Robust Financial Position: What's Fueling It?
- Are Investors Undervaluing STMicroelectronics (STM) Right Now?
- Advanced AI Chip Demand Likely to Aid Taiwan Semiconductor's Q2 Sales
Tagesspanne
27.89 28.56
Jahresspanne
17.25 33.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.18
- Eröffnung
- 28.56
- Bid
- 28.38
- Ask
- 28.68
- Tief
- 27.89
- Hoch
- 28.56
- Volumen
- 11.822 K
- Tagesänderung
- 4.42%
- Monatsänderung
- 9.79%
- 6-Monatsänderung
- 31.21%
- Jahresänderung
- -3.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K