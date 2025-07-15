Валюты / STM
STM: STMicroelectronics N.V
27.24 USD 0.26 (0.96%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STM за сегодня изменился на 0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.95, а максимальная — 27.33.
Следите за динамикой STMicroelectronics N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости STM
- Amtech Systems Soars 67% in a Month: Is the Stock Still Worth Buying?
- STMicroelectronics: Maintaining Neutral Amid Earnings Pressure And Limited Visibility
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.73%
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Computer and Technology Stocks Now
- Chipotle Mexican Grill, Charter, And Fiserv Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 21-July 25): Are The Others In Your Portfolio? - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Stock Market Keeps Hitting Highs Amid Tesla, Google, Trade Deals: Weekly Review
- STMicroelectronics price target lowered to €30 at Jefferies on margin concerns
- STMicroelectronics stock rating reiterated at Outperform by Baird
- STMicroelectronics stock price target lowered to €20 at Barclays
- Intel Clears Low Bar For Q2 Sales. Stock Wavers Late.
- Flex and Plexus shares fall as Raymond James analyzes IT supply chain
- Texas Instruments Q2 Earnings: Solid Quarter, Still Waiting For A Better Entry Point (TXN)
- STMicroelectronics Q2 Earnings - STMicroelectronics (NYSE:STM)
- Tesla Posts Downbeat Earnings, Joins Community Health Systems, Chipotle Mexican Grill And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Community Health Sys (NYSE:CYH), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- European shares hit 6-week high on US trade deal optimism, earnings boost
- Teradyne: Still A Buy, But Patience Is Wearing Thin (NASDAQ:TER)
- This Booz Allen Hamilton Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)
- STMicroelectronics stock upgraded by Baird on recovery outlook and margin expansion
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.98%
- Navitas Enjoys Robust Financial Position: What's Fueling It?
- Are Investors Undervaluing STMicroelectronics (STM) Right Now?
- Advanced AI Chip Demand Likely to Aid Taiwan Semiconductor's Q2 Sales
- STM or TXN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Дневной диапазон
26.95 27.33
Годовой диапазон
17.25 33.46
- Предыдущее закрытие
- 26.98
- Open
- 27.03
- Bid
- 27.24
- Ask
- 27.54
- Low
- 26.95
- High
- 27.33
- Объем
- 6.936 K
- Дневное изменение
- 0.96%
- Месячное изменение
- 5.38%
- 6-месячное изменение
- 25.94%
- Годовое изменение
- -7.35%
