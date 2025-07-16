통화 / STM
STM: STMicroelectronics N.V
27.81 USD 0.57 (2.01%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
STM 환율이 오늘 -2.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.48이고 고가는 27.84이었습니다.
STMicroelectronics N.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
STM News
일일 변동 비율
27.48 27.84
년간 변동
17.25 33.46
- 이전 종가
- 28.38
- 시가
- 27.70
- Bid
- 27.81
- Ask
- 28.11
- 저가
- 27.48
- 고가
- 27.84
- 볼륨
- 9.573 K
- 일일 변동
- -2.01%
- 월 변동
- 7.58%
- 6개월 변동
- 28.57%
- 년간 변동율
- -5.41%
