NATL: NCR Atleos Corporation
39.47 USD 0.17 (0.43%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NATL hat sich für heute um 0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.77 bis zu einem Hoch von 39.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die NCR Atleos Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
38.77 39.72
Jahresspanne
22.31 40.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.30
- Eröffnung
- 39.54
- Bid
- 39.47
- Ask
- 39.77
- Tief
- 38.77
- Hoch
- 39.72
- Volumen
- 684
- Tagesänderung
- 0.43%
- Monatsänderung
- 1.13%
- 6-Monatsänderung
- 50.48%
- Jahresänderung
- 38.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K