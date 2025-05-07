Валюты / NATL
NATL: NCR Atleos Corporation
39.61 USD 0.08 (0.20%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NATL за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.19, а максимальная — 39.95.
Следите за динамикой NCR Atleos Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NATL
- TDV: Technology Dashboard For September
- NATL stock hits all-time high of 39.62 USD
- PTF: Technology Dashboard For August
- NCR Atleos stock hits all-time high at 38.73 USD
- NCR Atleos Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NATL)
- NCR Atleos Corporation (NATL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NCR Atleos Corp stock hits all-time high at 35.81 USD
- DA Davidson reiterates Buy rating on NCR Atleos stock, citing strong Q2
- NCR Atleos (NATL) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- NCR Atleos Q2 2025 slides: ATMaaS surge drives 9% EPS growth, outlook reaffirmed
- Atleos to provide thousands of new ATMs to FCTI
- Is the Options Market Predicting a Spike in NCR Atleos Stock?
- Automatic Data Processing (ADP) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- Lloyds Banking Group selects Atleos for branch modernization pilot
- XNTK: Technology Dashboard For July (NYSEARCA:XNTK)
- InComm Payments adopts Atleos ReadyCode API for cardless ATM access
- NCR Atleos: Reports Of Death Of Cash Are Greatly Exaggerated (NYSE:NATL)
- Wedbush initiates NCR Atleos stock with outperform rating on cash flow
- TDV: Technology Dashboard For June (BATS:TDV)
- NCR Atleos stock rating reiterated at Buy by DA Davidson
- NCR Atleos Research Reveals Security and Complexity Management as Top Drivers for Network Infrastructure Investments
- Morrisons Daily Extends Relationship with NCR Atleos, Further Expanding Self-Service Cash Access
- NCR Atleos Ranked #12 on Newsweek’s List of the 2025 Top 100 Global Most Loved Workplaces ®
- NCR Atleos validates fair value model with 49% return since March 2024
Дневной диапазон
39.19 39.95
Годовой диапазон
22.31 40.78
- Предыдущее закрытие
- 39.69
- Open
- 39.40
- Bid
- 39.61
- Ask
- 39.91
- Low
- 39.19
- High
- 39.95
- Объем
- 672
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 1.49%
- 6-месячное изменение
- 51.01%
- Годовое изменение
- 39.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.