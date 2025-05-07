货币 / NATL
NATL: NCR Atleos Corporation
39.93 USD 0.32 (0.81%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NATL汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点39.35和高点40.45进行交易。
关注NCR Atleos Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NATL新闻
- TDV: Technology Dashboard For September
- NATL stock hits all-time high of 39.62 USD
- PTF: Technology Dashboard For August
- NCR Atleos stock hits all-time high at 38.73 USD
- NCR Atleos Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NATL)
- NCR Atleos Corporation (NATL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NCR Atleos Corp stock hits all-time high at 35.81 USD
- DA Davidson reiterates Buy rating on NCR Atleos stock, citing strong Q2
- NCR Atleos (NATL) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- NCR Atleos Q2 2025 slides: ATMaaS surge drives 9% EPS growth, outlook reaffirmed
- Atleos to provide thousands of new ATMs to FCTI
- Is the Options Market Predicting a Spike in NCR Atleos Stock?
- Automatic Data Processing (ADP) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- Lloyds Banking Group selects Atleos for branch modernization pilot
- XNTK: Technology Dashboard For July (NYSEARCA:XNTK)
- InComm Payments adopts Atleos ReadyCode API for cardless ATM access
- NCR Atleos: Reports Of Death Of Cash Are Greatly Exaggerated (NYSE:NATL)
- Wedbush initiates NCR Atleos stock with outperform rating on cash flow
- TDV: Technology Dashboard For June (BATS:TDV)
- NCR Atleos stock rating reiterated at Buy by DA Davidson
- NCR Atleos Research Reveals Security and Complexity Management as Top Drivers for Network Infrastructure Investments
- Morrisons Daily Extends Relationship with NCR Atleos, Further Expanding Self-Service Cash Access
- NCR Atleos Ranked #12 on Newsweek’s List of the 2025 Top 100 Global Most Loved Workplaces ®
- NCR Atleos validates fair value model with 49% return since March 2024
日范围
39.35 40.45
年范围
22.31 40.78
- 前一天收盘价
- 39.61
- 开盘价
- 39.65
- 卖价
- 39.93
- 买价
- 40.23
- 最低价
- 39.35
- 最高价
- 40.45
- 交易量
- 406
- 日变化
- 0.81%
- 月变化
- 2.31%
- 6个月变化
- 52.23%
- 年变化
- 40.35%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值