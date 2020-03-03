KurseKategorien
LINK: Interlink Electronics Inc

10.34 USD 0.49 (4.52%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LINK hat sich für heute um -4.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.02 bis zu einem Hoch von 11.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Interlink Electronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
10.02 11.05
Jahresspanne
3.25 12.00
Vorheriger Schlusskurs
10.83
Eröffnung
11.05
Bid
10.34
Ask
10.64
Tief
10.02
Hoch
11.05
Volumen
464
Tagesänderung
-4.52%
Monatsänderung
14.89%
6-Monatsänderung
57.38%
Jahresänderung
179.46%
