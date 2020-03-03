Divisas / LINK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LINK: Interlink Electronics Inc
10.83 USD 1.96 (22.10%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LINK de hoy ha cambiado un 22.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.61, mientras que el máximo ha alcanzado 12.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Interlink Electronics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LINK News
- SEC inicia procedimiento contra GlassBridge Enterprises por retrasos en informes
- La SEC inicia procedimientos contra GlassBridge Enterprises por incumplimientos en la presentación de informes
- SEC initiates proceedings against GlassBridge Enterprises for filing delinquencies
- Institutional Adoption Rises: 21X Brings Chainlink Into Europe’s Tokenized Securities Market
- Interlink secures $175,000 USDA grant for AI food monitoring system
- A Chainlink Pullback To $16 Could Set Up Parabolic Price Rally – Analyst
- Chainlink Surges 3% to $24 After U.S. Government Data Partnership and Bitwise ETF Filing
- BlackRock Holds Back on XRP as ETF Rumors Heat Up for Cardano, Polkadot, and Chainlink
- Chainlink Consolidates Near Resistance, Is A Bigger Rally In Sight?
- Despite XRP’s 10x Lead, LINK Is The Real Banking Coin, Analyst Says
- Chainlink (LINK) Chosen By Nasdaq-Listed Caliber For New Crypto Treasury
- Chainlink Partners With US Department Of Commerce To Bring Macroeconomic Data On-Chain
- LINK Price Climbs Following Chainlink’s Deal With US Commerce Department, Eyes $30
- Chainlink Vs. XRP Battle Heats Up As Bitwise Files For LINK ETF
- Is Chainlink Replacing XRP In SBI’s Strategy? Pundit Breaks It Down
- Chainlink Ready For Massive Breakout? A 15% Drop May Come First
- Chainlink Teams Up With Japan’s SBI Group: Could This Deal Ignite the Next Tokenization Wave?
- Chainlink Eyes Fresh Upside As Oversold Bounce Sets Stage For Bullish Continuation
- Chainlink Enters Critical Level As Bulls Gun For $40 — Here’s The Trend
- Chainlink’s Unprecedented Feat: ISO 27001, SOC 2 Compliance Achieved
- Dogecoin Holder Count Surges Toward New All-Time Highs — Here Are The Figures
- Chainlink Eyes Crucial Resistance After $25 Reclaim – Breakout Or Breakdown Next?
- Expert Touts Chainlink Advantage Over XRP In Institutional Adoption Race
- Chainlink Surges to 7-Month High on Wallet Growth: Is $30 Be Just the Beginning?
Aplicaciones comerciales para LINK
Propsense MT5
Fahim Miah
5 (2)
Bienvenido a Propsense, la mejor solución para traders nuevos y veteranos con un sencillo GRATIS ¡GRATIS! ¡ NUEVO en MT5! Este indicador es una herramienta de trading única y asequible construida sobre las enseñanzas de un antiguo trader bancario. Con esta herramienta, usted será capaz de ver los puntos ineficientes con facilidad. Además, los operadores tendrán un Heads Up Display limpio que mostrará su P/L en ejecución y cerrado en pips Y unidades de moneda. Como opción muy solicitada, se ha añ
Pattern Trader No Repaint MT5
Elmira Memish
Pattern Trader No Repaint Indicador MT5 Version El indicador busca el patrón 123, el patrón 1234, el patrón doble superior, el patrón doble inferior, el patrón cabeza y hombros, el patrón cabeza y hombros inverso, el patrón ZigZag 1.618 y el patrón Padre Murciélago. El indicador Pattern Trader utiliza el Indicador Zig Zag y Fractales Mejorados para determinar los patrones. Los objetivos y los niveles de Stop Loss se definen mediante cálculos de Fibonacci. Estos niveles deben tomarse com
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Bonnitta Gold MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Bonnitta Gold se basa en el indicador comercial Bonnitta personal y en un algoritmo comercial secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta Gold es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. BONNITTA GOLD NECESITA UN APALANCAMIENTO MÁS ALTO DESDE 400 Y MÁS - LO PROBÉ CON 10 000 USD Y UN APALANCAMIENTO DE 1:500 POR FAVOR VEA EL ENLACE DE LA CUENTA REAL A
TradeGramBot
Mario Fuentes Valenzuela
Telegram Bot EA Este Asesor Experto (EA) es una poderosa herramienta que permite a los operadores recibir notificaciones de Telegram, gestionar alertas de Drawdown, configurar gráficos y mucho más, todo directamente desde la plataforma MetaTrader 5. La herramienta Expert Advisor (EA), integrada con Telegram, ofrece amplias opciones personalizables para mejorar sus actividades de trading. El producto le permite mostrar el nombre de la señal en los mensajes para facilitar su seguimiento. Además,
CCI Indicator Super
Tan Loc Tran
CCI Indicador Super se basa en la estrategia de posición pendiente (PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de CCI Indicador Super es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, apoyo y niveles de resistencia (acción del precio ) y el algoritmo de comercio secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA DE DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNI
Rocketship
David Mark Minutillo
ROCKETSHIP Rocketship es un Asesor Experto totalmente automatizado que está construido como un Trader Institucional. Rocketship reconoce conceptos de Smart Money como bloques de órdenes, estructura, acción de precios ineficiente, Wyckoff, mitigación y liquidez. Rocketship está repleto de Entradas y Funciones Modificables que usted puede activar, desactivar y optimizar dependiendo de su tolerancia al Riesgo. Rocketship está a punto de convertirle en el trader profesional que siempre ha soñado ser
Gold PA MT5
Giordan Cogotti
Presentamos Gold PA MT5: La revolución en el trading de oro BEST SET LINK - XAUUSD M1 CHART (The published tests were conducted from 2022 to the present using real tick/each tick modeling and 1-minute OHLC.) Make sure to have at least 99% modeling quality during the tests. Bienvenido a la era del trading de precisión con Gold PA MT5, el Asesor Experto de vanguardia diseñado para dominar el mercado del oro en el marco temporal de 1 minuto. Esta obra maestra de la ingeniería financiera representa
Rango diario
8.61 12.00
Rango anual
3.25 12.00
- Cierres anteriores
- 8.87
- Open
- 8.82
- Bid
- 10.83
- Ask
- 11.13
- Low
- 8.61
- High
- 12.00
- Volumen
- 1.064 K
- Cambio diario
- 22.10%
- Cambio mensual
- 20.33%
- Cambio a 6 meses
- 64.84%
- Cambio anual
- 192.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B