ENSG: The Ensign Group Inc

167.07 USD 1.13 (0.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ENSG hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 165.27 bis zu einem Hoch von 168.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Ensign Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
165.27 168.24
Jahresspanne
118.73 174.98
Vorheriger Schlusskurs
165.94
Eröffnung
165.56
Bid
167.07
Ask
167.37
Tief
165.27
Hoch
168.24
Volumen
612
Tagesänderung
0.68%
Monatsänderung
-2.85%
6-Monatsänderung
30.02%
Jahresänderung
16.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K