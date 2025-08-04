Währungen / ENSG
ENSG: The Ensign Group Inc
167.07 USD 1.13 (0.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENSG hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 165.27 bis zu einem Hoch von 168.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Ensign Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ENSG News
Tagesspanne
165.27 168.24
Jahresspanne
118.73 174.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 165.94
- Eröffnung
- 165.56
- Bid
- 167.07
- Ask
- 167.37
- Tief
- 165.27
- Hoch
- 168.24
- Volumen
- 612
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- -2.85%
- 6-Monatsänderung
- 30.02%
- Jahresänderung
- 16.13%
