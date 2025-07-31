货币 / ENSG
ENSG: The Ensign Group Inc
163.50 USD 0.84 (0.51%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ENSG汇率已更改-0.51%。当日，交易品种以低点162.91和高点166.61进行交易。
关注The Ensign Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENSG新闻
- Here's Why Ensign Group Shares Are Attracting Investors Now
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Ensign group director Smith sells $120,442 in stock
- The Ensign Group, Inc. (ENSG) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Here's Why Ensign Group (ENSG) is a Strong Value Stock
- Ensign Group stock hits all-time high at 173.9 USD
- 3 Reasons Why Ensign Group (ENSG) Is a Great Growth Stock
- Earnings call transcript: Ensign Group Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- What Makes Ensign Group (ENSG) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Ensign Group stock hits all-time high at 169.23 USD
- Why Ensign Group (ENSG) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- The Ensign Group stock price target raised to $195 from $185 at UBS
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Ensign Group (ENSG)
- Ensign Group stock hits all-time high at 165.51 USD
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- The Ensign Group, Inc. (ENSG) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- CareTrust REIT Q2 2025 slides: portfolio expansion drives record investment growth
- Ensign Group stock hits all-time high at 158.48 USD
- Ensign (ENSG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Putnam Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Putnam Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Cigna Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Specialty Volumes
日范围
162.91 166.61
年范围
118.73 174.98
- 前一天收盘价
- 164.34
- 开盘价
- 166.61
- 卖价
- 163.50
- 买价
- 163.80
- 最低价
- 162.91
- 最高价
- 166.61
- 交易量
- 124
- 日变化
- -0.51%
- 月变化
- -4.93%
- 6个月变化
- 27.24%
- 年变化
- 13.65%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值