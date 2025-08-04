Dövizler / ENSG
ENSG: The Ensign Group Inc
164.29 USD 2.78 (1.66%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ENSG fiyatı bugün -1.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 163.81 ve Yüksek fiyatı olarak 167.35 aralığında işlem gördü.
The Ensign Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
163.81 167.35
Yıllık aralık
118.73 174.98
- Önceki kapanış
- 167.07
- Açılış
- 167.35
- Satış
- 164.29
- Alış
- 164.59
- Düşük
- 163.81
- Yüksek
- 167.35
- Hacim
- 1.385 K
- Günlük değişim
- -1.66%
- Aylık değişim
- -4.47%
- 6 aylık değişim
- 27.85%
- Yıllık değişim
- 14.20%
21 Eylül, Pazar