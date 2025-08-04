통화 / ENSG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ENSG: The Ensign Group Inc
164.29 USD 2.78 (1.66%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ENSG 환율이 오늘 -1.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 163.81이고 고가는 167.35이었습니다.
The Ensign Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENSG News
- Ensign Group, 주당 $0.0625 분기 현금 배당 발표
- Ensign Group declares $0.0625 quarterly cash dividend
- Here's Why Ensign Group Shares Are Attracting Investors Now
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Ensign group director Smith sells $120,442 in stock
- The Ensign Group, Inc. (ENSG) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Here's Why Ensign Group (ENSG) is a Strong Value Stock
- Ensign Group stock hits all-time high at 173.9 USD
- 3 Reasons Why Ensign Group (ENSG) Is a Great Growth Stock
- Earnings call transcript: Ensign Group Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- What Makes Ensign Group (ENSG) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Ensign Group stock hits all-time high at 169.23 USD
- Why Ensign Group (ENSG) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- The Ensign Group stock price target raised to $195 from $185 at UBS
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Ensign Group (ENSG)
- Ensign Group stock hits all-time high at 165.51 USD
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- The Ensign Group, Inc. (ENSG) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- CareTrust REIT Q2 2025 slides: portfolio expansion drives record investment growth
- Ensign Group stock hits all-time high at 158.48 USD
- Ensign (ENSG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Putnam Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
일일 변동 비율
163.81 167.35
년간 변동
118.73 174.98
- 이전 종가
- 167.07
- 시가
- 167.35
- Bid
- 164.29
- Ask
- 164.59
- 저가
- 163.81
- 고가
- 167.35
- 볼륨
- 1.385 K
- 일일 변동
- -1.66%
- 월 변동
- -4.47%
- 6개월 변동
- 27.85%
- 년간 변동율
- 14.20%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K