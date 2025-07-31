КотировкиРазделы
Валюты / ENSG
Назад в Рынок акций США

ENSG: The Ensign Group Inc

164.34 USD 1.88 (1.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ENSG за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 164.21, а максимальная — 166.25.

Следите за динамикой The Ensign Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ENSG

Дневной диапазон
164.21 166.25
Годовой диапазон
118.73 174.98
Предыдущее закрытие
166.22
Open
166.15
Bid
164.34
Ask
164.64
Low
164.21
High
166.25
Объем
655
Дневное изменение
-1.13%
Месячное изменение
-4.44%
6-месячное изменение
27.89%
Годовое изменение
14.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.