Валюты / ENSG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ENSG: The Ensign Group Inc
164.34 USD 1.88 (1.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENSG за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 164.21, а максимальная — 166.25.
Следите за динамикой The Ensign Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ENSG
- Here's Why Ensign Group Shares Are Attracting Investors Now
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Ensign group director Smith sells $120,442 in stock
- The Ensign Group, Inc. (ENSG) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Here's Why Ensign Group (ENSG) is a Strong Value Stock
- Ensign Group stock hits all-time high at 173.9 USD
- 3 Reasons Why Ensign Group (ENSG) Is a Great Growth Stock
- Earnings call transcript: Ensign Group Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- What Makes Ensign Group (ENSG) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Ensign Group stock hits all-time high at 169.23 USD
- Why Ensign Group (ENSG) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- The Ensign Group stock price target raised to $195 from $185 at UBS
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Ensign Group (ENSG)
- Ensign Group stock hits all-time high at 165.51 USD
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- The Ensign Group, Inc. (ENSG) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- CareTrust REIT Q2 2025 slides: portfolio expansion drives record investment growth
- Ensign Group stock hits all-time high at 158.48 USD
- Ensign (ENSG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Putnam Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Putnam Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Cigna Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Specialty Volumes
Дневной диапазон
164.21 166.25
Годовой диапазон
118.73 174.98
- Предыдущее закрытие
- 166.22
- Open
- 166.15
- Bid
- 164.34
- Ask
- 164.64
- Low
- 164.21
- High
- 166.25
- Объем
- 655
- Дневное изменение
- -1.13%
- Месячное изменение
- -4.44%
- 6-месячное изменение
- 27.89%
- Годовое изменение
- 14.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.