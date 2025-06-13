Währungen / DAN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DAN: Dana Incorporated
20.98 USD 0.52 (2.54%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DAN hat sich für heute um 2.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.43 bis zu einem Hoch von 21.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dana Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAN News
- Dana-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 20,96 USD
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Dana stock hits 52-week high at 20.65 USD
- Dana stock price target raised to $26 from $24 at RBC Capital
- Dana Incorporated: Attractive Equity Story Following The Recent Divestiture (NYSE:DAN)
- Dana Inc stock hits 52-week high at 19.35 USD
- Dana stock price target raised to $25 from $23 at UBS on capital return story
- Dana (DAN) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Dana stock reaches 52-week high at 18.06 USD
- Holley Inc. (HLLY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dana Holding stock rating upgraded by CFRA to Hold on margin improvement
- Dana Q2 2025 slides: $2.7B divestiture transforms business as margins improve
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Dana earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Camping World (CWH) Lags Q2 Earnings Estimates
- Is Dana (DAN) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Aptiv PLC (APTV) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Dana to pay $0.10 quarterly dividend on common stock
- Dana (DAN) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Polaris Global Equity Composite Q2 2025 Commentary
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) Be on Your Investing Radar?
- Dana Inc stock hits 52-week high at 18.04 USD
- Dana stock rating placed on CreditWatch positive by S&P amid sale of off-highway business
- Dana stock price target raised to $22 from $20 at UBS on margin outlook
Tagesspanne
20.43 21.09
Jahresspanne
7.58 21.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.46
- Eröffnung
- 20.55
- Bid
- 20.98
- Ask
- 21.28
- Tief
- 20.43
- Hoch
- 21.09
- Volumen
- 3.677 K
- Tagesänderung
- 2.54%
- Monatsänderung
- 5.91%
- 6-Monatsänderung
- 59.06%
- Jahresänderung
- 100.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K