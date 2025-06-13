KurseKategorien
DAN: Dana Incorporated

20.98 USD 0.52 (2.54%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DAN hat sich für heute um 2.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.43 bis zu einem Hoch von 21.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dana Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
20.43 21.09
Jahresspanne
7.58 21.40
Vorheriger Schlusskurs
20.46
Eröffnung
20.55
Bid
20.98
Ask
21.28
Tief
20.43
Hoch
21.09
Volumen
3.677 K
Tagesänderung
2.54%
Monatsänderung
5.91%
6-Monatsänderung
59.06%
Jahresänderung
100.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
