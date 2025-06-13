Валюты / DAN
DAN: Dana Incorporated
20.55 USD 0.32 (1.53%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DAN за сегодня изменился на -1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.42, а максимальная — 20.85.
Следите за динамикой Dana Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DAN
- Акции Dana достигли 52-недельного максимума в $20,96
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Dana stock hits 52-week high at 20.65 USD
- Dana stock price target raised to $26 from $24 at RBC Capital
- Dana Incorporated: Attractive Equity Story Following The Recent Divestiture (NYSE:DAN)
- Dana Inc stock hits 52-week high at 19.35 USD
- Dana stock price target raised to $25 from $23 at UBS on capital return story
- Dana (DAN) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Dana stock reaches 52-week high at 18.06 USD
- Holley Inc. (HLLY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dana Holding stock rating upgraded by CFRA to Hold on margin improvement
- Dana Q2 2025 slides: $2.7B divestiture transforms business as margins improve
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Dana earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Camping World (CWH) Lags Q2 Earnings Estimates
- Is Dana (DAN) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Aptiv PLC (APTV) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Dana to pay $0.10 quarterly dividend on common stock
- Dana (DAN) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Polaris Global Equity Composite Q2 2025 Commentary
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) Be on Your Investing Radar?
- Dana Inc stock hits 52-week high at 18.04 USD
- Dana stock rating placed on CreditWatch positive by S&P amid sale of off-highway business
- Dana stock price target raised to $22 from $20 at UBS on margin outlook
Дневной диапазон
20.42 20.85
Годовой диапазон
7.58 21.40
- Предыдущее закрытие
- 20.87
- Open
- 20.85
- Bid
- 20.55
- Ask
- 20.85
- Low
- 20.42
- High
- 20.85
- Объем
- 3.271 K
- Дневное изменение
- -1.53%
- Месячное изменение
- 3.74%
- 6-месячное изменение
- 55.80%
- Годовое изменение
- 96.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.