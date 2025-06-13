通貨 / DAN
DAN: Dana Incorporated
20.98 USD 0.52 (2.54%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DANの今日の為替レートは、2.54%変化しました。日中、通貨は1あたり20.43の安値と21.09の高値で取引されました。
Dana Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DAN News
- Danaの株価、52週高値の20.96ドルを記録
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Dana stock hits 52-week high at 20.65 USD
- Dana stock price target raised to $26 from $24 at RBC Capital
- Dana Incorporated: Attractive Equity Story Following The Recent Divestiture (NYSE:DAN)
- Dana Inc stock hits 52-week high at 19.35 USD
- Dana stock price target raised to $25 from $23 at UBS on capital return story
- Dana (DAN) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Dana stock reaches 52-week high at 18.06 USD
- Holley Inc. (HLLY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dana Holding stock rating upgraded by CFRA to Hold on margin improvement
- Dana Q2 2025 slides: $2.7B divestiture transforms business as margins improve
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Dana earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Camping World (CWH) Lags Q2 Earnings Estimates
- Is Dana (DAN) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Aptiv PLC (APTV) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Dana to pay $0.10 quarterly dividend on common stock
- Dana (DAN) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Polaris Global Equity Composite Q2 2025 Commentary
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) Be on Your Investing Radar?
- Dana Inc stock hits 52-week high at 18.04 USD
- Dana stock rating placed on CreditWatch positive by S&P amid sale of off-highway business
- Dana stock price target raised to $22 from $20 at UBS on margin outlook
1日のレンジ
20.43 21.09
1年のレンジ
7.58 21.40
- 以前の終値
- 20.46
- 始値
- 20.55
- 買値
- 20.98
- 買値
- 21.28
- 安値
- 20.43
- 高値
- 21.09
- 出来高
- 3.677 K
- 1日の変化
- 2.54%
- 1ヶ月の変化
- 5.91%
- 6ヶ月の変化
- 59.06%
- 1年の変化
- 100.57%
