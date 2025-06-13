Dövizler / DAN
DAN: Dana Incorporated
20.44 USD 0.54 (2.57%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DAN fiyatı bugün -2.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.39 ve Yüksek fiyatı olarak 20.96 aralığında işlem gördü.
Dana Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
20.39 20.96
Yıllık aralık
7.58 21.40
- Önceki kapanış
- 20.98
- Açılış
- 20.96
- Satış
- 20.44
- Alış
- 20.74
- Düşük
- 20.39
- Yüksek
- 20.96
- Hacim
- 2.071 K
- Günlük değişim
- -2.57%
- Aylık değişim
- 3.18%
- 6 aylık değişim
- 54.97%
- Yıllık değişim
- 95.41%
21 Eylül, Pazar