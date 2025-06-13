Moedas / DAN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DAN: Dana Incorporated
20.50 USD 0.04 (0.20%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DAN para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.43 e o mais alto foi 20.55.
Veja a dinâmica do par de moedas Dana Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAN Notícias
- Ações da Dana atingem máxima de 52 semanas a US$ 20,96
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Dana stock hits 52-week high at 20.65 USD
- Dana stock price target raised to $26 from $24 at RBC Capital
- Dana Incorporated: Attractive Equity Story Following The Recent Divestiture (NYSE:DAN)
- Dana Inc stock hits 52-week high at 19.35 USD
- Dana stock price target raised to $25 from $23 at UBS on capital return story
- Dana (DAN) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Dana stock reaches 52-week high at 18.06 USD
- Holley Inc. (HLLY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dana Holding stock rating upgraded by CFRA to Hold on margin improvement
- Dana Q2 2025 slides: $2.7B divestiture transforms business as margins improve
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Dana earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Camping World (CWH) Lags Q2 Earnings Estimates
- Is Dana (DAN) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Aptiv PLC (APTV) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Dana to pay $0.10 quarterly dividend on common stock
- Dana (DAN) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Polaris Global Equity Composite Q2 2025 Commentary
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) Be on Your Investing Radar?
- Dana Inc stock hits 52-week high at 18.04 USD
- Dana stock rating placed on CreditWatch positive by S&P amid sale of off-highway business
- Dana stock price target raised to $22 from $20 at UBS on margin outlook
Faixa diária
20.43 20.55
Faixa anual
7.58 21.40
- Fechamento anterior
- 20.46
- Open
- 20.55
- Bid
- 20.50
- Ask
- 20.80
- Low
- 20.43
- High
- 20.55
- Volume
- 109
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- 3.48%
- Mudança de 6 meses
- 55.42%
- Mudança anual
- 95.98%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh