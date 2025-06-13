货币 / DAN
DAN: Dana Incorporated
20.84 USD 0.29 (1.41%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DAN汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点20.47和高点20.94进行交易。
关注Dana Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAN新闻
- Dana股票创52周新高，达20.96美元
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Dana stock hits 52-week high at 20.65 USD
- Dana stock price target raised to $26 from $24 at RBC Capital
- Dana Incorporated: Attractive Equity Story Following The Recent Divestiture (NYSE:DAN)
- Dana Inc stock hits 52-week high at 19.35 USD
- Dana stock price target raised to $25 from $23 at UBS on capital return story
- Dana (DAN) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Dana stock reaches 52-week high at 18.06 USD
- Holley Inc. (HLLY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dana Holding stock rating upgraded by CFRA to Hold on margin improvement
- Dana Q2 2025 slides: $2.7B divestiture transforms business as margins improve
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Dana earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Camping World (CWH) Lags Q2 Earnings Estimates
- Is Dana (DAN) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Aptiv PLC (APTV) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Dana to pay $0.10 quarterly dividend on common stock
- Dana (DAN) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Polaris Global Equity Composite Q2 2025 Commentary
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) Be on Your Investing Radar?
- Dana Inc stock hits 52-week high at 18.04 USD
- Dana stock rating placed on CreditWatch positive by S&P amid sale of off-highway business
- Dana stock price target raised to $22 from $20 at UBS on margin outlook
日范围
20.47 20.94
年范围
7.58 21.40
- 前一天收盘价
- 20.55
- 开盘价
- 20.50
- 卖价
- 20.84
- 买价
- 21.14
- 最低价
- 20.47
- 最高价
- 20.94
- 交易量
- 388
- 日变化
- 1.41%
- 月变化
- 5.20%
- 6个月变化
- 58.00%
- 年变化
- 99.24%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值