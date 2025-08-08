Währungen / CROX
CROX: Crocs Inc
80.36 USD 0.18 (0.22%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CROX hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.83 bis zu einem Hoch von 82.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Crocs Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
79.83 82.00
Jahresspanne
75.74 144.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.54
- Eröffnung
- 81.62
- Bid
- 80.36
- Ask
- 80.66
- Tief
- 79.83
- Hoch
- 82.00
- Volumen
- 4.432 K
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- -6.46%
- 6-Monatsänderung
- -24.57%
- Jahresänderung
- -44.20%
