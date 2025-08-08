KurseKategorien
CROX: Crocs Inc

80.36 USD 0.18 (0.22%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CROX hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.83 bis zu einem Hoch von 82.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Crocs Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
79.83 82.00
Jahresspanne
75.74 144.23
Vorheriger Schlusskurs
80.54
Eröffnung
81.62
Bid
80.36
Ask
80.66
Tief
79.83
Hoch
82.00
Volumen
4.432 K
Tagesänderung
-0.22%
Monatsänderung
-6.46%
6-Monatsänderung
-24.57%
Jahresänderung
-44.20%
